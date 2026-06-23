Patrouille de France in Amerika
Warum französische Jets über die US-Hauptstadt fliegen
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Patrouille de France in Amerika: Warum französische Jets über Washington fliegen – und was George Washington damit zu tun hatFrankreichs berühmte Patrouille de France zieht ihre Bahnen über den Monumenten der US-Hauptstadt. Doch hinter der Flugshow steckt mehr als nur Präzisionskunst am Himmel – sie erinnern an ein Bündnis, das Amerikas Geschichte mitgeschrieben hat.
Frankreichs berühmte Patrouille de France zieht ihre Bahnen über den Monumenten der US-Hauptstadt. Doch hinter der Flugshow steckt mehr als nur Präzisionskunst am Himmel – sie erinnern an ein Bündnis, das Amerikas Geschichte mitgeschrieben hat.
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