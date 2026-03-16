Warum Donald Trump jetzt die Wähler weglaufen

Krieg gegen den Iran, steigende Preise in den USA: Präsident Donald Trump hat zentrale Wahlversprechen nicht gehalten und bekommt nun die Quittung dafür. IMAGO/ABACAPRESS

Donald Trump hat sich verzockt: Seine Politik provoziert Kritik aus den eigenen Reihen. Ausgerechnet jene Wählergruppen, die ihm 2024 zum Sieg verhalfen, wenden sich zunehmend vom US-Präsidenten ab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Keine Kriege mehr im Ausland, niedrige Preise: Von diesen Wahlkampfversprechen des US-Präsidenten Donald Trump ist aktuell wenig übrig.

Junge Wähler kehren Trump den Rücken: Rund 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen lehnen laut Umfragen seine Amtsführung inzwischen ab.

Sogar die MAGA-Bewegung ist gespalten: Während viele Anhänger den Iran-Krieg unterstützen, kritisieren mittlerweile prominente konservative Stimmen wie Tucker Carlson oder Megyn Kelly den Waffengang offen. Mehr anzeigen

Es wird ungemütlich für Donald Trump, ungemütlicher, als er es sich selbst wohl jemals hätte vorstellen können. Ganze Wählergruppen wenden sich Umfragen zufolge vom US-Präsidenten ab – insbesondere solche, die Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 überraschend unterstützt und ihm eine zweite Amtszeit im Weissen Haus beschert hatten.

Auslöser ist vor allem der Krieg gegen Iran, der innerhalb der konservativen Bewegung für Streit sorgt. Gleichzeitig lassen beharrlich hohe Preise und wirtschaftliche Sorgen die Zustimmung sinken. Mehrere Umfragen zeigen, dass der Rückhalt für Trump in wichtigen Wählergruppen abnimmt.

Besonders heikel für Trump: Er wird nicht mehr nur von politischen Gegnern kritisiert, sondern auch aus einem eigenen politischen Umfeld. Influencer, Podcaster und Kommentatoren, die ihn im Wahlkampf unterstützt hatten, wenden sich nun teilweise deutlich gegen ihn und werfen ihm vor, mit dem Krieg gegen Iran eines seiner zentralen Versprechen gebrochen zu haben – nämlich keine neuen Konflikte zu beginnen.

Und dann gerät auch noch ausgerechnet das fragile Bündnis ins Wanken, dem Trump 2024 die Rückkehr ins Weisse Haus erst zu verdanken hat: junge Menschen, Teile der Arbeiterklasse und neue Minderheiten. Wenn diese Gruppen Trump nun ihre Unterstützung verweigern oder sich aus Enttäuschung nicht erneut mobilisieren lassen, hätten Donald Trumps Republikaner bei Zwischenwahlen im Herbst ein ernsthaftes Problem.

Welche Wählergruppen wenden sich von Trump ab?

Mehrere Umfragen und Fokusgruppen zeigen, dass Trumps Zustimmung derzeit in verschiedenen Teilen seiner Wählerschaft sinkt. Besonders betroffen sind Gruppen, die sich 2024 überraschend auf seine Seite geschlagen hatten und das Zünglein an der Waage wurden.

Junge Wähler insgesamt

Trump hatte 2024 überraschend stark bei jungen Wählern gepunktet. Doch die sind mittlerweile ernüchtert und bereuen ihre Entscheidung, wie die «Washington Post» schreibt.

Laut einer Umfrage von «Washington Post», ABC und Ipsos lehnen rund 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Trumps Amtsführung ab. Viele junge Wähler kritisieren, dass der Präsident stärker auf internationale Konflikte fokussiert sei als auf innenpolitische Probleme wie hohe Preise oder Jobs.

Junge Männer

Gerade junge Männer hatten sich 2024 deutlich stärker den Republikanern zugewandt als in früheren Wahlen. Nun zeigen Fokusgruppen, dass diese Verschiebung möglicherweise nur kurzfristig gewesen sein könnte.

Viele junge Männer stellen demnach inzwischen infrage, warum sie Trump gewählt haben. Auch für sie spielen die wirtschaftliche Lage und der Iran-Krieg eine entscheidende Rolle.

Teile der MAGA-Bewegung

«Make America Great Again»: Auf seine treuesten Jünger kann sich Trump noch immer verlassen. Doch gibt es innerhalb der MAGA-Bewegung mittlerweile auch kritische Stimmen.

Während die meisten seiner Superfans den Krieg gegen den Iran unterstützen, erinnern andere immer vernehmbarer daran, dass Trump mit dem Versprechen angetreten war, neue Kriege zu vermeiden. Prominente konservative Stimmen wie Tucker Carlson oder Megyn Kelly kritisieren den Waffengang sogar offen.

