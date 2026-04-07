Was, wenn Trumps Drohung von der «völligen Zerstörung» Irans wahr wird?

Iran spottet über Trump – Dramatische Eskalation im Iran-Krieg? Eskalation befürchtet: Im Krieg zwischen den USA und dem Iran rückt der Ablauf eines Ultimatums näher. US-Präsident Donald Trump fordert, dass Teheran die Strasse von Hormus bis Mittwochnacht öffnet. Andernfalls droht er mit der Zerstörung iranischer Kraftwerke. Irans Militärführung verspottet die Warnung und bezeichnet Trump als «wahnhaft». 07.04.2026

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke gedroht, sollte Teheran nicht auf seine Forderung zur Öffnung der Strasse von Hormus eingehen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump droht dem Iran mit der «völligen Zerstörung»: Dazu 7 Fragen und Antworten.

Wie ist die Infrastruktur im Iran? Wie ist die Stimmung bei der Bevölkerung? Sind Angriffe auf Kraftwerke und Brücken Kriegsverbrechen?

Ist so ein Schlag gegen überhaupt möglich? Ist eine schnelle «völlige Zerstörung» denkbar? Was würde das militärisch bewirken?

Welche Ziele könnte der Iran ins Visier nehmen? Auch diese Frage wird beantwortet. Mehr anzeigen

Er sagte, die USA könnten innerhalb von vier Stunden eine «völlige Zerstörung» herbeiführen. «Das ganze Land kann in einer Nacht ausgelöscht werden, und das könnte schon morgen Nacht sein.»

Hier die 7 wichtigsten Fragen und Antworten rund um Trumps Drohungen:

Wie ist die Infrastruktur im Iran?

Der Iran verfügt trotz harter internationaler Sanktionen über eine vergleichsweise gut ausgebaute und moderne Infrastruktur. Vieles davon ist staatlich organisiert und wurde in den vergangenen Jahrzehnten teils mit chinesischer Unterstützung weiterentwickelt.

Das Land mit seinen rund 90 Millionen Einwohnern und einer Fläche etwa viermal so gross wie Deutschland verbindet grosse Metropolräume wie Teheran, Isfahan oder Maschhad mit weitläufigen, schwer zugänglichen Regionen.

🚨🚨WSJ



During the high-risk rescue operation for the pilots inside Iran, the United States employed overwhelming force to secure the area,



destroy the roads, and repel the Iranian forces; B-1 bombers dropped nearly 100 large bombs. pic.twitter.com/PWPgT2dhs2 — hammaz (@hammazamir) April 6, 2026

Autobahnen, Ringstrassen und U-Bahnen bilden das Verkehrsnetz innerhalb der Ballungsräume. Auf dem Land wird die Infrastruktur deutlich dünner. Das Schienennetz verbindet die wichtigsten Städte und wird seit Jahren ausgebaut, auch mit Blick auf internationale Handelsrouten. Der Luftverkehr leidet unter den Sanktionen, viele Flugzeuge sind alt, Ersatzteile sind knapp.

Israel has warned Iranians not to use railroad transportation across Iran today.

Iran has previously shown container launched ballistic missiles from ships.

I wonder if they installed them on railroad cars too like the Russian Club-K. https://t.co/b8uy5AxNLl pic.twitter.com/0y54iqpGPG — Mehdi H. (@mhmiranusa) April 7, 2026

Der Iran gehört zu den grössten Öl- und Gasproduzenten weltweit und betreibt ein dichtes Netz aus Kraftwerken, darunter grosse Gaskraftwerke wie in Damawand bei Teheran sowie zahlreiche Staudämme. Diese Anlagen sichern die Versorgung, sind aber zugleich empfindliche Ziele.

Wie ist die Stimmung bei der Bevölkerung?

Trump hatte bereits vergangene Woche gedroht, die Iraner mit heftigen Angriffen zurück in die Steinzeit zu versetzen – «wo sie hingehören», wie er sagte. Bei vielen Menschen im Land, auch Regierungsgegnern, löste dies grosse Empörung aus. Heute überwiegen jedoch Sorgen und Fassungslosigkeit.

