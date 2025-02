Was bleibt ohne die USA vom globalen Klimaschutz übrig?

«Drill baby, drill!» Die Regierung Trump setzt wieder auf fossile Energie und will den Klimaschutz zurückfahren. KEYSTONE

Die Trump-Administration hält nichts von Klimaschutz. Ist der Kampf gegen die globale Erwärmung damit verloren? Ganz so gross ist der Einfluss der USA wohl nicht. Die Probleme liegen anderswo.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Regierung unter Präsident Trump will den Klimaschutz zurückfahren.

Die USA sind unter den Staaten der zweitgrösste Emittent von Treibhausgasen.

Trotz erster Erlasse Trumps werden die USA nicht komplett aus dem Klimaschutz aussteigen. Verschiedene Bundesstaaten wollen diesen vorantreiben.

Die USA wollen auch ihre Ausgaben für Klimaschutzprojekte ausserhalb ihres Staatsgebiets reduzieren. Das ist ein harter, aber kein K.-o.-Schlag für den Kampf gegen die Erwärmung. Mehr anzeigen

US-Präsident Trump nennt den Klimawandel einen Schwindel und bekämpft diesen so gut er kann. Wie schon in seiner ersten Amtszeit, ist er aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Und obwohl eine Frist von einem Jahr gilt, hat er sogleich erklärt, dass sich seine Regierung an keine Auflagen gebunden fühle, die aus dem Vertrag hervorgehen.

Der Austritt ist die Massnahme, die in den ersten Wochen der neuen Trump-Regierung am meisten zu reden gegeben hat, sie ist aber nicht die einzige. Die Frage ist: Wie viel bricht von den globalen Klimaschutzbemühungen weg, wenn sich die USA davon zurückziehen? Ebenso wichtig ist die Frage, wie viele Massnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung die US-Regierung aufheben kann.

Sicher ist hingegen, dass es ab sofort in den USA wieder einfacher und billiger wird, fossile Energien zu vermarkten und zu nutzen. «Drill baby, drill!», ist das Motto, das Präsident Trump schon im Wahlkampf ausgegeben hat. Die USA sollen wieder mehr nach Öl und Gas bohren.

So stark beeinflussen die USA das Klima

Die USA sind unter den Staaten der zweitgrösste Emittent von Treibhausgasen, also Stoffen, die zur Erwärmung der Atmosphäre beitragen. China stösst mehr als zweieinhalbmal so viel aus gemäss den Zahlen des Europäischen Parlaments für das Jahr 2023. Auf Platz 4, noch hinter Indien, folgt die EU.

Um einschätzen zu können, wie gross der Einfluss der USA auf die globale Erwärmung ist, sind aber die Anteile am gesamten Ausstoss an Treibhausgasen zu betrachten. China ist für gut 30 Prozent der weltweiten Emissionen an CO 2 , Methan und weiteren Klimagasen verantwortlich. Die USA stossen 11,25 Prozent aus. Indien (7,8 Prozent) und die EU (6,08 Prozent) liegen deutlich dahinter.

Die Aufhebung möglichst vieler Klimaschutz-Massnahmen und -Gesetze der Trump-Administration ist nicht gleich dem Treibhausgas-Beitrag der USA an die Atmosphäre. Dies liegt unter anderem daran, dass für viele Massnahmen die Bundesstaaten verantwortlich sind. Kalifornien allein stösst etwa so viel aus wie Grossbritannien, das im globalen Treibhausgas-Ranking des Europäischen Parlaments auf Platz 23 liegt.

Bundesstaaten wollen nicht aus Klimaschutz aussteigen

Verschiedene Bundesstaaten haben bereits angekündigt, ihre Klimaschutzmassnahmen weiterzuführen, auch wenn sie dafür vor Gericht gegen die Bundesregierung kämpfen müssen. Kalifornien hat das in der ersten Amtszeit Trumps rund 70 Mal wegen Umweltanliegen getan und die Mehrheit der Fälle gewonnen, wie das Magazin «State Line» berichtet.

Ein wichtiges Instrument des Klimaschutzes in den USA ist der Inflation Reduction Act IRA. Dieser fördert unter anderem erneuerbare Energien und klimafreundliche Technologien mit Subventionen und Steuererleichterungen in der Höhe mehrerer hundert Milliarden Dollar bis 2030.

Der Senat hat den IRA 2022 verabschiedet, Trump hat mit einer Verfügung die Auszahlung noch nicht überwiesener Zahlungen für 90 Tage ausgesetzt. Gemäss Gesetz braucht es jedoch einen Senatsbeschluss, um den IRA ganz aus der Welt zu schaffen und damit dem Klimaschutz ein wesentliches Finanzierungsinstrument zu entziehen.

