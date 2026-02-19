Was wir zu Andrews Verhaftung wissen – und was nicht

Der ehemalige Prinz Andrew wurde am Donnerstagmorgen festgenommen. KEYSTONE

Ex-Prinz Andrew befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Ermittler führen Durchsuchungen durch – Details zu den Vorwürfen bleiben vorerst offen. Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was ist passiert?

Der ehemalige britische Prinz Andrew ist am Donnerstagmorgen auf seinem Anwesen in Sandringham verhaftet worden, das berichten mehrere britische Medien übereinstimmend. Einige Medien veröffentlichten zudem Bilder, auf denen Polizeibeamte in der Nähe des Anwesens zu sehen sind.

Die Polizei Thames Valley hat eine Verhaftung bestätigt, nennt den Namen des Verhafteten aber nicht. «Wir haben heute einen Mann in den Sechzigern aus Norfolk festgenommen und führen Durchsuchungen an Adressen in Berkshire und Norfolk durch», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Warum wurde er verhaftet?

Laut der Polizei wurde er wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch verhaftet. Ob die Verhaftung im Zusammenhang mit Andrews Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein steht, ist nicht offiziell bestätigt, aber sehr wahrscheinlich.

Vieles ist jedoch noch unklar, unter anderem die Einzelheit der Vorwürfe, die die Polizei untersucht, und welche Informationen die Polizei zur Verhaftung veranlasst hat.

In welcher Verbindung stand Andrew zu Epstein?

Der jüngst veröffentlichte Datensatz der Epstein-Files legt nahe, dass Andrew Dokumente aus seiner Zeit als Handelsbeauftragter an Epstein weitergegeben hat. Konkret geht es um Berichte über offizielle Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur.

Epstein soll Andrew auch ein Dinner mit einer Frau in London vermittelt haben – kurz nachdem Epstein seine Strafe wegen Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte.

Zuvor hat das Epstein-Opfer Virginia Giuffre Andrew vorgeworfen, ihn als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Die Zivilklage wurde 2022 mit einem Vergleich beigelegt, Giuffre nahm sich im April 2025 das Leben.

Was passiert jetzt?

Andrew befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Laut der BBC kann der ehemalige Prinz höchstens 96 Stunden lang festgehalten werden. Wo er festgehalten wird, ist nicht bekannt. Es wird für ihn aber keine Sonderbehandlung geben, laut der BBC wird er in einer Zelle mit nur einem Bett und einer Toilette auf seine polizeiliche Vernehmung warten müssen.

Die Polizei schrieb, sie werde zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Erklärungen abgeben und keine Pressekonferenz oder Medieninterviews im Zusammenhang mit dieser Ermittlung abhalten.

Die Festnahme ist kein Hinweis auf seine Schuld, es sind auch noch keine Anklagen erhoben worden. Andrew hat stets jegliches Fehlverhalten bestritten. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Gab es so was schon mal?

Andrew Mountbatten-Windsor ist der erste britische hochrangige Royal in der modernen Geschichte, der verhaftet wurde. König Charles I. wurde 1647 während des englischen Bürgerkriegs verhaftet, wegen Hochverrats angeklagt und hingerichtet.

Prinzessin Anne, Prinz Andrews Schwester, wurde 2002 zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem ihr Hund zwei Kinder gebissen hatte. Verhaftet wurde sie jedoch nicht.