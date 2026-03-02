  1. Privatkunden
Von Trumps Irankrieg überrumpelt Was hat Europa in der Welt eigentlich noch zu melden?

Andreas Fischer

2.3.2026

Donald Trump zeigt (nicht nur) dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz an, wo es langgeht: Den Europäern bleibt momentan nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.
Donald Trump zeigt (nicht nur) dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz an, wo es langgeht: Den Europäern bleibt momentan nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.
Archivbild: Michael Kappeler/dpa Pool/dpa

Macht- und hilflos: Europa kann mit Donald Trump nicht mithalten. Wie auch? Der alte Kontinent wird von den USA ignoriert, während die Air Force im Iran Fakten schafft. Haben die Europäer überhaupt noch was zu sagen?

Andreas Fischer

02.03.2026, 19:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump entscheidet allein: Die USA greifen gemeinsam mit Israel den Iran an – ohne vorherige Abstimmung mit Europa. Immerhin werden einige Partner informiert.
  • Europa ist gespalten: Während Deutschland, Frankreich und Grossbritannien Zurückhaltung üben und Distanz wahren, kritisiert Spanien die Angriffe offen als gefährliche Eskalation.
  • Die Welt registriert Europas Schwäche: Internationale Medien sehen den Kontinent zunehmend an den Rand gedrängt – in einer Welt, die andere Mächte gestalten.
Mehr anzeigen

«Ich glaube nicht, dass ihm jemals überhaupt in den Sinn gekommen ist, sich mit den Europäern zu beraten», redet Kim Darroch, ehemals britischer Botschafter in Washington, in der «New York Times» nicht um den heissen Brei herum. Für Donald Trump «bedeutet ‹America First› in erster Linie ‹America Alone›».

Das kann man gerade wieder ziemlich gut sehen: Trump entscheidet, dass die USA gemeinsam mit Israel den Iran angreifen. Und Europa bleibt nur die Zuschauerrolle – nicht etwa in der Business-Loge, sondern eher im Stehplatzbereich. Immerhin wurde zumindest der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz informiert, kurz bevor die Luftangriffe begannen.

Scharfe Kritik an Trump. «Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation

Scharfe Kritik an Trump«Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation

Auch «Deutschland ist kein Akteur in diesem Krieg, sondern Zuschauer», erkennt der «Spiegel».

Ein bisschen Kritik, aber nicht zu laut

Langsam scheint es den Europäern zu dämmern: Die Welt gehört Trump, und sie sind darin bestenfalls geduldete Gäste. Als Partner ernst genommen werden sie von den USA jedenfalls nicht. Dafür gibt es Gründe. Zum Beispiel spricht Europa selten bis gar nicht mit einer geeinten Stimme.

Nach dem Beginn des aktuellen Irankrieges beeilte sich Bundeskanzler FriedrichMerz zu sagen, dass Trump einen Job erledige, zu dem Europa nicht in der Lage ist. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte den europäischen Fokus auf die Ukraine. In London bot Premierminister Keir Starmer den USA die Nutzung britischer Stützpunkte in der Region an.

Alle drei verurteilen das iranische Regime und die Gegenangriffe, betonen aber gleichzeitig, nicht an den Angriffen beteiligt zu sein. Offene Kritik an den USA wollen sie sich nicht erlauben. Die kommt lediglich aus Spanien. «Wir lehnen die einseitige Militäraktion der Vereinigten Staaten und Israels ab, die eine Eskalation darstellt und zu einer unsichereren und feindseligen internationalen Ordnung beiträgt», schreibt Premierminister Pedro Sánchez beim Kurznachrichtendienst X.

Das europäische Dilemma

Einigkeit sieht jedenfalls anders aus – und das fällt mittlerweile auf. Die «New York Times» ist kaum noch überrascht, dass es Europa nicht schafft, eine gemeinsame Antwort abzusprechen. Der alte Kontinent ist hin- und hergerissen: «Für die Europäer besteht das Dilemma darin, dass sie immer Verteidiger der freien Welt waren», sagte Vali R. Nasr, Professor für internationale Angelegenheiten an der Johns-Hopkins-Universität. «Aber ihre Reaktion auf den Krieg in Gaza und jetzt ihre Reaktion auf die Bombardierung des Iran unterstreichen die Inkohärenz ihrer Position.»

