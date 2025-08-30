  1. Privatkunden
US-Justiz gegen Trumps Wirtschaftspolitik Das bedeutet das Zoll-Urteil für die Schweiz

SDA

30.8.2025 - 11:20

Schafft ein US-Berufungsgericht, was Bundespräsidentin Keller-Sutter und Wirtchaftsminister Parmelin nicht gelang? Noch sind die horrenden Zölle gegen Importe aus der Schweiz in Kraft.
sda
sda

 Ein US-Berufungsgericht erklärt die Zölle für illegal, die die Regierung Trump verhängt hat. Ist der Zollkrieg damit beendet? Was bedeutet der Entscheid für die Schweiz? Eine Übersicht. 

Keystone-SDA

30.08.2025, 11:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein US-Berufungsgericht hat entschieden, dass Präsident Trump Zölle nicht mit Verweis auf einen nationalen Notstand verhängen darf, da dies in die Zuständigkeit des Kongresses fällt.
  • Die Zölle bleiben vorerst bestehen, da das Urteil erst ab dem 14. Oktober greift und Trump Berufung beim Supreme Court einlegen will.
  • Für die Schweiz ändert sich aktuell nichts; viele Exporte unterliegen weiterhin Zöllen von bis zu 39 Prozent, während die Auswirkungen auf bilaterale Abkommen noch unklar sind.
Mehr anzeigen

Was haben die Richter entschieden?

Den Richtern sind weniger die Zölle an sich ein Dorn im Auge, sondern eher die juristische Argumentation, die der US-Präsident dafür heranzieht. Er behauptet, dass es einen Notstand gebe – und deshalb die Anwendung eines entsprechenden Gesetzes aus dem Jahr 1977 gerechtfertigt sei.

Trump verweist auf ein Ungleichgewicht im internationalen Handel zulasten der USA und meint, dass die Vereinigten Staaten unfair behandelt worden seien. Die Schweiz macht er zum Beispiel für ein Handelsdefizit von 40 Milliarden Dollar verantwortlich. Für den Bund ist die bilaterale Handelsbilanz aber ausgeglichen.

Das Gesetz besagt, dass ein Präsident im Krisenfall Dekrete erlassen kann, ohne dass der Kongress – das Parlament der USA – angerufen werden muss. Im Falle der weitreichenden Zölle auf Importprodukte und des dafür herangezogenen Notstandsgesetzes hat das Berufungsgericht dem Präsidenten – wie schon die Vorinstanz – eine solche Befugnis nun jedoch abgesprochen. Zölle seien eine Kernkompetenz des US-Kongresses, unterstrichen die Richter.

USA unter Donald Trump. US-Gericht: Trumps Zölle sind illegal, bleiben aber vorerst in Kraft

USA unter Donald TrumpUS-Gericht: Trumps Zölle sind illegal, bleiben aber vorerst in Kraft

Wurden die Zölle damit gestoppt?

Vorerst nicht. Die Entscheidung tritt nicht vor dem 14. Oktober in Kraft – dadurch bekommt die US-Regierung Zeit, sie vor dem Obersten Gerichtshof anzufechten. Genau das will Trump nun tun – in der Hoffnung, dass die in seiner ersten Amtszeit nach rechts gerückte Richterriege des Supreme Courts in seinem Sinne entscheidet. Er beeilte sich auch, dem Eindruck einer Niederlage entgegenzutreten. Kurz nach der Entscheidung schrieb er auf seiner Plattform Truth Social: «Alle Zölle sind weiterhin in Kraft!»

Ohnehin war es bei der vorherigen Bundesgerichts-Entscheidung nicht um alle Zölle gegangen. Ausgekoppelt waren etwa Abgaben auf Autos, Stahl, Aluminium, Arzneimittel und Halbleiter.

Kampf gegen Zollhammer. Dieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen

Kampf gegen ZollhammerDieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen

Was bedeutet der Entscheid für die Schweiz?

Für die Schweiz ändert sich vorerst nichts. Für die meisten Produkte, welche die Schweiz in die USA exportiert, gilt seit dem 7. August ein Zollsatz von 39 Prozent. Bislang nicht betroffen von den Zusatzzöllen ist die Pharmaindustrie. Der US-Präsident sprach sich zudem gegen Zölle auf Gold aus.

Streng genommen bezog sich das US-Gericht in niedrigerer Instanz auf einen älteren Stand vom April. Damals hatte Trump auf einer riesigen Tafel im Rosengarten des Weissen Hauses hohe Zölle gegen eine Vielzahl von Ländern angekündigt. Für die Schweiz war ursprünglich ein Zollsatz von 31 Prozent angekündigt. In den Wochen und Monaten danach gab es allerdings Fristverlängerungen, Verhandlungen und Briefe aus dem Weissen Haus – Zollsätze wurden zum Teil abgesenkt, im Falle der Schweiz noch weiter erhöht. Den angeblichen Notstand zog Trump dabei auch weiterhin als Argumentationsgrundlage heran.

Trumps Zollhammer wirkt. Schweizer Firmen stoppen Investitionen – Branche schlägt Entlassungs-Alarm

Trumps Zollhammer wirktSchweizer Firmen stoppen Investitionen – Branche schlägt Entlassungs-Alarm

Was bedeutet der Entscheid für bilaterale Abkommen?

Welche Auswirkungen der Entscheid des US-Berufungsgerichts auf Staaten hat, die mit den USA eine Vereinbarung erzielt haben, war zunächst unklar. Die EU und die USA schlossen Ende Juli einen Zolldeal. Auf den Import der meisten EU-Produkte in die USA gilt seit dem 7. August ein Zollsatz von 15 Prozent.

Auf den Fehler folgt die Erkenntnis. So hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen

Auf den Fehler folgt die ErkenntnisSo hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