Unabhängige und unentschlossene Wähler

Unabhängige Wähler, also Wähler, die nicht traditionell für eine der beiden grossen Parteien stimmen, reagieren besonders sensibel auf die militärischen Konflikte und die wirtschaftliche Unsicherheit in Trumps zweiter Amtszeit. Da Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung den Krieg gegen Iran skeptisch sieht, sinkt Trumps Zustimmung auch bei dieser entscheidenden Wählergruppe.

Trumps Überraschungs-Koalition: Latinos, Schwarze, Arbeiterklasse

Trump hatte 2024 überraschend stark bei Latino- und schwarzen Wählern sowie bei der Arbeiterklasse abgeschnitten. Doch steigende Lebenshaltungskosten und Energiepreise treffen gerade diese Gruppen besonders stark. Damit wächst das Risiko, dass ein Teil dieser neuen Wähler wieder abspringt.

Welche Rolle spielen wirtschaftlich frustrierte Wähler?

Die wirtschaftliche Lage ist ein zentrales politisches Risiko für den Präsidenten. Laut einer NBC-News-Umfrage hat Donald Trump derzeit seine schwächsten Bewertungen ausgerechnet bei der Wirtschaftskompetenz – also bei einem der Themen, die ihm im Wahlkampf besonders geholfen hatten.

Steigende Preise spielen dabei eine wichtige Rolle. Kritiker verweisen darauf, dass höhere Energiepreise durch den Konflikt im Nahen Osten auch Lebensmittel und andere Alltagskosten verteuern könnten. Wahlkampf-Strategen der Demokraten setzen deshalb bereits jetzt gezielt darauf, Trump für steigende Lebenshaltungskosten verantwortlich zu machen.

Warum werden konservative Influencer zum Problem für Trump?

Besonders hart dürfte Donald Trump die Kritik aus dem konservativen Online-Milieu treffen. Podcaster und Influencer erreichen Millionen junger Wähler – und gehörten im Wahlkampf zu den wichtigsten Multiplikatoren seiner Botschaften. Nun wenden sie sich gegen ihn.

Ein Beispiel ist der populäre Podcaster Joe Rogan. Er hatte Trump im Wahlkampf mit grosser Geste unterstützt, kritisierte den Iran-Krieg zuletzt jedoch scharf und bezeichnete ihn als «verrücktes» und «geisteskrankes» Unterfangen. Viele Menschen fühlten sich von Trump verraten, sagte Rogan, dessen Einfluss gerade unter jungen Männern gross ist.

Warum sind die Konflikte in seiner Wählerschaft so heikel für Donald Trump?

Die zunehmende Kritik aus dem eigenen Lager verstärkt den Eindruck politischer Unsicherheit. Wenn bisherige prominente Unterstützer öffentlich Zweifel an Donald Trump äussern, ist das ein für alle sichtbares Zeichen für wachsende interne Spannungen innerhalb der konservativen Bewegung.

Trumps politischer Erfolg beruhte auf einer ungewöhnlichen Koalition: konservative Stammwähler, wirtschaftlich frustrierte Arbeiter, neue Minderheitenwähler und junge Männer. Diese Gruppen haben unterschiedliche Erwartungen – und reagieren deshalb unterschiedlich auf Themen wie Krieg oder Inflation.

Gerät dieses Bündnis ins Wanken, verliert Trump nicht unbedingt sofort seine Mehrheit. Doch schon kleinere Verschiebungen können bei Zwischenwahlen entscheidend sein, etwa wenn einzelne Gruppen weniger motiviert sind, überhaupt zur Wahl zu gehen.

Können die Demokraten Trumps aktuelle Schwäche ausnutzen?

Die Kritik aus Trumps eigenen Reihen liefert natürlich auch seinen politischen Gegnern Argumente. Demokraten verweisen genüsslich darauf, dass selbst frühere Verbündete die Richtigkeit von Trumps Entscheidungen bezweifeln.

Demokratische Wahlkampfstrategen versuchen bereits, die Unzufriedenheit politisch auszuschlachten. Sie betonen vor allem den Widerspruch zwischen Trumps Wahlversprechen und seiner aktuellen Politik: Der Präsident habe versprochen, Preise zu senken und keine neuen Kriege zu beginnen. Wenn nun sowohl die Energiepreise steigen als auch ein militärischer Konflikt eskaliert, ist das eine willkommene Angriffsfläche für den Wahlkampf vor den Zwischenwahlen.

Zugleich hoffen Demokraten, dass enttäuschte Trump-Wähler weniger motiviert sein könnten, an den Midterms teilzunehmen. Sollten tatsächlich Teile der jungen oder unabhängigen Wähler zu Hause bleiben, könnte das den Demokraten entscheidende Vorteile verschaffen, schreibt die «Washington Post».

Mit Material von der Nachrichtenagentur AP.