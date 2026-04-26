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Selfies mit stibitzten Flaschen Diese Szenen gehen abseits der Schüsse beim Gala-Dinner viral

dpa

26.4.2026 - 13:42

Was das Netz abseits der Schüsse beim Gala-Dinner bewegt – Gallery
Was das Netz abseits der Schüsse beim Gala-Dinner bewegt – Gallery. US-Präsident Trump trat nach dem Vorfall im Smoking vor die Presse.

US-Präsident Trump trat nach dem Vorfall im Smoking vor die Presse.

Bild: dpa

Was das Netz abseits der Schüsse beim Gala-Dinner bewegt – Gallery. In Aufnahmen schien der Präsident kurzzeitig in die Knie zu gehen, als er aus dem Saal geführt wurde.

In Aufnahmen schien der Präsident kurzzeitig in die Knie zu gehen, als er aus dem Saal geführt wurde.

Bild: dpa

Was das Netz abseits der Schüsse beim Gala-Dinner bewegt – Gallery
Was das Netz abseits der Schüsse beim Gala-Dinner bewegt – Gallery. US-Präsident Trump trat nach dem Vorfall im Smoking vor die Presse.

US-Präsident Trump trat nach dem Vorfall im Smoking vor die Presse.

Bild: dpa

Was das Netz abseits der Schüsse beim Gala-Dinner bewegt – Gallery. In Aufnahmen schien der Präsident kurzzeitig in die Knie zu gehen, als er aus dem Saal geführt wurde.

In Aufnahmen schien der Präsident kurzzeitig in die Knie zu gehen, als er aus dem Saal geführt wurde.

Bild: dpa

Eine Pressekonferenz in Smoking und Abendkleid, scheinbar stibitzte Wein- und Sektflaschen und ein Dinnergast, den nichts aus der Ruhe bringt. Eine Übersicht über Randaspekte.

,

DPA, Dominik Müller

26.04.2026, 13:42

26.04.2026, 13:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Gala-Dinner in Washington führen Schüsse zu Chaos.
  • Während der Evakuierung sorgen ungewöhnliche Szenen wie ein möglicher Stolperer von Donald Trump und eine Pressekonferenz im Smoking für Aufmerksamkeit.
  • Auch kuriose Momente wie Selfies mit Getränkeflaschen oder ein ruhig essender Gast gehen im Netz viral.
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Chaotische Szenen aus Washington: Bei einem Gala-Dinner für Journalisten in einem Luxushotel fallen Schüsse. US-Präsident Donald Trump, First Lady Melania und Kabinettsmitglieder werden schnellstens in Sicherheit gebracht. Ein bewaffneter Verdächtiger wird festgenommen, ein angeschossener Polizist muss ins Spital gebracht werden, ist aber dank schusssicherer Weste nur leicht verletzt worden.

Doch neben dem Hauptgeschehen, sind es auch andere Details des Abends, die das Netz beschäftigen. Eine Übersicht.

Stolpert Trump bei der Flucht?

Als der US-Präsident von Sicherheitsbeamten von seinem Platz auf einer Bühne weggeführt wird, geht er plötzlich in die Knie, wie in Aufnahmen zu sehen ist. «Er scheint an einem Punkt zu stolpern und wird wieder aufgerichtet», sagte ein Reporter des britischen Nachrichtensenders Sky News in seinem Bericht. Doch was genau geschieht, ist unklar. Viele Teilnehmer des Dinners ducken sich unter ihren Tisch, um sich vor möglichen Schüssen in Sicherheit zu bringen.

Pressekonferenz im Smoking

CBS-Journalistin Weijia Jiang, Präsidentin der Korrespondentenvereinigung, informiert die Anwesenden über das Geschehen und weckt erst einmal ungläubiges Gelächter: «Der Präsident gibt in 30 Minuten eine Pressekonferenz im Weissen Haus», sagt sie und muss selbst kurz lächeln, als sie mit Lachern aus dem Publikum konfrontiert ist. Sie fügt mit ernster Miene hinzu: «Das ist kein Witz». 

Später tritt Trump im Smoking vor die Presse. Auch die Korrespondentinnen und Korrespondenten sind noch in ihrer Abendgarderobe, was auf den ersten Blick eher einer Hochzeitsgesellschaft ähnelt als dem Pressekorps des Weissen Hauses. 

US-Präsident Donald Trump nimmt nach dem Vorfall in Washington an einer Pressekonferenz Stellung.
US-Präsident Donald Trump nimmt nach dem Vorfall in Washington an einer Pressekonferenz Stellung.
Keystone

Selfies mit stibitzten Flaschen?

Manche Gäste des abrupt beendeten Dinners scheinen nicht akzeptieren zu wollen, dass die Party vorbei ist, bevor sie richtig angefangen hat. In Aufnahmen, die im Netz kursieren, sind etwa Gäste zu sehen, die mit vollen Sekt- und Weinflaschen in der Hand Selfies machen, die sie sich augenscheinlich angeeignet haben. Andere versorgen sich noch mit ein paar Flaschen, bevor sie sich wohl auf den Weg zum Ausgang machen. 

Auf einem Foto, das in sozialen Medien kursiert, sind angeblich Journalisten in einem Vorraum zu sehen, die direkt aus der Weinflasche trinken. Die Echtheit der Aufnahme konnte zunächst nicht überprüft werden. 

Viele Accounts reposten diese und ähnliche Aufnahmen und versehen sie mit kritischen Bemerkungen über die freie Presse. Dabei ist unklar, um wen es sich bei den gezeigten Personen handelt.

Finger weg von meinem Abendessen!

Ein Gast scheint die Ruhe wegzuhaben. Während andere unter dem Tisch Schutz suchen und Polizisten mit Finger am Abzug ihrer Gewehre den Raum beobachten, schiebt er sich seelenruhig einen Happen von seinem Teller in den Mund.

Panik bei Trump-Dinner. Während alle unter die Tische flüchten, isst dieser Mann seelenruhig weiter

Panik bei Trump-DinnerWährend alle unter die Tische flüchten, isst dieser Mann seelenruhig weiter

Die Szene, die von einem Nachrichtensender abgefilmt ist, und im Netz viral geht, zeigt laut einem CNN-Reporter den Medienmanager Michael Glantz.

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