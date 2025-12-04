Pflanzensamen werden im Keimlabor des im Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben (Sachsen-Anhalt) untersucht. Bild: Keystone/dpa/Matthias Bein

Im Supermarkt bald kein Hinweis mehr auf genveränderte Lebensmittel? Was sich für Obst, Gemüse und die Wahlfreiheit der Verbraucher ändert.

DPA, dpa/blue News Redaktion dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können.

Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten.

Die neuen Vorgaben müssen noch vom EU-Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden.

Normalerweise ist das Formsache, wenn sich die Unterhändler der Institutionen zuvor auf einen Kompromiss geeinigt haben. Mehr anzeigen

Gentechnisch veränderte Lebensmittel – bei diesem Gedanken ist vielen Menschen in Deutschland unwohl. Nun sollen die Regeln in der EU gelockert werden. Bestimmte gentechnisch veränderte Lebensmittel sollen auch ohne spezielle Prüfung und ohne Kennzeichnung den Weg auf den Markt finden. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in der Nacht in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen.

Was bedeuten die Änderungen für Verbraucher?

Wenn die neuen Vorgaben vom EU-Parlament und den EU-Staaten bestätigt worden sind – was normalerweise als Formsache gilt – können Verbraucher künftig nicht mehr auf den ersten Blick erkennen, ob sie durch moderne Gentechnik-Verfahren veränderte Lebensmittel essen würden. Deswegen hatten Verbraucherschützer das Vorhaben in der Vergangenheit auch deutlich kritisiert. Produkte, in denen gekennzeichnete gentechnisch veränderte Pflanzen verarbeitet sind, haben in Deutschland im Verkauf derzeit keine Bedeutung.

Gentechnikfrei soll in Zukunft auch weiterhin die Biolandwirtschaft bleiben. Jedoch soll es laut Parlament kein Verstoss darstellen, wenn es um ein «technisch unvermeidbares Vorhandensein» von Gentechnik geht. Eine Kennzeichnungspflicht für Saatgut soll es ermöglichen, weiterhin gentechnikfrei zu arbeiten.

Sind die Auswirkungen der Methoden für Verbraucher sicher?

Neue Sorten unterliegen weiter der gesetzlich geregelten Sortenprüfung und -zulassung. Sprich: Komplett ungeprüft kommen auch künftig gentechnisch veränderte Pflanzen nicht auf den Markt. Denn auch bei herkömmlichen Züchtungsmethoden gibt es Risiken.

Eines der bekanntesten Beispiele ist die konventionell gezüchtete Lenape-Kartoffel. Sie enthielt einen erhöhten Gehalt von in Kartoffeln natürlich vorkommenden giftigen Glykoalkaloiden, nachdem eine schädlingsresistentere Wildkartoffel eingekreuzt wurde. Die Sorte musste wieder vom Markt genommen werden.

Wie sind Gentechnikverfahren bisher geregelt und was ist neu?

Unter das EU-Gentechnikrecht fallen unter anderem Methoden, bei denen artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht werden – etwa Gene aus einem Bakterium in Mais. Diese sogenannte Transgenese fällt unter die strengen Zulassungsregeln und muss deklariert werden.

Zudem gehört dazu ein gesondertes Zulassungsverfahren mit Risikoprüfung, das in der Praxis mehrere Jahre dauert. Das soll auch weiterhin der Fall sein. Ausgenommen sollen künftig gentechnisch veränderte Pflanzen werden, bei denen deutlich kleinere Eingriffe vorgenommen wurden.

Welche Vorteile kann diese neue Gentechnik bieten?

Viele Forscher sehen enormes Potenzial. So besteht die Hoffnung, etwa eine Weizensorte zu entwickeln, die gegen die Pilzkrankheit Mehltau resistent ist. Aber auch stressresistente Maispflanzen oder allergenfreie Erdnüsse sind denkbar. Befürworter erhoffen sich auch positive Effekte durch besonders widerstandsfähige Pflanzen mit Blick auf Hunger und Klimakrise.

Zudem erhoffen sich Befürworter, dass europäische Landwirte wettbewerbsfähiger werden. In anderen Ländern gelten bereits schwächere Regeln für moderne Gentechnik-Verfahren.

Welche Risiken bemängeln Kritiker?

Unter anderem steht die Befürchtung im Raum, dass neue Gentechnik-Methoden weitreichend genutzt werden – also für deutlich mehr als Veränderungen, die auch herkömmlich entstehen könnten. «Es wäre eine völlig unzureichende Beschreibung einer Pistole, zu sagen: «Das ist so eine Art Hammer. Damit kann ich einen Nagel in die Wand schlagen"», kritisiert der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär.

Die Ökologin Katja Tielbörger warnte in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» davor, dass sich gentechnisch veränderte Pflanzen in der Wildnis ausbreiten könnten. Dies berge Risiken für das Gleichgewicht eines Ökosystems.