Welche Rolle spielt Europa noch in der Welt? Das fragt man sich nicht mehr nur in Europa selbst.

«Müssen weg vom Fenster bleiben». Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation

«Müssen weg vom Fenster bleiben»Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation

Es scheint, als würde Europa nicht richtig wissen, wohin mit sich selbst. Diese globale Wahrnehmung wird für Europa zunehmend zum Problem. Der alte Kontinent hat nicht mehr viel zu melden und wird als – in Sicherheitsfragen – abhängig wahrgenommen. Diplomatie und Vorsicht werden von Donald Trump ohnehin als Zögerlichkeit interpretiert.

Europa wird zunehmend «irrelevant»

Dass der Irankrieg auch europäische Sicherheitsinteressen berührt, ist Donald Trump egal. Europa wird von seiner Regierung schlicht nicht mehr konsultiert – nicht aus Versehen, sondern mit Methode. Aus Trumps Sicht ist multilaterale Abstimmung nur ein Bremsklotz: Ausser ohnmächtigen, beschwichtigenden Reaktionen auf seine Alleingänge muss er sowieso nichts befürchten – egal, ob er die Welt ins Zoll-Chaos stürzt, in Venezuela den Staatschef entführen oder im Iran die Führungsebene der Mullahs töten lässt.

Internationale Analysen sehen Europa im Nahost-Konflikt als weitgehend irrelevante Kraft an. Manche, wie die «Washington Post», sehen darob ein gewisses Frustpotenzial bei den Europäern aufkeimen.

Präsident war in Florida. Befehl aus dem Luxus-Resort – Trumps privater «War Room» sorgt für Wirbel

Präsident war in FloridaBefehl aus dem Luxus-Resort – Trumps privater «War Room» sorgt für Wirbel

Auf dem politisch-diplomatischen Parkett tanzt Europa derzeit vor allem mit sich selbst – und ist zur Tatenlosigkeit verdammt. Immerhin reift bei manchem Kommentar in Europa die Erkenntnis, dass man sich ein regelbasiertes internationales System nur noch vormacht – obwohl es schon längst faktisch untergraben wird.

Putin und Xi profitieren

Kommt hinzu: Die europäische Hilflosigkeit spielt Mächten wie Russland und China in die Karten. Sowohl Peking als auch Moskau nutzen Europas Ohnmacht rhetorisch, um die US-dominierten militärischen Aktionen zu kritisieren und sich selbst als «vernünftige» Kräfte darzustellen.

Die europäische Schwäche, gepaart mit Trumps Rücksichtslosigkeit, spielt Wladimir Putin in die Hände. Washingtons neue Begeisterung für Regimewechsel und die ausbleibende Kritik daran lassen sich vom Kreml vortrefflich nutzen, um den Krieg gegen die Ukraine weiter zu rechtfertigen und Friedensgespräche zu blockieren. Ähnliches gilt für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der Taiwan kontrollieren will.

Auch in Europa selbst, so befürchtet die «New York Times», könnte die Duldung von Trumps militärischer Abenteuerlust im Nahen Osten Probleme verschärfen. Was, wenn er sich beispielsweise ermutigt fühlt, seine Annexions-Pläne für Grönland wieder aufzunehmen?

Angriff auf den Iran: Video zeigt, wie viele Bomben in einer Minute auf Teheran fallen

Angriff auf den Iran: Video zeigt, wie viele Bomben in einer Minute auf Teheran fallen

Ein Video auf X zeigt massive Bombardierungen der iranischen Hauptstadt Teheran innert kürzester Zeit. Das Ziel des Angriffs: die iranische Atomenergieorganisation.

02.03.2026

