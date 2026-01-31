  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kein Geld bis Montag Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown?

dpa

31.1.2026 - 08:30

Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown? - Gallery
Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown? - Gallery. Die USA erleben erneut einen Shutdown (Archivbild).

Die USA erleben erneut einen Shutdown (Archivbild).

Bild: dpa

Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown? - Gallery. Der Shutdown hängt mit der Abschiebe-Politik von US-Präsident Trump zusammen.

Der Shutdown hängt mit der Abschiebe-Politik von US-Präsident Trump zusammen.

Bild: dpa

Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown? - Gallery. Auch in San Francisco demonstrieren viele Menschen gegen die Migrations-Politik und das Vorgehen der Bundesbehörden.

Auch in San Francisco demonstrieren viele Menschen gegen die Migrations-Politik und das Vorgehen der Bundesbehörden.

Bild: dpa

Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown? - Gallery
Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown? - Gallery. Die USA erleben erneut einen Shutdown (Archivbild).

Die USA erleben erneut einen Shutdown (Archivbild).

Bild: dpa

Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown? - Gallery. Der Shutdown hängt mit der Abschiebe-Politik von US-Präsident Trump zusammen.

Der Shutdown hängt mit der Abschiebe-Politik von US-Präsident Trump zusammen.

Bild: dpa

Warum gibt es in den USA schon wieder einen Shutdown? - Gallery. Auch in San Francisco demonstrieren viele Menschen gegen die Migrations-Politik und das Vorgehen der Bundesbehörden.

Auch in San Francisco demonstrieren viele Menschen gegen die Migrations-Politik und das Vorgehen der Bundesbehörden.

Bild: dpa

Erneut können in den USA zahlreiche Regierungsgeschäfte nicht finanziert werden. Erinnerungen an den historisch langen Shutdown im Herbst werden wach.

DPA

31.01.2026, 08:30

31.01.2026, 08:31

Die Finanzierung zahlreicher Regierungsgeschäfte in den USA ist ausgelaufen. Dabei war erst im November der bislang längste Shutdown in der Geschichte der USA nach 43 Tagen geendet. Was haben die Proteste gegen die rabiate Abschiebe-Politik der Regierung von Präsident Donald Trump damit zu tun?

Kein Geld bis Montag. Erneut Teil-Shutdown in USA – Demokraten wollen Trumps Abschiebe-Politik blockieren

Kein Geld bis MontagErneut Teil-Shutdown in USA – Demokraten wollen Trumps Abschiebe-Politik blockieren

Schon wieder ein Shutdown?

Ja. Allerdings könnte er deutlich kürzer dauern als der vorangegangene. Grund dafür ist, dass der Senat bereits eine Kompromisslösung für eine Anschlussfinanzierung beschlossen hat. Nun muss das Repräsentantenhaus noch zustimmen, bevor Trump dann unterschreibt. Vor Montag wird es im Repräsentantenhaus wohl keine Abstimmung geben – und ob die Abgeordneten zustimmen werden, ist offen. Trump steht innenpolitisch unter Druck. Er wird keinen Regierungsstillstand wollen. 

Wie gross sind die Ausmasse?

Geringer als beim historisch langen Shutdown vom 1. Oktober bis Mitte November 2025. Dieses Mal steht ein kleineres Gesetzespaket im Mittelpunkt. Von insgesamt zwölf Gesetzen zum Haushalt sind sechs bereits beschlossen und in Kraft getreten. Diese bleiben unberührt. Von den verbleibenden sechs bewilligte der Senat fünf, einzig das Gesetz für die Finanzierung des Heimatministeriums klammerte er aus. 

Warum?

Das hängt mit den Protesten gegen die rigorose Abschiebe-Politik der Trump-Regierung sowie mit den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in der Stadt Minneapolis zusammen. 

Die US-Regierung hatte vor Wochen Tausende Bundesbeamte in die Stadt Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota geschickt. Die Einsätze sind Teil von Trumps Abschiebe-Politik. In Minneapolis stiess das auf Widerstand – nach den tödlichen Schüssen auf die beiden US-Bürger Renée Good und Alex Pretti durch Bundesbeamte weiteten sich die Empörung und die Proteste landesweit aus. Diese Welle des Protests trugen die Demokraten in das US-Parlament.

Sie erreichten nun auch, dass das Heimatschutzministerium nur eine Übergangsfinanzierung von zwei Wochen bekommt. Die Demokraten in der Opposition wollen, dass Bundesbeamte bei den Einsätzen gegen Migranten nicht mehr vermummt auftreten dürfen und Kameras am Körper tragen, sogenannte Bodycams. Die Razzien mit den teils Vermummten hatten viele Bewohner in den USA abgeschreckt.

Wie gross sind die Auswirkungen des Shutdowns?

Zunächst dürften sie überschaubar bleiben. Am Wochenende arbeiten viele Mitarbeiter von Ministerien und Behörden nicht. Die Lage kann sich aber verändern, sollte es im Repräsentantenhaus Komplikationen geben.

Meistgelesen

Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf
Jetzt äussert sich Bundespräsident Parmelin zur Kritik aus Italien
Wer ist die Baslerin Ariel, die das Dschungelcamp aufmischt?

Videos aus dem Ressort

«Wir haben Gewaltentrennung» – Parmelin äussert sich zur Crans-Montana-Kritik aus Italien

«Wir haben Gewaltentrennung» – Parmelin äussert sich zur Crans-Montana-Kritik aus Italien

Der diplomatische Ton zwischen Rom und Bern wird rauer: Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana zieht Italien seinen Botschafter ab und erhöht den Druck auf die Schweizer Ermittler. Der Bundesrat verweist auf Rechtsstaat und Föderalismus.﻿

31.01.2026

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Mit gerade einmal zwei Jahren stellt Jude Owens zwei Guiness-Weltrekorde auf. Mit seinen Trickstössen beim Snooker verzaubert der Junge sein Publikum und ist schon ein Star auf Social Media.

30.01.2026

Expedition in die Tiefsee – Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

Expedition in die Tiefsee – Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

In der Sulawesi-See tauchen Forschende bis auf 1000 Meter ab – auf der Suche nach unbekannten Arten. Im Fokus: Mikroorganismen, die Plastik abbauen könnten, und chemische Verbindungen für neue Medikamente.

29.01.2026

«Wir haben Gewaltentrennung» – Parmelin äussert sich zur Crans-Montana-Kritik aus Italien

«Wir haben Gewaltentrennung» – Parmelin äussert sich zur Crans-Montana-Kritik aus Italien

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Expedition in die Tiefsee – Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

Expedition in die Tiefsee – Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Mehr als 2000 Videos und 180’000 Bilder. US-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten

Mehr als 2000 Videos und 180’000 BilderUS-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten

Verteidigung. Parlamentsaufsicht rügt Aufsicht des Bundes über die RUAG MRO

VerteidigungParlamentsaufsicht rügt Aufsicht des Bundes über die RUAG MRO

«Hab so viel geheult». Darum macht Stefanie Giesinger gerade eine schwere Zeit durch

«Hab so viel geheult»Darum macht Stefanie Giesinger gerade eine schwere Zeit durch