BREAKING: Iran is urging youths, including athletes and students, to form “human chains” around power plants at 2 PM ahead of Trump’s 8 PM deadline to strike Iran’s power plants and bridges pic.twitter.com/lGXss1l7CH — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 7, 2026

Behsad, ein Taxifahrer, lebt nun in täglicher Angst. Seine anfängliche Euphorie über die Schwächung der politischen Führung ist der Ernüchterung über Trump gewichen. «Eins werde ich ihm nie verzeihen. Ich habe jetzt so eine Angst vor Brücken und fahre bis auf Weiteres über keine einzige mehr, selbst wenn das einen Umweg von 100 Kilometern bedeutet.»

Ähnlich äussert sich Mostafa, ein etwa 70 Jahre alter Rentner. «Wir sind Herrn Trump ja dankbar, dass er den Sturz des Regimes wollte», sagt der Mann, der früher als Buchhalter im Ölministerium gearbeitet hat. «Aber derzeit trifft es eher uns. Er hat uns zu Flüchtlingen im eigenen Land gemacht.»

🚨 BREAKING

🇮🇱🇮🇷 Israel has reportedly struck several key railway bridges in Iran, with footage showing an attack on rail infrastructure near Karaj.



The image circulating online is said to be from the Hashtrud–Tabriz highway .#Iran pic.twitter.com/rND2CpfBWl — Global Pulse (@movielover93582) April 7, 2026

Eine pensionierte Lehrerin aus dem Westen der Hauptstadt hat sich entschieden, die Stadt zu verlassen. «Wir fahren erst einmal raus, um unser Leben zu retten», sagt sie. «Bomben und Raketen, jetzt die hohen Preise und ab morgen dann kein Strom und Wasser», beschreibt sie ihre Befürchtungen.

Sind Angriffe auf Kraftwerke und Brücken Kriegsverbrechen?

Das humanitäre Völkerrecht verpflichtet Konfliktparteien dazu, jederzeit zwischen zivilen und militärischen Zielen zu unterscheiden.

«Selbst wenn bestimmte zivile Infrastruktur als militärisches Ziel eingestuft werden könnte, würde das humanitäre Völkerrecht Angriffe darauf dennoch verbieten», wenn «übermässige» Schäden für Zivilisten zu erwarten seien, so der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres.

Reporter: “How would it not be a war crime to strike Iran’s bridges and power plants?”



Trump: “They’re animals.”



This is an empire that deserves to end. pic.twitter.com/SCi59BF8KC — ADAM (@AdameMedia) April 6, 2026

Nach dem humanitären Völkerrecht sind gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur verboten, es sei denn, dass diese auch militärisch genutzt wird. Das könnte etwa für Brücken gelten, über die auch Truppen verlegt oder militärischer Nachschub organisiert werden.

Aber selbst wenn ein ziviles Objekt auch militärisch genutzt wird, muss der erwartete militärische Vorteil im Verhältnis zu den absehbaren zivilen Schäden stehen.

Shocking aftermath of Iran’s largest Karaj bridge ripped in half by a devastating strike pic.twitter.com/xzYEdc6qFW — Surajit (@surajit_ghosh2) April 5, 2026

Sollten die USA zum Beispiel ein Kraftwerk wie das Gaskraftwerk Damawand in der Nähe der Hauptstadt Teheran angreifen, wären die Folgen für die Zivilbevölkerung absehbar schwer. Sollte der US-Präsident seine Drohungen also tatsächlich so drastisch meinen, wie er sie formuliert, würde er damit offen Kriegsverbrechen androhen.

Ist so ein Schlag gegen überhaupt möglich?

Russland ist es mit seinen dauerhaften Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine nicht gelungen, das Land in den Blackout zu bomben. Militärexperten erklären aber, dass der Iran sich in einer anderen Situation befindet.

Die iranischen Streitkräfte haben die Lufthoheit über das eigene Staatsgebiet demnach weitgehend verloren und sind der israelisch-amerikanischen Übermacht stärker ausgeliefert, auch wenn sie ihrerseits noch schmerzhafte Gegenangriffe führen können.

Ist eine schnelle «völlige Zerstörung» denkbar?

Für grossangelegte Angriffswellen müssen Streitkräfte genaue Informationen über die verwundbare oder militärisch wichtige Infrastruktur des Gegners haben.

