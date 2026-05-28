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«Sonst müssen wir sie in die Luft jagen» Warum Trump plötzlich seinen Nahost-Verbündeten attackiert

Philipp Dahm

28.5.2026

Donald Trump spricht bei der Kabinettssitzung am 27. Mai im Weissen Haus in Washington – Verteidigungsminister Pete Hegseth lauscht.
Donald Trump spricht bei der Kabinettssitzung am 27. Mai im Weissen Haus in Washington – Verteidigungsminister Pete Hegseth lauscht.
KEYSTONE

So ganz nebenbei lässt Donald Trump während einer Kabinettssitzung eine Breitseite gegen den Oman los. Was bringt den US-Präsidenten dazu, das Land zu attackieren, das im Iran-Krieg vermittelt hat und als die Schweiz des Nahen Ostens gilt?

Philipp Dahm

28.05.2026, 18:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Kabinettssitzung am 27. Mai droht Donald Trump dem Oman, er müsse sich «wie alle anderen verhalten» – oder das Land werde «in die Luft gejagt».
  • Der Grund dafür sind Medienberichte, nach denen der Iran und Oman darüber verhandeln, gemeinsam Gebühren für die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus zu erheben.
  • «Sie schulden uns das»: Trump verlangt von den Golfstaaten weiter, sie müssten den Abraham-Akkorden beitreten, was für Saudi-Arabien wegen Benjamin Netanjahu aber keine Option ist.
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Donald Trump hat in seiner Kabinettssitzung am 27. Mai in Washington einem Verbündeten gedroht. «Oman wird sich genauso verhalten wie alle anderen auch. Sonst müssen wir sie in die Luft jagen. Das verstehen sie. Sie werden schon klarkommen», so der US-Präsident. 

Trump: "Oman will behave just like everyone else, or we'll have to blow them up"

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 27. Mai 2026 um 19:00

Was der Anlass ist, verraten diese Sätze: «Die Meerenge wird für alle offen sein. Niemand wird sie kontrollieren. Wir werden über sie wachen. Wir werden darüber wachen. Aber niemand wird sie kontrollieren. Das ist Teil der Verhandlungen, die wir führen.»

Der Grund für Trumps Oman-Breitseite

Was ist passiert? Der 79-Jährige ist auf Medienberichte angesprochen worden, nach denen Teheran mit dem Oman darüber gesprochen hat, gemeinsam an der Strasse von Hormus abzukassieren. Die Nachrichtenagentur AP hat bereits Anfang April davon berichtet.

Allerdings gab es auch schnell ein Dementi aus dem Oman: Unter Verweis auf internationale maritime Abkommen erteilte der Transportminister dem Vorhaben eine Absage. Dennoch greift die «New York Times» (NYT) das Thema am 21. Mai wieder auf: «Es ist unklar, ob bei den Gesprächen etwas Konkretes herauskommen wird», heisst es vage über den Verhandlungen.

Der Hintergrund: Der Iran hat am 5. Mai ein neues Amt geschaffen: Die Behörde für die Strasse des Persischen Golfs soll das Mautwesen regeln, das Teheran für den Wasserweg vorsieht. Darauf wurde Trump angesprochen – und wie sein Aussenminister lehnt der Präsident ein solches Prozedere ab.

Trump: Golfstaaten «schulden uns das»

«Das darf nicht passieren», zitiert die NYT US-Aussenminister Marco Rubio. «Es wäre inakzeptabel. Es würde ein diplomatisches Abkommen undurchführbar machen, wenn sie das weiter verfolgen würden».

remarkable that the State Department is amplifying Trump's insane threat to blow up one of our staunchest allies in the Middle East. we are governed by malevolent morons.

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 28. Mai 2026 um 03:04

Trumps markige Worte in Richtung des Oman sorgen am Persischen Golf für Stirnrunzeln, sind aber nicht sein einziger Vorstoss, der auf Skepsis trifft. «Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und die anderen – wir hätten gerne, dass sie den Abraham-Akkorden beitreten», sagt Trump bei seiner Kabinettssitzung. «Ich denke, sie schulden uns das.»

Das ist einerseits sonderbar, weil die Emirate diese Akkorde bereits unterschrieben haben, bei denen es um eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel geht. Andererseits wird es für Saudi-Arabien kaum vorstellbar sein, solange Benjamin Netanjahu in Jerusalem regiert.

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