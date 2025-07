Trump-Zettel kostet Europa 250 Milliarden – das steht drauf

Trump und von der Leyen: Der Spickzettel wird für Europa richtig teuer. KEYSTONE

Einem vermeintlich harmlosen Stück Papier kam beim Zollgipfel zwischen den USA und der EU eine Hauptrolle zu. US-Präsident Donald Trump hatte darauf handschriftlich Bemerkungen notiert, die die EU teuer bezahlen muss.

Wie Ursula von der Leyen und Donald Trump bekannt gaben, fallen für EU-Produkte bei der Einfuhr in die USA künftig Zölle von 15 Prozent ein.

Bei der Bekanntgabe stützte sich Donald Trump auf einen Spickzettel. Darauf waren neben den wichtigsten Fakten auch handschriftliche Notizen von grosser Tragweite zu lesen. Mehr anzeigen

Endlich eine Einigung: Nach wochenlangem Hin und Her haben die USA und Europa ihre Zoll-Streitigkeiten beigelegt. Am Sonntag präsentierten US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Ergebnisse der Verhandlungen: Fortan erhebt die USA Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Produkte aus der EU.

«Wir sind uns einig, dass der Zoll für Autos und alles andere pauschal 15 Prozent betragen wird», bestätigte Trump. Ausserdem wurde vereinbart, dass die EU 600 Milliarden Dollar in den USA investiert und Energiekäufe im Wert von 750 Milliarden Dollar tätigt.

Neben den schwindelerregenden Zahlen zog bei der Bekanntgabe des Deals ein eigentlich unscheinbares Detail die Aufmerksamkeit auf sich: ein Blatt Papier. Mehrfach nutzte Donald Trump den Zettel als Orientierung. Offensichtlich waren dort die wichtigsten Eckpunkte der Vereinbarung von seinen Beratern notiert worden.

Doch damit nicht genug: Wie auf einigen Pressefotos eindeutig zu erkennen ist, beinhaltete der Zettel auch einige von Trump handschriftlich notierte Bemerkungen zu den einzelnen Teilaspekten der Vereinbarung.

«Dealmaker» Trump pokert hoch – und gewinnt

Während Trump bei den Zöllen auf US-Importe in die EU – die EU strich Zölle bei beinahe allen Warengruppen – offenbar zufrieden war und nichts aufschrieb, vermerkte der 79-Jährige darunter kurz und knapp «15 Prozent». Damit gab Trump die Richtung zu einem generellen Zoll von EU-Produkten in dieser Höhe vor - und setzte sich über einen gestaffelten Vorschlag der EU hinweg. Zuvor war ins Spiel gebracht worden, zehn Prozent generell zu erheben - mit einer Ausnahme von 15 Prozent auf Autos.

Eine weitere Notiz des US-Präsidenten kam die Europäische Union derweil besonders teuer zu stehen. Die EU hoffte, Trump mit 500 Milliarden Dollar Investitionen in die USA und Energieimporten im Wert von 600 Milliarden zufriedenzustellen.

Auf einem Merkzettel machte sich Donald Trump handschriftliche Notizen, die die EU viel Geld kosten dürften. Bild: AP Photo/Jacquelyn Martin

Doch dem selbst ernannten «Dealmaker» reichte das nicht aus: Wie sein Spickzettel offenbarte, schwebten Trump 600 Milliarden Investitionen und 750 Milliarden bei der Energie vor – also insgesamt 250 Milliarden Dollar mehr als beim ursprünglichen Vorschlag. Am Ende hatte er mit der Pokertaktik Erfolg, Ursula von der Leyen lenkte ein.

Grosse Zugeständisse an die USA? Die EU wiegelt ab

Auch bei der wichtigen Autoindustrie scheint die EU kompromissbereit sein. Zumindest, wenn man Trumps Kommentar auf dem Zettel Glauben schenkt. Demnach habe die EU Bereitschaft signalisiert, EU-Vorschriften zugunsten von US-Autostandards anzugleichen.

Davon will man bei der EU noch nichts wissen: Abwiegelnd hiess es, aktuell sehe man eine Momentaufnahme, die sich bis zu den abschliessenden Beschlüssen noch ändern könne.

So reagierten die EU-Regierungschefs auf den Zoll-Deal

Die Reaktionen innerhalb Europas auf die Einigung könnten derweil nicht unterschiedlicher ausfallen. Besonders hart fiel die Kritik am Abkommen in Frankreich aus, wo Premierminister François Bayrou von einem «dunklen Tag» sprach und den Deal als Unterwerfung der EU bewertete.

Diplomatischer drückte sich Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez aus, der kommentierte, er unterstütze das Abkommen, jedoch «ohne Begeisterung».

Der französische Premierminister François Bayrou übte deutliche Kritik am Zoll-Deal zwischen der EU und den USA. (Archivbild) Bild: SDA

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz lobte, Ursula von der Leyen habe «einen Handelskonflikt abwenden» können. Davon könnten alle Beteiligten profitieren, «diesseits wie jenseits des Atlantiks, Unternehmen wie Verbraucher». Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer betonte, er wünsche sich nun eine «stabilere Phase des transatlantischen Handels».

Die volle Breitseite der Kritik bekam Ursula von der Leyen derweil aus Ungarn ab. «Donald Trump hat Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Frühstück verspeist», echauffierte sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Im Vergleich zu «Schwergewicht» Donald Trump sei die 66-Jährige im «Federgewicht» einzuordnen.