Das musst du über die F-16-Kampfjet-Lieferungen wissen

Experte: F-16-Zusagen wichtig für ukrainische Motivation

London, 21.08.2023: Dänemark und die Niederlande haben die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine zugesagt. Das ist laut Politologe Maximilian Terhalle besonders wichtig für die Motivation der Ukrainer. Es ginge um Erfolge auf dem Schlachtfeld und eine Gegenoffensive, die auch als solche allgemein wahrgenommen werde. Die Jets seien aber kein «Gamechanger». Die Russen würden ihre Überlegenheit nicht freiwillig aufgeben. Ausserdem würden die F-16 erst in einigen Monaten geliefert, um die ukrainischen Bodentruppen zu entlasten. Terhalle wünscht sich auch mehr Tempo der Bundesregierung bei der Entscheidung über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Auch nach 18 Monaten Krieg habe sich die Bundesrepublik keine strategische Initiativkraft angeeignet.

21.08.2023