Umfrage: USA weltweit unbeliebter als China

Kopenhagen, 14.05.2025: Trump unbeliebter als Putin und Xi: Der Ruf der USA hat unter Präsident Donald Trump weltweit stark gelitten. Laut einer internationalen Umfrage des Democracy Perception Index wird China in mehr als 75 Prozent der untersuchten Länder positiver wahrgenommen als die Vereinigten Staaten. US-Verbündete wie Israel, Südkorea, Japan, Polen und auch die Ukraine bevorzugen zwar nach wie vor klar Washington. Das seien jedoch relative Ausnahmen. In Europa ist die Wahrnehmung Chinas laut dem Bericht oft positiver als die der USA, ebenso in weiten Teilen Asiens und Lateinamerikas. Besonders im Nahen Osten und Nordafrika ist die Kluft zugunsten Chinas gross. Auch Trump selbst wird in 82 Prozent der Länder mehrheitlich negativ gesehen – schlechter als Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatsführer Xi Jinping.

15.05.2025