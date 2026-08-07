Ein neuer Bericht informiert über die fortschreitende Produktion des F-35-Kampfjets, der auch für die Schweiz gebaut wird. Das Pentagon selbst hat seine Verbreitung nun unterbunden. Was steckt dahinter?

Darum geht’s Das Pentagon hat die Verbreitung eines neuen Berichts über die Produktion und Modernisierung des F-35-Kampfjets unterdrückt.

Das deutet auf Probleme bei der Modernisierung der Maschine hin und könnte Verzögerungen in der Produktion mit sich bringen.

Die Schweiz hat 30 Exemplare des Typs F-35-A bestellt.

Der Deal ist seit jeder von Kontroversen und Pannen geprägt. Zusammenfassung erstellt mit

In einem neuen Bericht des Government Accountability Office der USA wird über den aktuellen Stand und neue Entwicklungen bei der Produktion und Modernisierung des F-35-Kampfjets informiert. Dem Pentagon scheint der Inhalt sehr unangenehm zu sein: Es hat die Verbreitung des Berichts untersagt – was den F-35 angeht, ist das noch nie zuvor passiert.

Auch für die Schweiz dürfte das nichts Gutes verheissen. Die ersten Flieger sollen Mitte 2027 offiziell an die Schweiz übergeben werden. Nach einer Ausbildungsphase Schweizer Pilot*innen in Arkansas sollen die Maschinen ab Mitte 2028 in die Schweiz versetzt werden. Im Mai begann in den USA die Hauptmontage der ersten für die Schweiz vorgesehenen Maschinen.

Modernisierung bereitet vermutlich Probleme

Die Unterdrückung des Berichtes deutet nun jedoch auf Verzögerungen hin. Bill Sweetman, Ex-Manager des Rüstungskonzerns Northrop Grumman, der Teil des Projekts ist, sagte gegenüber dem Westschweizer Radio und Fersehen RTS, dass «die Fertigstellungstermine zahlreicher Produktionsprojektes des F-35 geändert und verschoben» worden seien. Für Sweetman ein Hinweis darauf, «dass das Programm mit sehr ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen» habe.

Diese hingen mit Problemen bei der Modernisierung der Maschine zusammen. Zusammen mit dem hohen Überhitzungsrisiko und einem chronischen Mangel an Ersatzteilen ergibt das ein ernüchterndes Bild. Die Einsatzbereitschaftszeit des Jets ist laut RTS bereits von den 2021 durch die USA versprochenen 67 Prozent auf 44 Prozent herabgefallen.

Im September 2022 unterzeichneten Behördenvertreter*innen einen Vertrag, in dem der Kauf von 36 Exemplaren der F-35A vereinbart wurde. Der Deal wird seit jeher von Kontroversen begleitet.

Kauf wurde bereits teurer

2025 wurde bekannt, dass der – aus Sicht der Schweiz – vereinbarte Fixpreis von 6 Milliarden Franken juristisch nicht durchgesetzt werden kann. Zuvor hatten die Amerikaner darüber informiert, dass 1,3 Milliarden Franken mehr als ursprünglich geplant fällig würden.

Eine bewusste Irrführung stritt Washington ab: Man habe sich beim Aushandeln des Vertrags lediglich missverstanden. Ende 2025 war bekannt geworden, dass die Schweiz auf sechs der ursprünglich 36 bestellten Flieger verzichten würde.

Legitimiert wurde der Erwerb der Tarnkappenflugzeuge durch einen Volksentscheid im September 2020. Dieser war denkbar knapp ausgefallen worden: Nur 50,1 Prozent sprachen sich dafür aus.