Was hat Kiews Armee im Süden der Front nur vor? Stück für Stück hat sie sich den Gegner um die Krim herum zurechtgelegt. Nun bieten sich grössere Operationen an: Fällt die Kertsch-Brücke? Wird Moskaus Armee zweigeteilt? Derweil fliehen Russen von der Krim, die im Chaos versinkt.

Ein Himars-System der 148. Artilleriebrigade der ukrainischen Streitkräfte im Einsatz.

Putins Drama in 3 Akten Was dafür spricht, dass Selenskyj es im Süden der Front bald krachen lässt

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prolog: Wenn Russland schon solche Mühe hatte, Moskaus Raffinerie zu verteidigen, wie soll das dann auf der Krim klappen?

1. Akt: Kiews Drohnen mittlerer Reichweite unterbrechen weiter den Land-Nachschub zur Krim. Moskau setzt auf Luftabwehr.

2. Akt: Die russische Luftabwehr versagt und wird selbst zum Ziel. Drohnen beschädigen weiterhin Brücken auf der Krim und stören den Nachschub zusätzlich.

3. Akt: Gleich bei der Krim-Brücke nach Russland hat die Ukraine Fähren, Öldepots und Panzir-Systeme zerstört. Die Brücke ist nun selbst gesperrt – und die Krim einigermassen abgeschnitten.

Epilog: Wie die Kiew die Lage ausnutzen könnte.

Prolog: Alle Wege führen nach Moskau

Man denke zurück an die vergangene Woche, als die Ukraine ihren bisher grössten Luftangriff auf die russische Hauptstadt geflogen hat – und speziell an die Rolle von Flugabwehr.

Man nehme nur diesen Soldaten, der mitten unter Zivilisten eine schultergestützte Luftabwehrrakete auf eine Drohne abfeuert.

Moscow air defense unit nestled amid heavily populated areas as usual, with absolutely no regard for life. pic.twitter.com/emo6Ql5QBk — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026

Eine Waffe, die notabene hitzesuchend ist, wird über der brennenden Raffinerie eingesetzt. Die Rakete fliegt deshalb natürlich keinen Bogen in die Luft, um den kleinen Motor der ukrainischen Drohne ins Visier zu nehmen. Sie wird von dem grossen Brand am Boden angezogen ...

The now famous explosion of the roof-tossing oil silo in Moscow, Russia, was probably caused by a Russian air defense missile. Absolutely hilarious.



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 18. Juni 2026 um 22:19

... und landet in einem Öltank, der bei der folgenden Explosion sein Dach in die Höhe schleudern lässt. Als die Bilder des eindrücklichen Luftsprungs um die Welt gehen – siehe Video unten –, weiss in Russland kaum einer, dass die eigenen Leute dafür verantwortlich sind.

00:30

Für Putin gilt: Wer den – überraschend beträchtlichen – Schaden hat, ...

Satellite images of Moscow's oil refinery after Ukrainian strikes show damaged tanks, including the one that became a meme when its lid got blown dozens of meters into the air by an air defense missile. Damage also visible at the AVT-6 unit and fire traces near the Sadovod market.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 20. Juni 2026 um 12:38

... braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Kiews Taktik schmerzt den Kreml auf weiteren Ebenen: «Der Angriff auf die Moskauer Ölraffinerie rückt den Krieg zwischen Russland und der Ukraine näher an die eigene Haustür», hält die BBC fest. Und er befeuert die Treibstoff-Krise, die sich in Russland zunehmend ausbreitet.

Updated map of the regions of Russia where there are shortages of gasoline or diesel. As always it's worse in the occupied territories. New record, 32 in 7 days, at this rate 2 more weeks and all Russia is red 13 region added today look at the sources for the full list. pic.twitter.com/8JflDf8gPP — Stanimir Dobrev (@delfoo) June 21, 2026

Die Folge: Moskau muss seine Luftabwehr stärken ...

... und diese Systeme mitunter anderswo abziehen.

Russia keeps bringing more and more air defense systems to protect Moscow. This doesn't stop Ukrainian drones from reaching Moscow and makes it easier for our drones to strike targets in other areas of Russia.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 22. Juni 2026 um 10:22

Doch nirgendwo ist diese Krise so schlimm wie auf der Krim: Dort wird seit dem 21. Juni, 9 Uhr Ortszeit, gar kein Treibstoff mehr verkauft. Der Spritmangel auf der besetzten Halbinsel könnte der Auftakt zu etwas viel Grösserem sein, unken bereits manche Russen.

Was ist passiert? Ein Drama in drei Akten.

1. Akt: Das Kappen der Landverbindung

Schon vor Wochen haben die ukrainischen Streitkräfte damit angefangen, verstärkt russische Luftabwehr- und Radarsysteme auf der Krim zu jagen. Gleichzeitig sind die Öldepots auf der Halbinsel attackiert worden. Das war die Vorbereitung auf die nächste Phase: die Unterbrechung der russischen Nachschubwege.