Ein Forschendenteam der Universität Oxford hat analysiert, wie wahrscheinlich es ist, dass der neue, republikanisch dominierte Senat tatsächlich so entscheidet. Weil zahlreiche Bundesstaaten und sogar Wahlkreise amtierender republikanischer Senatoren direkt vom IRA profitieren, hält die Studie es für unwahrscheinlich, dass eine Senatsmehrheit den IRA stoppt. Auch Jobs könnten ein Thema sein. In den USA sollen auch dank dem IRA 300'000 neue Stellen entstanden sein.

Als Beispiel führen Beobachter*innen gern den konservativen Bundesstaat Texas an, der mit 56 Prozent für Trump gestimmt hat. In den letzten Jahren hat der für Ölförderung bekannte «Lone Star State» das progressive Kalifornien in der Nutzung der Solarenergie überholt und profitiert dabei stark von IRA-Geldern und Steuererleichterungen.

Den Schutz des Klimas in den USA zu stoppen – vor allem gegen den Willen und das Handeln der Bundesstaaten – dürfte der Trump-Regierung nicht leicht fallen.

US-Hilfsgelder für Klimaschutzprojekte

Die USA fördern den globalen Klimaschutz aber auch ausserhalb ihres Staatsgebiets mit Projekten und Finanzhilfen. Der Donor Tracker, der die Hilfsgelder für Entwicklungsprojekte mit einer Auswirkung auf das Klima erfasst, sieht die USA im Jahr 2022 auf Platz 4 der Geberländer, hinter Japan, Deutschland und Frankreich. Auch die EU liegt noch vor den USA.

Im Mittelpunkt der Klimaprojekt-Finanzierung steht gemäss Donor Tracker USAID, die Agentur, die die Trump-Administration massiv verkleinern und deren Ausgaben entsprechend senken will. Durchaus möglich also, dass die USA in der Finanzierung von Klimaschutzprojekten in einkommensschwachen Ländern in den nächsten Jahren keine grosse Rolle mehr spielen. Ihr Anteil am Topf von Hilfsgeldern ist aber deutlich weniger gross als jener ihrer Emissionen.

Löst Trump einen Dominoeffekt aus?

Trump rechtfertigt seinen Widerstand gegen Klimaschutzmassnahmen nicht zuletzt mit dessen Kosten und dem Wettbewerbsnachteil, der US-Unternehmen daraus erwachse. Wenn sich ein grosser Player dieses Kostennachteils entledigt, könnte das andere bewegen, dasselbe zu tun. Lösen die USA also einen Dominoeffekt aus?

Davon geht zurzeit kaum jemand aus und wie gezeigt, ist die Position selbst in den USA umstritten. Erneuerbare Energien und klimafreundliche Technologien sind ein Wachstumsmarkt, in den viele Unternehmen und Staaten investiert haben.

Der mit Abstand grösste Treibhausgas-Emittent China ist auch führend in der Herstellung verschiedener Güter für die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, namentlich Solar-Panels, Windturbinen und Elektroautos. Hinzu kommt, dass auch China die Folgen der globalen Erwärmung stark spürt und deshalb dagegen vorgeht – ohne freilich die eigene wirtschaftliche Entwicklung dadurch zu bremsen.

Dass die USA in Zukunft eine kleinere Rolle im globalen Klimaschutz spielen, ist für China viel mehr eine Chance, auf diesem Feld noch dominanter zu werden.

Vorerst zieht kaum jemand nach

Eine Front der Klimaschutzgegner ist nicht in Sicht. Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch schildert in Bezug auf das Pariser Klimaschutzabkommen: «Alle wussten, dass Trump wieder aussteigen wird. Niemand will raus – ausser ihm.»

Das stimmt allerdings nicht ganz. Das argentinische Aussenministerium hat seine Delegation kurz nach den US-Wahlen von der Klimaschutzkonferenz in Baku zurückgerufen. Die Regierung des Trump-Freunds Javier Milei überlegt sich laut der «Financial Times», ebenfalls aus dem Abkommen auszutreten. Damit wären von 195 Unterzeichner-Staaten noch 193 übrig.

So viel wärmer wird es wegen der USA

Welchen Einfluss hat also der von der US-Regierung eingeleitete Ausstieg aus dem Klimaschutz auf die globale Erwärmung?

Es mag spekulativ erscheinen, den Einfluss des US-Ausstiegs aus dem Klimaschutz auf den Klimawandel zu berechnen. Eine Organisation hat dies trotzdem getan. Der Climate Action Tracker beziffert die globale Erwärmung aufgrund des Rückzugs der USA auf 0,04 Grad Celsius bis im Jahr 2100. Sollten alle übrigen Staaten ihre versprochenen Massnahmen umsetzen, würde die Atmosphäre bis dann 2,7 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit.

Das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, die Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, verpassen die Unterzeichnerstaaten gemäss dieser Prognose also deutlich – mit oder ohne USA.