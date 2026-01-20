  1. Privatkunden
One-Take Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

Philipp Dahm

20.1.2026

One-Take: Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

One-Take: Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

Warum ist Donald Trump so besessen von Grönland? Die einen sagen, es sind die Rohstoffe. Die anderen verweisen auf die Sicherheitspolitik. Beides sind keine guten Begründungen, wie du im One-Take-Video siehst.

19.01.2026

Warum ist Donald Trump so besessen von Grönland? Die einen sagen, es sind die Rohstoffe. Die anderen verweisen auf die Sicherheitspolitik. Beides sind keine guten Begründungen, wie du im One-Take-Video siehst.

Philipp Dahm

20.01.2026, 11:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine One-Take erklärt einen Sachverhalt in circa einer Minute.
  • Warum ist Donald Trump so scharf auf Grönland? blue News nimmt die zwei Begründungen unter die Lupe, die am häufigsten als Motiv bemüht werden.
Mehr anzeigen
Arktis-Experte zum Grönland-Konflikt. «Wir sind zu einem Schurkenstaat geworden – und Trump ist stolz darauf»

Arktis-Experte zum Grönland-Konflikt«Wir sind zu einem Schurkenstaat geworden – und Trump ist stolz darauf»