👀The camouflage of fuel trucks in Crimea reaches a new level of absurdity



The city of Saki. The fuel truck was first marked with the inscription "Milk", and then a frame was installed under the tarpaulin to simulate a freight truck. pic.twitter.com/PreFS0XI2V — Beefeater (@Beefeater_Fella) June 22, 2026

Möglich macht diese Kiews neue Stärke bei Drohnen mittlerer Reichweite, bei denen die Produktionszahlen in diesem Jahr in die Höhe schnellen. Systematisch werden auch 100 bis 300 Kilometer hinter der Front Lastwagen ins Visier genommen.

01:07

Drohnen wie die Hornet fliegen ins Zielgebiet und wählen ihre Opfer per KI aus: Eine Störung der Funkverbindung zum Piloten ist deshalb zwecklos. Mit dieser Taktik hat die ukrainische Armee die Land-Lebensader zwischen Rostow am Don in Russland via Melitopol zur Krim abgebunden.

Verlauf der Strassenverbindung R-280 von Russland durch die besetzten Gebiete zur Krim. United24

Der russische Gegner versucht verzweifelt, die Treibstoffversorgung auf der Krim wiederherzustellen: Flakgeschütze werden positioniert und Konvois gebildet, die von Fahrzeugen mit Maschinengewehren eskortiert werden. Diese sind jedoch auch selbst valable Ziele: Dass die Energiekrise so gelöst werden kann, scheint fraglich.

00:31

2. Akt: Über 7 Brücken musst du gehen

Während auf dem Landweg zur Krim die Lastwagen brennen, schaffen die Ukrainer in anderen Teilen der Halbinsel Fakten: Sie haben in den letzten Tagen immer wieder verschiedene Brücken attackiert:

Ukrainian attack on Chonhar last night. CODE 9.2 and Falanga multi-domain operations center are blocking Russian attempts to restore crossings to and from Russian-occupied Crimea. The Chonhar bridge is closed after previous Ukrainian attacks.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 13. Juni 2026 um 15:02

Bridges in southern occupied Ukrainian territories are degrading with critical damage, CyberBoroshno reports. Armyansk bridge has bypass dirt crossings, Henichesk and Chonhar bridges run single-lane with pontoons nearby. Russia is building backup dirt crossings, preparing for total bridge loss.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 19. Juni 2026 um 17:19

⚡️ The moment Ukraine’s Special Operations Forces eliminated the railway bridge over the North Crimean Canal



Crimea is looking a little more like an island every day🤌 pic.twitter.com/fQcGMAcHqk — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Custom made bingo card for all of the rail bridges excluding Kerch Strait Itself



Reka Staraya Kuban AKA Kerch Alternatives Double Rail Bridge

45.14861, 37.31628

45.14862, 37.31654



Mius River Rail Bridge

47.57106, 38.8126



Reka Tuzlov Rail Bridge

47.4323, 40.10359



Siverskyi… pic.twitter.com/Z4NrM9MkzN — Intelschizo (@Schizointel) June 22, 2026

Durch die Zerstörung der Brücken auf der Krim gibt es immer weniger Strassen, auf denen Nachschub und Truppen vom Süden her an die Front gelangen kann. Und diese Flaschenhälse können nun noch einfacher mit Drohnen attackiert werden, die es leichter haben, bei stockendem Verkehr ihre Ziele zu treffen.

💥 Update on bridges at the entrance to Crimea, - DroneBomber Chonhar direction 🔴Automobile bridge — 4 times 🔴Pontoon crossings — several times Henichesk (Arabatskaya Strelka) 🔴Bridge — 3 times



[image or embed] — MAKS 26 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 17. Juni 2026 um 17:19

Wie unerbittlich der Drohnenkrieg auf der Halbinsel ist, zeigt das jüngste Video der 414. Brigade für unbemannte Kampfflugzeuge alias «Birds of Magyar»: Alleine in der Nacht auf den 23. Juni sollen auf der Krim 60 Ziele attackiert worden sein.

Magyar's Crimean update:



Moscow will lie down in Crimea.

The USF Birds will continue helping it get there.

A colorful mix of targets – dig in, worms.



The night of June 23 was a fiery one in Crimea. Deep inside enemy territory, the USF Birds made plenty of noise – more than 60… pic.twitter.com/FjWNWzjsX9 — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) June 23, 2026

Getroffen werden Kampfdrohnen vom Typ Orion, ein Treibstofftank in Kertsch, Flugabwehrsysteme der Typen Panzir-S1, S-300 und ZSU-23, ein Nebo-U-Radar, Gasverteiler und Elektroeinrichtungen und jede Menge Tanker und Lastwagen.

