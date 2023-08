Nun räumt die Polizei mit den Gerüchten auf

Die Thüringer AfD wird seit März 2021 vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Carsten Koall/dpa

Ein Überfall auf einen AfD-Politiker gibt derzeit zu reden. Was geschah mit Andreas Jurca am vergangenen Samstagmorgen? Die Polizei ist derzeit dabei, einen Zeugen zu vernehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei blaue Augen und ein aufgedunsenes Gesicht. Der AfD-Politiker Andreas Jurca wurde laut eigenen Angaben zusammengeschlagen.

Erst wollte das Opfer nicht bekanntgeben, mit wem es zur Tatzeit unterwegs war. Zwischenzeitlich ist die Person jedoch bekannt und wird von der Polizei vernommen.

Dennoch bleiben viele Fragen offen. Mehr anzeigen

Das Bild geht durch Mark und Bein. Ein junger AfD-Politiker mit zwei blauen Augen und geschwollenem Gesicht. Nach eigenen Angaben soll der Augsburger von Männern mit Migrationshintergrund zusammengeschlagen worden sein.

Unfassbar brutal müssen die Angreifer vorgegangen sein, wie man es an den Verletzungen unschwer erkennen kann. Der junge Familienvater und #AfD Kandidat Andreas Jurca wird feige zusammen geschlagen. Wer hat sich radikalisiert, lieber Verfassungsschutz? pic.twitter.com/g8dhFaRYx5 — Vadim Derksen (@realDerksen) August 13, 2023

Um fünf Uhr am vergangenen Samstagmorgen wählte der AfD-Politiker Andreas Jurca den Notruf. Der 35-Jährige sei auf der Strasse verprügelt worden. Dem «Deutschland-Kurier» sagte er anschliessend, dass er mit einem AfD-Kollegen unterwegs gewesen sei. Weiter sagt er, dass zwei der Täter «Südländer» gewesen seien und einer «scheiss Nazi» gerufen habe.

Die Identität des Begleiters, der eine wertvolle Zeugenaussage machen könnte, wollte Andreas Jurca jedoch erst nicht preisgeben. Wie «Focus» am Mittwochmittag berichtet, bestätigt die Polizei nun, dass das Opfer in Begleitung war. Genauere Angaben könne man noch keine machen, da der Zeuge derzeit vernommen werde.

Handballen-Schläge erzeugen nicht zwingend Blut-Wunde

Dass Jurca an beiden Augen gleich stark verletzt ist, jedoch an Mund und Nase keine Verletzungen aufweist, sei ungewöhnlich, aber möglich. Dies sagt Rechtsmediziner Klaus Püschel zu «Bild». «Jeder Täter schlägt anders zu. Wer mit dem Handballen schlägt, verursacht auch nicht unbedingt blutende Wunden.»

Und weiter: «Solch symmetrische Augenverletzungen können auch entstehen, wenn man stürzt und auf den Hinterkopf fällt. Aber dann müsste es auch am Hinterkopf Verletzungen geben. Ich kann das alles aber nicht fundiert beurteilen, kenne die Ermittlungsergebnisse nicht.»

«Ich kann nicht mehr!»

Jurca selber sagt zur «Bild»-Zeitung, dass er sehr müde sei – mental und physisch. «Ich kann nicht mehr! Dieser Rummel ist belastender, als ich erwartet habe. Ich bin es langsam leid, mich dauernd rechtfertigen zu müssen. Jedem normalen Menschen, der Opfer so einer Sache wird, dem wird erst mal im Zweifel geglaubt. Und bei mir ist es so rum, dass ich jetzt in der Beweispflicht bin.»

Weiter sagt er, dass er nun seine Ruhe haben und sich erholen wolle. Die Polizei solle nun in Ruhe ihre Arbeit machen.

Die AfD-Spitze sagt, man schaue dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen entgegen und vertraue auf schnelle Aufklärung.