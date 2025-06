Wer war der Schütze (21) von Graz?

Die Polizei sichert das Gelände des Gymnasiums nach dem Amoklauf in Graz. KEYSTONE

Am Dienstagvormittag kam es an einem Gymnasium in Graz (Österreich) zu einem Amoklauf. Mehrere Menschen wurden verletzt und getötet. Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagvormittag kam es an einem Gymnasium in Graz (Österreich) zu einem Amoklauf mit Schüssen.

Zehn Menschen starben, darunter Schüler*innen und eine Lehrkraft – und mindestens 28 wurden verletzt.

Der mutmassliche Täter, ein 21-jähriger ehemaliger Schüler, tötete sich selbst.

Hintergründe zum Amoklauf sind noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

Was ist passiert?

Am Dienstagvormittag, 10. Juni, berichtet die Polizei von einem Amoklauf an einem Gymnasium in der Dreierschützengasse in der Nähe des Grazer Bahnhofs.

Gegen 10 Uhr seien Schüsse gefallen. Mehrere Personen sind getötet oder verletzt worden. Die Polizei hat die Situation mittlerweile gesichert.

Wer sind die Opfer?

Die Polizei hat zehn Todesopfer bestätigt. Wie «OE24» berichtet, handelt es sich bei den Opfern um vier Mädchen aus der neunten Schulstufe, drei Schüler*innen aus der 12. Schulstufe, die kurz vor der Matur standen, und eine Lehrperson.

Die Lehrperson soll ausserhalb des Gebäudes getötet worden sein. Der Täter soll sich schliesslich auf der Schultoilette selbst das Leben genommen haben.

Wie viele Verletzte gibt es?

Die Polizei spricht von mehreren Schwerverletzten, eine genaue Zahl ist nicht bestätigt. «OE24» schreibt von 12 verletzten Schüler*innen und Lehrer*innen. Die Verletzten wurden in die umliegenden Spitäler gebracht. Die Polizei spricht davon, dass es auch Schwerstverletzte gab.

Wer ist der Täter?

Derzeit wird von einem Täter ausgegangen. Gesicherte Lage - keine Gefahr. #graz1006 — Polizei Steiermark (@polizeistmk.bsky.social) 10. Juni 2025 um 12:03

Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Laut österreichischen Medien handelt es sich um einen 21-jährigen ehemaligen Schüler des Gymnasiums. Er soll laut den «Salzburger Nachrichten» eine Pistole und eine Schrotflinte mit sich geführt haben.

Beide soll er legal besessen haben. Der Täter soll nicht vorbestraft sein und die Waffen erst kurz vor der Tat gekauft haben.

Die Polizei hat bisher keinerlei Details zu den Beweggründen des Täters bekannt gegeben. Laut Medien soll er sich als Mobbingopfer gesehen haben. Was die Polizei aber sagt: Er habe die Schule nicht abgeschlossen.

Polizeilich bekannt war der junge Mann den Behörden vorher nicht, hiess es am Montagnachmittag weiter.

Wie geht es weiter?

Die Polizei hat die Lage gesichert. Derzeit wird das Schulgebäude durchsucht. Die Gegend rund um die Schule wurde abgeriegelt und der Verkehr umgeleitet.

Die unverletzten Schüler*innen werden laut der Polizei in nächster Zeit in ein Sportstadion gebracht, wo sie von Eltern und Angehörigen abgeholt werden können. Sie werden derzeit durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker bezeichnete den Amoklauf auf X als «nationale Tragödie». Sowohl er als auch Innenminister Gerhard Karner sind in Graz unterwegs.

Österreich wird der Opfer mit einer dreitägigen Staatstrauer gedenken, sagte eine Sprecherin des Kanzleramts der Deutschen Presse-Agentur.