Welche Auswirkungen gibt es auf den Pestizideinsatz?

Befürworter erhoffen sich etwa durch resistentere Sorten einen geringeren Einsatz von Pestiziden. Theoretisch kann Pflanzen aber auch eine höhere Toleranz gegen Unkraut- und Insektenvernichter angezüchtet werden, was einen höheren Einsatz der Pflanzenschutzmittel ermöglichen würde.

Nach Angaben des liberalen Europaabgeordneten Pascal Canfin sollen aber Sorten, die gegen Herbizide resistent sind oder Insektizide produzieren, auf dem europäischen Markt nicht zugelassen werden. Dänemarks Landwirtschaftsminister Jacob Jensen sagte: «Diese neuen Sorten könnten widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels wie Dürren oder Überschwemmungen sein und weniger Düngemittel und Pestizide benötigen.»

Wie viel Gentechnik steckt bereits in unserem Essen?

Indirekt landet Gentechnik auch jetzt schon auf unseren Tellern. «Keine Kennzeichnungspflicht besteht für Produkte von Tieren, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden», heisst es auf der Internetseite des Landwirtschaftsministeriums. Zudem sind bestimmte Methoden, bei denen etwa genetische Veränderung durch Bestrahlung oder Chemikalien vorgenommen wird, bereits jetzt teils von der Regulierung und Kennzeichnung nach Gentechnikrecht ausgenommen.

Was wurde zum Thema Patente beschlossen?

Der Kompromiss erlaubt Patente für gentechnisch veränderte Pflanzen. Ausnahmen soll es laut Parlament für Merkmale geben, «die in der Natur vorkommen oder auf biologischem Wege hergestellt werden». Der Deutsche Bauernverband sieht Patente auf neue Züchtungen kritisch. «Wenn zentrale Pflanzeneigenschaften von einzelnen Unternehmen monopolisiert werden, verlieren unsere Landwirte und kleine und mittelständische Züchter den Zugang zu wichtigem genetischem Material», sagte die Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes, Stefanie Sabet.

Was sind die nächsten Schritte?

Die neuen Vorgaben müssen noch vom EU-Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Normalerweise ist das Formsache, wenn sich die Unterhändler der Institutionen zuvor auf einen Kompromiss geeinigt haben. Der Grünen-Abgeordnete Martin Häusling geht davon aus, dass der Deal im Europaparlament nur mit Unterstützung von Rechtsaussen-Fraktionen eine Mehrheit bekommt. Das war in jüngster Zeit bei anderen Vorhaben auch der Fall.

Und in der Schweiz?

In der Schweiz dürfen derzeit aufgrund des Gentech-Moratoriums von 2005 ausser zu Versuchszwecken keine gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut werden. Bei Nutztieren ist Gentechnik verboten. Gentechnisch veränderte Pflanzen sollen sich – nach heutigem Stand – nicht in der Natur verbreiten können. Kritik an den Plänen der EU-Kommission, insbesondere betreffend eine wegfallende Deklaration von gentechnisch veränderten Produkten, üben unter anderem der Schweizer Konsumentenschutz und der Dachverband Biosuisse.

Gentech-Moratorium verlängert

Das Parlament hat das Ende 2025 auslaufende Anbaumoratorium für gentechnisch veränderte Pflanzen um weitere fünf Jahre verlängert. So soll genug Zeit bleiben, um die von der Regierung geplanten Erleichterungen für Pflanzen aus neuen gentechnischen Verfahren (NGT) in der Landwirtschaft zu diskutieren. Zu ihrem Anfang April 2025 vorgelegten Gesetzentwurf sind zahlreiche kritische Stellungnahmen eingegangen. Wie Medien berichten, soll der Entwurf im ersten Quartal 2026 ins Parlament eingebracht werden.

Für CRISPR soll Verbot nicht gelten

Das Parlament hat den Bundesrat mit einer Regelung für die Genschere CRISPR beauftragt. 2024 gab der Bundesrat bekannt, diese ausserhalb des bestehenden Gentechnikgesetzes regeln zu wollen. Den Auftrag dazu erhielt der Bundesrat 2022 vom Parlament. Im Frühling legte Bundesrat Albert Rösti (SVP) das «Bundesgesetz über Pflanzen aus neuen Züchtungstechnologien» vor. Das heikle Wort «Gentechnik» fehlte im Entwurf, schrieb der «Tages-Anzeiger» im November. Der SVP-Bundesrat wolle mit CRISPR bearbeitete Pflanzensorten mit Deklaration erlauben. Gegen den Plan rege sich «breiter Widerstand».

CRISPR verändert das Erbgut einer Pflanze, Kartoffeln etwa können mit Schnitten ins Erbgut gegen die Kraut- und Knollenfäule resistent gemacht werden. Dabei würden DNA-Bausteine gelöscht, ausgetauscht oder eingesetzt.