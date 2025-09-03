  1. Privatkunden
Wilde Spekulationen «Trump ist weg» – wie ein Schweigen das Netz explodieren lässt

Von Christian Thumshirn

3.9.2025

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

Ein kurzes Offline-Intermezzo – und das Netz rastet wegen Trump aus. Blogs, Bots und Meme stürzen sich auf die Spekulation. Unser Video zeigt, warum Donald Trump in Sachen «Todesmeldung» ein Sonderfall bleibt.

03.09.2025

Ein kurzes Offline-Intermezzo – und das Netz rastet wegen Trump aus. Blogs, Bots und Memes stürzen sich auf die Spekulation. Unser Video zeigt, warum Donald Trump in Sachen «Todesmeldung» ein Sonderfall bleibt.

Von Christian Thumshirn

03.09.2025, 11:10

03.09.2025, 11:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, verschwindet für nur ein paar Tage aus dem Netz und schon gerät das Internet in Aufruhr.
  • Schweigen wird zum Spektakel, denn Politiker, Medien und Trolle nutzen jede Pause, um Unsicherheit zu streuen und Chaos zu erzeugen.
  • Selbst Todes-Gerüchte sind bei Trump ein Machtspiel. Das Video zeigt, warum gerade er in solchen Fällen eine ganz besondere Rolle spielt.
Mehr anzeigen

Plötzlich ist Donald Trump offline – keine Posts, keine Videos, kein Lebenszeichen. Sofort brodelt das Netz: Ist er tot? Gerüchte, Klicks und Trolle sorgen dafür, dass selbst kurze Funkstille für Aufruhr sorgt, während Memes und Verschwörungs-Communities das Chaos weiter befeuern.

Wenn Schweigen Schlagzeilen macht

Doch hinter dem Wirbel steckt mehr als ein simples Missverständnis: Politische Gegner, Medien und das Internet nutzen das Schweigen, um Unsicherheit zu streuen – und selbst Trump kann daraus profitieren.

Unser Videoexplainer zeigt, warum er in Sachen «Todesmeldung» ein ganz besonderer Fall ist.

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt – jetzt gibt ein 3D-Modell exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen jeden Winkel des Luxusdampfers und seine dramatischen Untergangsspuren.

01.09.2025