🚨 BREAKING



​A B-2 Spirit stealth strategic bomber flies over the US aircraft carrier USS Abraham Lincoln in the ocean to boost the morale of the crew, who are facing a difficult situation due to repeated Iranian attacks. pic.twitter.com/oU8NjdBHnr — GBX (@GBX_Press) April 4, 2026

Diese sogenannten Hochwertziele werden in einem Prozess, der als «targeting» bezeichnet wird, permanent auf eine Bekämpfung und mögliche Zerstörung hin analysiert und ihrer Bedeutung nach geordnet.

BREAKING 🚨



🇺🇸 🇮🇷 US has fired 850+ Tomahawk missiles in 4 weeks of the Iran war. Pentagon officials are alarmed over the rapid burn rate.



🚀 Each Tomahawk costs around $3.6 million. That’s over $3 billion spent in just a month ❗️ pic.twitter.com/nHQ5ZtEiJg — FalconUpdatesHQ (@FalconUpdatesHQ) April 7, 2026

Dazu gehört auch, die Koordinaten und besten Anflugswege für Marschflugkörper oder Raketenwaffen vorzuhalten. Wenn ausreichende Feuerkraft vorhanden und die Abwehr schon geschwächt ist, können einem Gegner in kurzer Zeit erhebliche Schäden zugefügt werden.

Was würde das militärisch bewirken?

Militärisch hätte ein Angriff auf Irans Energie- und Wasserinfrastruktur nach Einschätzung des Energieexperten Joseph Webster von der US-Denkfabrik Atlantic Council nur geringe Auswirkungen.

Während die Zivilbevölkerung grossen Gefahren ausgesetzt wäre, wenn Stromnetz, Wasserinfrastruktur und Raffinerien zerstört würden, hätte das Militär «kaum direkte Einbusse» zu erwarten. Abgesehen von einigen Produktionsanlagen, die an das Stromnetz angeschlossen sind und gezielt angegriffen werden könnten, nutzt das Militär nur begrenzt das nationale Stromnetz.

Urgent Very Important | Start of Targeting Power Stations in Iran: Targeting Power Station No. 123 Near Al-Masla Street in the City of Mashhad. https://t.co/O86T1Dq88U — EndGameWW3 🇺🇸 (@EndGameWW3) April 6, 2026

Stattdessen nutzt es – wie die meisten Streitkräfte – vor allem Mitteldestillate wie Diesel, der sich gut lagern lässt. «Die iranischen Streitkräfte werden mit ziemlicher Sicherheit weiterhin reichlich Zugang zu Diesel für militärische Operationen haben und in der Lage sein, weiterzukämpfen», so der Experte.

Danny Citrinowicz, einer der führenden Iran-Experten, schrieb auf X, auch schwere Angriffe auf Irans Infrastruktur würden «keine Kapitulation herbeiführen.» Sie würden Vergeltung provozieren, die Entschlossenheit der iranischen Führung stärken und wahrscheinlich eine Eskalation in der ganzen Region auslösen. «Die Annahme, dass allein Druck Teheran brechen kann, ist keine Strategie, sondern Wunschdenken», schrieb er.

Welche Ziele könnte der Iran ins Visier nehmen?

In den Golfsaaten könnten etwa Entsalzungsanlagen angegriffen werden. Die Wasserversorgung von Millionen Menschen wäre gefährdet, denn die Länder sind auf diese Anlagen angewiesen. Angriffe oder Schäden durch herabfallende Trümmerteile gab es etwa schon in Bahrain und Kuwait.

🚨🇮🇷Iran threatens to cut off water across the Middle East



Iran warns it could strike desalination plants and energy facilities in the Gulf — a move that could leave millions without fresh water and trigger a humanitarian crisis.



Tehran also says it will target US energy and… pic.twitter.com/ERV2juuWbK — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Gemeinsam haben die Länder etwa 3400 solche Anlagen, in Staaten wie Katar und Bahrain sorgen diese für mehr als 90 Prozent der Trinkwasserversorgung.

Viele Anlagen befinden sich an der Küste des Persischen Golfs und nur Hunderte Kilometer vom Iran entfernt. Öl- und Gasanlagen sind bereits Ziel von Angriffen, aber die Lage könnte weiter eskalieren. Technologiezentren und Rechenzentren könnten ebenfalls zum Ziel werden.