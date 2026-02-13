Havanna am Limit – Warum dreht Trump Kuba den Ölhahn zu? Kuba steckt in einer akuten Energiekrise – mit spürbaren Folgen für Millionen Menschen. Auslöser ist eine Executive Order von Donald Trump, die die Insel zur «außergewöhnlichen Bedrohung» für die USA erklärt und neue Sanktionen ermöglicht. 11.02.2026

Kuba steckt in einer akuten Energiekrise – mit spürbaren Folgen für Millionen Menschen. Auslöser ist eine Executive Order von Donald Trump, die die Insel zur «aussergewöhnlichen Bedrohung» für die USA erklärt und neue Sanktionen ermöglicht. Warum macht er das?

Steht Kuba in drei Wochen vor dem Kollaps? Der Insel geht der Treibstoff aus – und mit ihm Strom, Transport und Versorgung. Seit Donald Trump Kuba per Executive Order zur «aussergewöhnlichen Bedrohung» erklärt hat, droht eine faktische Öl-Blockade: Wer weiter liefert, riskiert US-Sanktionen.

Was hat Trump vor?

Doch was bezweckt Trump mit diesem Schritt? Offiziell geht es um nationale Sicherheit und den Vorwurf, Havanna kooperiere mit Staaten wie Russland oder Iran. Kritiker sehen darin vor allem politischen Druck – mit dem Ziel, das Regime wirtschaftlich in die Knie zu zwingen.

Was hinter der Order steckt und wie dramatisch die Lage bereits ist, zeigt unser Video-Explainer.

