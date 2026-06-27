Die ukrainischen Drohnen haben ganze Arbeit geleistet: Der Landkorridor zwischen der Krim und Russland ist unterbrochen. Auch die Fähren für den Seeweg wurden getroffen, ebenso wie die Luftabwehr der Kertsch-Brücke. Doch die bleibt vorerst stehen – aus gutem Grund.

Darum geht’s Die Kertsch-Brücke steht da wie auf dem Präsentierteller, nachdem ukrainische Drohnen die Luftabwehr attackiert haben.

Ein finaler Schlag auf das geschwächte Bauwerk bleibt bisher aus, weil sie der letzte Weg für Russen ist, die Krim zu verlassen.

Es gibt einen kilometerlangen Stau, nachdem auf der Halbinsel Chaos ausgebrochen ist, weil Strom, Wasser und Sprit fehlen und russische Zivilisten zu Tausenden fliehen..

Die Öldepots in der Nähe und die Flugabwehranlagen bei der Kertsch-Brücke haben die ukrainischen Streitkräfte schon zerstört.

Der Kreml bemüht sich zwar um Ersatz: «Im Moment verlegt die russische Führung mehr Luftabwehrsysteme in Richtung Moskau, in Richtung Waldai [vor St. Petersburg] und in Richtung von [Wladimir] Putins Brücke über die Strasse von Kertsch – auf Kosten der Luftabwehr in anderen Richtungen», zitiert die «Kyiv Post» Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Dennoch: Das Bauwerk steht da wie auf dem Präsentierteller. Die Brücke, die Russland mit der Krim verbindet, ist ohnehin schon durch vorherige Attacken geschwächt. Sie ist für Lastwagen und schwere Züge nicht passierbar. Es dürfte inzwischen kein Problem mehr für Kiew sein, ihr den letzten Rest zu geben.

Der Exodus der Russen

Doch ein Angriff ist vorerst nicht zu erwarten, denn vor der Brücke stehen Tausende von Autos. Es sind in der Regel russische Zivilisten, die von der Krim fliehen. 17 Kilometer soll der Stau inzwischen lang sein. Verlängert wird die Wartezeit, weil alle Fahrzeuge auf Sprengstoff kontrolliert werden: So gelang Kiew schon einmal ein Angriff auf die Brücke.

Kilometer-long queues of vehicles have formed at the exit from occupied Crimea, with large numbers of people waiting to leave the peninsula. Traffic congestion at the Kerch Bridge crossing continues. #Ukraine



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 25. Juni 2026 um 23:24

Eine Attacke auf die Brücke würde die Leben jener Zivilisten gefährden – doch vor allem würde ein Zusammenbruch der Brücke diese Menschen auf der Halbinsel einschliessen. Die Putin-Treuen würden zu einem Problem werden, falls Kiew die Krim zurückerobert: Es ist besser, sie nun ausreisen zu lassen, um später das Gebiet einfacher kontrollieren zu können.

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Der Druck auf die Zivilisten auf der Halbinsel ist gross: Die ukrainischen Streitkräfte haben die Energie-Infrastruktur auf der Krim weitgehend lahmgelegt. Der Strom ist ausgefallen, nachdem ein Kraftwerk getroffen worden ist. Dementsprechend fliesst auch kein Wasser. Die Tourismus-Saison, für die die Krim bekannt ist, fällt natürlich ins Wasser.

Russen verstehen die Welt nicht mehr

Die russischen Besatzer haben inzwischen den Notstand auf der Krim ausgerufen. Wegen der permanenten Attacken auf die russischen Nachschubwege ist der Sprit rationiert – wenn es überhaupt noch welchen gibt. Die Gefahr für die Zivilisten ist, dass der Tank leer sein könnte, bevor sie die Halbinsel verlassen können.

Russia’s fuel crisis is spreading as Ukrainian strikes hit oil infrastructure. After shortages erupted in occupied Crimea, gas stations across dozens of Russian regions began limiting sales, with local authorities now imposing restrictions in over 10 regions. #Russia



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Die russischen Zivilisten können die Welt nicht mehr verstehen, wie entsprechende Social-Media-Posts suggerieren. Sie habe gedacht, sie werden die Krim nie verlassen, sagt eine Frau im Bikini. «Aber heute habe ich schon meinen Koffer gepackt, eine Tasche kommt dazu und morgen werden wir mit den Mädchen abreisen.»

"No ferry, no bridges, no fuel, no buses, no planes, no trains - and Moscow is silent."Residents of Russian-occupied Crimea complain about shortages of gasoline, electricity, water, and internet, etc. etc.Putin has not yet commented on the situation in occupied Crimea.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 23. Juni 2026 um 22:15

«Keine Fähre, keine Tschonhar-Brücke [zum Landkorridor nach Russland], keine Flugzeuge, keine Züge», schimpft eine andere Dame. «Und Moskau bleibt still. Ein Russe klagt: «Jeder, der Richtung Krim reisen muss, hat wirklich Pech.» Ein Handy-Video zeigt ausgetrocknete Strassen, weil viele geflohen sind.

Wie die Kertsch-Brücke noch fallen könnte

Weil der Sprit inzwischen auch in anderen Regionen in Russland knapp geworden ist, wird sich die Lage auf der Krim so schnell nicht ändern. Die ukrainischen Luftangriffe haben Wirkung gezeigt: Die Moskauer Raffinerie wird laut «Reuters» wohl erst 2027 wieder ans Netz gehen.

Gleichzeitig setzt Kiews Armee seine Angriffe fort. So wurden etwa zwei See-Radar-Anlagen ausgeschaltet, was die Bewegungsfreiheit ukrainischer Seedrohnen erhöhen dürfte. Auch sie könnten am Ende dafür sorgen, dass die Kertsch-Brücke fällt.

During the past night, Ukraine’s SOF struck multiple targets across Crimea, including:🔸 Coastal radar station MR-231, Myrne, Crimea - 1st SOF Operations Center;🔸 Coastal radar station Neva-B, Morske, Crimea - 1st SOF Operations Center;t.me/c/1680956281...



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 25. Juni 2026 um 17:46

Oder aber die Natur regelt für Selenskyj das Problem, schreibt «RBC-Ukraine»: «Die Russen haben die staatlichen Bauvorschriften absichtlich geändert und die Erdbebengefährdungsklasse des Gebiets herabgestuft, um den Bau in einer erdbebengefährdeten Zone zu rechtfertigen», erklärt Seismologe Dmytro Hryn.

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Und weiter: «Die Bodenverhältnisse dort sind extrem schlecht: Zwischen der Halbinsel Kertsch und der Halbinsel Taman verläuft ein eigenständiges Verwerfungssystem. Dieses Bauprojekt war eine politische Entscheidung.» Vorherige kleinere Beben haben bereits jetzt irreparable Schäden angerichtet, so der Experte.