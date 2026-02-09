  1. Privatkunden
Walstrandung in Chile Was über die Todesursache des Seiwals bekannt ist

Nicole Agostini

9.2.2026

Walstrandung in Chile: Was über die Todesursache des Seiwals bekannt ist

Walstrandung in Chile: Was über die Todesursache des Seiwals bekannt ist

Ein Walkadaver sorgt an der chilenischen Küste für Aufmerksamkeit. Ob Krankheit, Alter oder andere Faktoren zur Strandung geführt haben, erfährst du im Video.

09.02.2026

Ein Walkadaver sorgt an der chilenischen Küste für Aufmerksamkeit. Ob Krankheit, Alter oder andere Faktoren zur Strandung geführt haben, erfährst du im Video.

Nicole Agostini

09.02.2026, 18:27

09.02.2026, 18:32

Am 7. Februar wurde ein toter Seiwal an der Küste Al-Yaco in Chile gefunden. Immer wieder kommt es vor, dass Wale stranden. Die Ursachen dafür sind vielfältig: Ist ein Tier durch Infektionen, Parasiten oder hohes Alter geschwächt, fehlt ihm oft die Kraft, gegen die Strömung anzukämpfen.

Wieso aber dieser Seiwal in Chile gestrandet ist, erfährst du im Video. Hinweis: In den Videoaufnahmen kommt Tierblut vor.

blue News auf Spurensuche: Warum geraten Schiffe ins Visier der Orcas?

blue News auf Spurensuche: Warum geraten Schiffe ins Visier der Orcas?

Seit der Pandemie ist die Zahl der Vorfälle zwischen Schiffen und Orcas in der Strasse von Gibraltar explodiert. Was ist mit den Orcas passiert? blue News war vor Ort und kam den Orcas näher – viel näher als erwartet.

29.07.2024