3. Akt: Kertsch im Visier

In dieser kritischen Situation zielt Kiew auf den letzten Flaschenhals: die Brücke von Kertsch, die die Krim mit Russland verbindet. Sie ist seit den letzten Angriffen nur noch für leichte Fahrzeuge befahrbar. Diese Brücke ist nun sehr gefragt – bei Russen, die die Halbinsel verlassen wollen.

Crimea ▪️ Kerch There are reports of huge lines to get on the Kerch bridge and leave Russian occupied Crimea. Local media report over 700 cars are in line. #Ukraine #Russia #Crimea #Kerch 🎥: Locals



[image or embed] — Ukraine Support 🇺🇦 🇪🇺 (@blue24world.bsky.social) 21. Juni 2026 um 18:27

Gleichzeitig sind die verbliebenen russischen Fähren angegriffen worden – die letzte Möglichkeit, ...

More from today's attack. 3 ferries buring at Crimea. Ukraine's drones are making it into an island. Time to russians to go home



[image or embed] — Sven-Erik Volberg (@volberg.bsky.social) 21. Juni 2026 um 14:02

.... Lastwagen oder Züge auf die Krim zu transportieren.

1/5 Russia's logistics lifeline to occupied Crimea is under growing pressure. Ukrainian Navy spokesman Dmytro Pletenchuk says no Russian railway ferries are currently operating in Crimea. That matters more than it sounds. 🧵 Source: www.ukrinform.net/rubric-ato/4...



[image or embed] — Lewi Whalberg (@anno1540.bsky.social) 22. Juni 2026 um 07:40

Doch damit nicht genug: Auch zwei Öldepots wurden von Kiews Drohnen heimgesucht, die ziemlich nahe an der Kertsch-Brücke liegen ...

Lage der attakcireten Öldepots bei der Kertsch-Brücke. Google Earth/phi

... und von denen eines immer noch brennt.

YouTuber Suchomimus berichtet auserdem, dass auch zwei Panzir-Flugabwehr-Systeme zerstört worden sind, die eigentlich Drohnen an der Kertsch-Brücke verteidigen sollen.

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Epilog

Flugabwehr-Systeme zerstört? Öldepots in unmittelbarer Nähe konnten nicht beschützt werden? «Die Kertsch-Brücke ist ein leichtes Ziel», fasst der pro-ukrainische Suchomimus zusammen. Die Brücke ist inzwischen komplett für den Autoverkehr gesperrt worden: Die Krim ist abgeschnitten.

😏 Russia has started rehearsing the loss of Crimea



A pro-war Russian blogger with close ties to the Russian Defense Ministry published a diagram titled “The Crimean Bridge as the Ultimate Target of the Blockade of Crimea.”



The plan relies heavily on Ukrainian-made systems:… pic.twitter.com/beBSkCeqtJ — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Die Russen sind sauer. Sie beschuldigen einen bekannten Militärblogger namens Fighterbomber, die Attacke provoziert zu haben, als er berichtete, es sei viel Treibstoff in Kertsch angekommen. Die ukrainische Seite hat dem Russen dafür mit einem Meme höhnisch gedankt, ist bei Reddit nachzulesen.

Doch das lenkt nur ab – die Zivilisten ahnen, dass etwas auf sie zukommt. Die lokalen Kraftwerke arbeiten mit Gas, das nicht mehr fliesst, weiss RBC-Ukraine. Ohne Strom funktioniert auch die Wasserversorgung nicht mehr. Die Tourismussaison sei gelaufen. Viele würden fliehen. Zumindest Lebensmittel könne man noch kaufen.

Mögliche Angriffsvektoren im Süden der Front, wenn sich der fehlende Nachschub weiter negativ auf die russischen Truppen auswirkt. DeepStateMap/phi

Und militärisch? Bei ihrer letzten, gescheiterten Offensive hat Kiews Armee versucht, über Tokmak nach Melitopol vorzustossen, um die gegnerischen Truppen zu teilen (A). Alternativ könnte versucht werden, von Cherson aus die Krim einzukesseln (B). Wenn die Kinburn-Halbinsel (C) befreit würde, dürfte das auch den Hafen von Mikolajiw (D) für die Schifffahrt öffnen.

Ukrainian drone commander Robert „Magyar“ Brovdi says that Russian-occupied Crimea stopped being a springboard for Russian offensive operations against the Ukrainian army.



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 21. Juni 2026 um 14:04

Kiews Armee will in diesem Jahr noch zuschlagen, sagt bei UATV ihr Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj: «Wir schaffen die Voraussetzungen für gross angelegte Offensivoperationen, bauen Reserven auf, bilden Personal aus und führen gezielte Gegenoffensiven dort durch, wo der Feind schwach ist.» Nur: Wann und wo bricht diese ukrainische Offensive los?

Der Süden der Front bleibt in naher Zukunft ein heisser Kandidat.