Täter war polizeibekannter Asylbewerber

Am Donnerstagvormittag fuhr ein Auto in eine Menschenmenge. Dabei wurden mehrere Personen schwer verletzt. Eine Übersicht.

In der Innenstadt von München ist ein Auto in eine Demonstration gefahren.

Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Der Fahrer konnte vor Ort noch festgenommen werden. Mehr anzeigen

Was ist passiert?

In München am Stiglmaierplatz ist am Donnerstagvormittag, um 10.30 Uhr, ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Personen wurden dabei laut der Polizei verletzt.

Das Fahrzeug soll von der Dachauerstrasse Ecke Seidlstrasse – in der Nähe des Hauptbahnhofs – in den Demozug einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi gefahren sein. Er sei hinter der Gruppe und einem Polizeiauto gefahren, habe dieses dann überholt, beschleunigt und sei in das Ende der Gruppe gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Der Fahrer konnte vor Ort festgenommen werden. Von ihm geht keine weitere Gefahr aus.

Die Polizei bestätigte den Vorfall, die Hintergründe sind bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Ursache des Geschehens zu klären. Beim Tat-Fahrzeug soll es sich um einen Mini Cooper handeln.

Wer ist der Täter?

Bei dem Fahrer des Wagens handele es sich um einen 24-jährigen Afghanen. Wie der «Spiegel» schreibt, soll er Farhad N. heissen.

N. soll 2001 in Kabul geboren worden sein. Ende 2016 kam er nach Deutschland, wie der «Spiegel» weiter schreibt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte seinen Asylantrag ab. Später erhielt der Afghane eine sogenannte Duldung, wodurch eine Abschiebung ausgesetzt wird. Zuletzt war N. in München gemeldet. Nach «Spiegel»-Informationen soll er vor der Tat mutmasslich islamistische Posts abgesetzt haben.

Dem bayrischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zufolge war der Mann der Polizei bekannt durch Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Ladendiebstähle. Nach Informationen des ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg war er zudem ausreisepflichtig, schreibt die Tagesschau. Den Sicherheitsbehörden sei er bisher nicht als Extremist bekannt gewesen.

Gibt es Verletzte?

Die Polizei sprach von 28 zum Teil schwerverletzten Personen. Darunter auch zwei Kinder.

Wie der «Merkur» berichtet, soll ein zweijähriges Kind im Schockraum des Haunerschen Kinderklinikums notfallmässig versorgt worden sein. Es schwebe in Lebensgefahr, es sei zur Stunde nicht klar, ob es gerettet werden könne. Auch ein weiteres Kind wird in der Kinderklinik Dritter Orden notoperiert.

Zu möglichen Toten konnten die Einsatzkräfte bislang keine Angabe machen.

Handelt es sich um einen Anschlag?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht bei dem Vorfall von einem Anschlag aus. «Es handelt sich wohl mutmasslich um einen Anschlag», sagte Söder in einer ersten Stellungnahme am Ort des Geschehens.

Es ist einfach furchtbar und schmerzt so sehr. In #München hat sich ein schwerer Anschlag ereignet. Ein afghanischer Staatsbürger fuhr mit einem Auto in eine Menschenmenge und verletzte viele Menschen teils sehr schwer. Wir fühlen mit allen Opfern und beten für die Verletzten und… pic.twitter.com/G19cnFMwqk — Markus Söder (@Markus_Soeder) February 13, 2025

Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.

Den Angaben zufolge gehen die Sicherheitsbehörden derzeit nicht von einem Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz aus, die am Freitag starten soll und zu der zahlreiche hochrangige Politiker*innen erwartet werden.

Es gebe «Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund», sagte ein Sprecher dem «Spiegel».

Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) erklärt dem «Merkur», dass es sich offenbar um keinen gezielten Angriff handelt: «Im Moment gehen wir in der Tat davon aus, dass die Opfer dieser Verdi-Demonstration eher zufällig betroffen waren», sagte Herrmann. Dennoch werde der Vorfall intensiv untersucht.

Die Reaktionen

ver.di: Die Gewerkschaft ver.di hat sich angesichts des mutmasslichen Anschlags auf ihren Demonstrationszug «zutiefst bestürzt und schockiert» gezeigt. Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke erklärte in Berlin, es sei ein «schwerer Moment für alle Kolleginnen und Kollegen».

Werneke erklärte, die Gewerkschaften stünden «für ein solidarisches Miteinander, gerade auch in so einer dunklen Stunde». Ver.di kündigte an, die Ermittlungen der Polizei abwarten zu wollen.

Olaf Scholz: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich tief betroffen über den jüngsten Vorfall in München. Im Gespräch mit dem Münchner Merkur sagte er: «Es ist furchtbar, was in München passiert ist.»

Obwohl die genauen Hintergründe noch unklar sind, betonte Scholz die Notwendigkeit entschlossener Massnahmen, sollte es sich um einen Anschlag handeln: «Wenn es sich um einen Anschlag gehandelt haben sollte, müssen wir mit allen Mitteln der Justiz konsequent gegen mögliche Täter vorgehen.»

Robert Habeck: Auch Grüne-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat bestürzt auf den mutmasslichen Anschlag in München reagiert. Der Vizekanzler sprach auf der Plattform X von schrecklichen Nachrichten aus München. «Ich bin entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat.» Wichtig sei, dass die Hintergründe jetzt schnell aufgeklärt werden.

Schreckliche Nachrichten aus #München, ich bin entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat. In Gedanken bin ich zuallererst bei den Verletzten. Ihnen gute, gute Genesung! Danke an die Polizei und alle Einsatzkräfte, die die Menschen vor Ort versorgen und betreuen. Wichtig ist, dass… — Robert Habeck (@roberthabeck) February 13, 2025

Alice Weidel: Alice Weidel schreibt in ihrem Post auf X: «Den Opfern und ihren Angehörigen gilt meine ganze Anteilnahme.» Und weiter fügt sie hinzu: «Soll das immer so weitergehen?» Als AfD-Politikerin setzt sie sich für eine regulierte Migration in Deutschland ein.

Dieter Reiter: Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte, unter den Verletzten befänden sich auch Kinder. «Ich bin tief erschüttert», sagte Reiter. «Meine Gedanken sind bei den Verletzten».

Reinhard Marx: Kardinal Reinhard Marx sagt: «Ich bin schockiert und erschüttert über diesen schrecklichen Vorfall, bei dem Menschen im öffentlichen Raum Opfer von willkürlicher Gewalt wurden.»

Ich bin entsetzt und schockiert. Ein Auto wurde in München in eine Kundgebung meiner Gewerkschaft ver.di gelenkt. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen und hoffe auf schnelle und vollständige Genesung der Verletzten. Danke an alle Einsatzkräfte vor Ort! — Heidi Reichinnek (@HeidiReichinnek) February 13, 2025

Heidi Reichinnek: Die Vorsitzende der Gruppe Die Linke äussert sich ebenfalls auf X zum mutmasslichen Anschlag: «Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen und hoffe auf schnelle und vollständige Genesung der Verletzten.»

Furchtbare Nachrichten aus #München.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Ich hoffe, dass sie diese schwere Zeit überstehen und die nötige Kraft finden. Mein Dank gilt den Sicherheitskräften, die vor Ort Hilfe leisten. Die Sicherheit der Menschen in Deutschland… — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 13, 2025

Friedrich Merz: CDU-Vorsitzender Friedrich Merz meldet sich auf X. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.» eine «furchtbare Nachricht» kam aus München.

Und weiter schreibt er: «Die Sicherheit der Menschen in Deutschland wird für uns an erster Stelle stehen.»