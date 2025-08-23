Ein ukrainischer Soldat verdeckt einen Schützenpanzer im Donbass mit Ästen. Archivbild: Diego Herrera/XinHua/dpa

Für die Ukraine hätte der Verlust des gesamten Donbass schwerwiegende militärische und wirtschaftliche Folgen. Die Region im Osten ist die wichtigste Industrieregion des Landes und verfügt über mehrere befestigte Verteidigungslinien.

Die Region hat für die Ukraine jedoch eine zentrale ökonomische und militärische Bedeutung.

Die Region ist reich an Rohstoffen – auch liegen wichtige Verteidigungslinien im Donezkbecken. Mehr anzeigen

In den von den USA vorangetriebenen Verhandlungen über ein mögliches Ende des seit dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieges in der Ukraine spielt der im Osten gelegene Donbass eine wichtige Rolle. Obwohl Moskau das aus den Regionen Donezk und Luhansk bestehende Gebiet nicht vollständig kontrolliert, fordert Kremlchef Wladimir Putin, dass sich die ukrainischen Streitkräfte dort zurückziehen. Die Ukraine schliesst dies dagegen aus.

Was ist der Donbass?

Die beiden an Russland angrenzenden Regionen Donezk und Luhansk bilden den Donbass. Das fast 55’000 Quadratkilometer umfassende Gebiet ist etwa doppelt so gross wie Belgien und verfügt über riesige Kohle- und Metallerzvorkommen. Der Donbass macht neun Prozent des ukrainischen Territoriums aus.

Bereits seit 2014 wird der Donbass, Kurzform für Donezkbecken, in Teilen von pro-russischen Separatisten kontrolliert. Laut einer AFP-Auswertung von Daten des in den USA ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) werden mittlerweile 99 Prozent der Region Luhansk und 79 Prozent der Region Donezk inklusive deren jeweilige Hauptstädte von russischen Truppen kontrolliert.

Anwohner stehen vor einem Wohnhaus, das am 21. März 2025 durch russische Gleitbombenangriffe auf die Frontstadt Kostjantyniwka in der Donbass-Region in der Ostukraine beschädigt wurde. Archivbild: IMAGO/Anadolu Agency

Im Donbass leben hauptsächlich russischsprachige Menschen. Zu Sowjetzeiten wurden viele russische Arbeiter in die Bergwerke geschickt. Zudem haben viele ukrainisch sprechende Einwohner die Region seit Beginn des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine im Jahr 2014 verlassen. Wieviele Menschen derzeit dort noch leben, ist unklar - bei der letzten Volkszählung vor 2014, im Jahr 2001, waren es rund sechs Millionen.

Der «Festungsgürtel»

Seit 2014 hat die Ukraine in der Region Donezk laut ISW einen «Festungsgürtel» von den Städten Slowjansk und Kramatorsk im Norden bis nach Kostjantyniwka und Druschkiwka im Süden gebaut, bestehend aus Festungsstädten sowie Hunderten von Kilometern Gräben und Minenfeldern.

«Die Ukraine hat in den vergangenen elf Jahren Zeit, Geld und Mühe in die Verstärkung des Festungsgürtels investiert,» betont das ISW. Die russischen Streitkräfte hätten «derzeit keine Mittel, um die Kette von Befestigungen schnell einzukesseln oder zu durchdringen» - es würde wahrscheinlich Jahre dauern, dies zu tun.

Der Abzug aus der monatelang umkämpften Stadt Awdijiwka war für die ukrainische Armee ein weiterer Rückschlag in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Archivbild: LIBKOS/AP/dpa

In der Region Donezk fanden einige der verlustreichsten Schlachten des Krieges statt, etwa in den Städten Bachmut, Mariupol und Awdijiwka. Im September 2022 erklärte Russland die beiden Kohlebergbauregionen sowie die Regionen Cherson und Saporischschja für annektiert.

Bodenschätze

Historisch ist der Donbass für Kohleabbau und Industrie bekannt, aber eine andere Art von Ressourcen erhält dort zunehmend Aufmerksamkeit. Die Region ist reich an Rohstoffen wie Lithium, Uran, Titan und seltenen Erden, aber viele von ihnen bleiben in den besetzten oder umkämpften Gebieten unerschlossen.

Im Mai unterzeichneten Washington und Kiew ein Mineralstoffabkommen, das den USA erlaubt, seltene Erden und andere Vorkommen der Ukraine auszubeuten.

Wie geht es nun weiter?

Eine Aufgabe des Donbass hätte laut ukrainischen Verantwortlichen und Experten verheerende Folgen für die Sicherheit der Ukraine. Dies würde «das Tor zu einer künftigen weiteren Invasion der Ukraine öffnen», sagt der in Kiew ansässige Analyst am Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien, Andreas Umland. Ein Verlust würde die Ukraine in «eine Position bringen, die deutlich weniger verteidigungsfähig ist als die derzeitige Linie», erklärt das ISW. Dies würde potenziell den Weg zu den Städten Dnipro und Charkiw öffnen - zwei wichtige Knotenpunkte, die jeweils eine Million Einwohner haben.

Charkiw wird immer wieder zum Ziel russischer Drohnen. Archivbild: Anatolii Lysianskyi/AP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fasst die strategische Bedeutung des Donbass für die Ukraine so zusammen: «Es ist eine Frage des Überlebens unseres Landes.»