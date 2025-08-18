  1. Privatkunden
Militärische, humanitäre und wirtschaftliche Folgen Was bedeutet eine Aufgabe des Donbass für die Ukraine?

dpa

18.8.2025 - 16:48

Die Stadt Tschassiw Jar im ostukrainischen Gebiet Donezk (Archivbild). 
Die Stadt Tschassiw Jar im ostukrainischen Gebiet Donezk (Archivbild). 
sda

Im Donbass schlug einmal das industrielle Herz der Ukraine. Zu grossen Teilen ist das Gebiet nach jahrelangen Kämpfen zerstört. Doch ein vollständiger Rückzug wäre ein schwerer Schritt.

DPA

18.08.2025, 16:48

18.08.2025, 17:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Abzug aus dem Donbass würde die Ukraine militärisch stark schwächen, da wichtige Verteidigungslinien und Städte verloren gehen.
  • Hunderttausende Menschen wären von Flucht oder russischer Besatzung betroffen.
  • Zudem verlöre das Land zentrale Industrie- und Rohstoffgebiete.
Mehr anzeigen

Für die Ukraine hätte eine Räumung des Industriereviers Donbass schwerwiegende militärische, humanitäre und wirtschaftliche Folgen. Nach dem amerikanisch-russischen Gipfel in Alaska steht als russische Forderung im Raum, dass die Ukraine ihre Truppen vollständig aus den Gebieten Donezk und Luhansk abziehen soll – im Gegenzug für ein Einfrieren anderer Fronten. Auch die USA üben auf Kiew Druck in diese Richtung aus.

Militärisch: Eine Verteidigungslinie geht verloren

Wie die ukrainische Stadt Luhansk ist fast das gesamte gleichnamige Gebiet von Russland besetzt. (Archivbild)
Wie die ukrainische Stadt Luhansk ist fast das gesamte gleichnamige Gebiet von Russland besetzt. (Archivbild)
-/AP/dpa

Eine Preisgabe würde bedeuten, dass Russland kampflos Territorien bekommt, die es nicht erst seit 2022, sondern seit 2014 nicht erobern konnte. Zwar halten die ukrainischen Truppen im Verwaltungsgebiet Luhansk nur noch wenige Quadratkilometer. Doch im Gebiet Donezk sind immerhin 7600 von 26'500 Quadratkilometern noch in ukrainischer Hand, also etwa ein Drittel. 

Dort liegen Grossstädte wie Slowjansk und Kramatorsk, die gut befestigt einen Verteidigungsgürtel bilden. Westlich von ihnen erstreckt sich offenes Steppenland, sodass Russland bei einem Wiederaufflammen der Kämpfe ungehindert Richtung Charkiw oder Dnipropetrowsk vorstossen könnte.

Humanitär: Hunderttausende eingesperrt oder auf der Flucht

Kramatorsk hatte vor dem Krieg 150'000 Einwohner*innen. Mittlerweile sind es weniger, trotzdem würden diese dann unter russische Besatzung geraten.
Kramatorsk hatte vor dem Krieg 150'000 Einwohner*innen. Mittlerweile sind es weniger, trotzdem würden diese dann unter russische Besatzung geraten.
sda

Kramatorsk zählte vor dem Krieg 150'000 Einwohner, Slowjansk 106'000 Einwohner. Selbst wenn es mittlerweile weniger sind, würden im Gebiet Donezk absehbar mehrere Hunderttausend ukrainische Staatsbürger unter russische Besatzung geraten – oder flüchten. Die Ukraine steckt in dem russischen Angriffskrieg seit fast dreieinhalb Jahren auch deshalb nicht auf, weil sie Landsleute nicht unter einer Moskauer Gewaltherrschaft lassen will. 

Alle Berichte aus Gebieten, die die Ukraine 2022 zurückeroberte, zeigen, dass die russische Besatzung mit Verschleppungen, Morden und Folter gegen die Bevölkerung vorgegangen ist. Dies traf selbst die vorwiegend russischsprachigen Ukrainer im Osten, die Moskau angeblich schützen will. Es wird Druck ausgeübt, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ukrainische Sprache und Kultur werden zurückgedrängt.

Wirtschaftlich: Bodenschätze unter Moskauer Kontrolle

Die Chemiefabrik «Asot» in Swjewjerodonezk in der Ukraine. 
Die Chemiefabrik «Asot» in Swjewjerodonezk in der Ukraine. 
KEYSTONE

Vor 2014 hatte die Industrieregion Donbass etwa 6,5 Millionen Einwohner und war mit Kohle und Eisen das Kernstück der ukrainischen Schwerindustrie. Allerdings waren viele Bergwerke und Fabriken damals schon veraltet. Für die Fussball-Europameisterschaft 2012 wurde die Millionenstadt Donezk herausgeputzt und erhielt das schicke Stadion Donbass-Arena.

Doch als Donezk und andere wichtige Teile des Donbass 2014 unter russische Kontrolle gerieten, brach der wirtschaftliche Kontakt mit dem von Kiew kontrollierten Teil der Ukraine grösstenteils ab. Wegen der Kämpfe wurden seitdem viele Bergwerke aufgegeben und liefen voll Wasser. In diesem Sommer gab es in der besetzten Millionenstadt Donezk Probleme mit Trinkwasser, weil die Zuleitung, der Kanal Siwerskyj Donez-Donbass, an mehreren Stellen zerstört ist.

Im Donbass liegen viele der Bodenschätze, mit denen die Ukraine sich gemäss einem Abkommen eigentlich US-Hilfe erkaufen will. Durch das Vorrücken der russischen Armee in den vergangenen Monaten sind aber weitere wichtige Lagerstätten für Kiew verloren gegangen.

Video zum Thema

Ein Punkt «ist am signifikantesten»: Woran der Ukraine-Gipfel im Weissen Haus scheitern könnte

Ein Punkt «ist am signifikantesten»: Woran der Ukraine-Gipfel im Weissen Haus scheitern könnte

Wladimir Putin stellt angeblich fünf Forderungen für einen Frieden in der Ukraine. In einer Sache herrscht noch totale Unstimmigkeit, hat Donald Trump verraten: Das könnte Kiews Knackpunkt sein.

18.08.2025

