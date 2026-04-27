«Was zum Teufel macht der Secret Service da?»

Schüsse in Washington: Angreifer will Gala mit Trump stürmen Beim traditionellen White House Correspondents' Dinner, bei dem auch US-Präsident Donald Trump teilnimmt, sorgt ein bewaffneter Angreifer für Panik. Der Mann durchbricht eine Sicherheitsschleuse und liefert sich einen Schusswechsel mit Einsatzkräften. 26.04.2026

Selbst der Angreifer hat sich über die laxe Security gewundert: Nach den Schüssen beim Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump in Washington, gibt es in den USA eine Menge Redebedarf in Sicherheitskreisen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aus einer festlichen Veranstaltung mit dem US-Präsidenten wird binnen Sekunden ein Schauplatz von Furcht und Panik.

Der Vorfall hat eine Diskussion über die Zuverlässigkeit des Secret Service ausgelöst, insbesondere da es bereits in der Vergangenheit mehrere Attentatsversuche auf Trump gegeben hatte.

Der Attentäter kritisierte die Security und machte sich darüber lustig, keine Sicherheitsmassnahmen wie Überwachungskameras oder Metalldetektoren vorzufinden. Mehr anzeigen

«Ich kann kaum glauben, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen heute Abend beim White House Correspondents' Dinner waren», schrieb MAGA-Aktivistin Kari Lake auf der Plattform X. Es habe «praktisch keine Sicherheit» gegeben, legte sie später nach.

I can’t believe how lax the security was at the White House correspondents dinner tonight. Upon entering nobody asked to visibly INSPECT my ticket nor asked for my photo identification. All one had to do was flash what appeared to be a ticket and they were fine with that. When… pic.twitter.com/sLQjJDCEK1 — Kari Lake (@KariLake) April 26, 2026

Lake ist nicht die einzige, die sich wundert. Der Attentäter selbst, rechnet in einem Manifest (nachzulesen bei der «New York Post») mit dem Secret Service ab. «Ich hatte eigentlich erwartet, dass an jeder Ecke Überwachungskameras hängen, die Hotelzimmer abgehört werden, alle drei Meter bewaffnete Sicherheitsleute stehen und es Metalldetektoren wie Sand am Meer gibt», steht in seinem Schreiben. Und weiter: «Was ich vorfand (wer weiss, vielleicht spielen sie mir nur einen Streich!), war: gar nichts.»

US-Präsident Donald Trump entging zum wiederholten Mal einem Attentatsversuch. KEYSTONE

Secret Service in der Kritik

In den USA wird nach dem mutmasslichen Attentatsversuch auf Donald Trump und andere Regierungsvertreter kontrovers diskutiert, wie zuverlässig der Secret Service überhaupt noch ist. Es ist schliesslich nicht das erste Mal, dass Trump in die Schusslinie gerät.

Im Sommer 2024 kam der damalige Präsidentschaftskandidat nur knapp mit dem Leben davon, als ein Attentäter bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf ihn schoss. Eine Kugel verletzte ihn leicht am Ohr. Ein Besucher starb, zwei wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet.

Im September desselben Jahres wurde in der Nähe des Trump International Golf Club ein Attentatsversuch vereitelt. Noch vor Tatausführung wurde ein bewaffneter Mann aufgegriffen. Zuletzt wurde im Februar innerhalb der Sicherheitszone von Trumps Florida-Residenz Mar-a-Lago ein Bewaffneter aufgefunden und erschossen. Auch er soll laut Zeitungsberichten ein Attentat geplant haben.

Niemand interessiert sich für den Attentäter

In einem guten Licht steht der Secret Service derzeit wahrlich nicht da, auch wenn sich viele Republikaner um Schadensbegrenzung bemühen. Das Sicherheitskonzept habe funktioniert, heisst es von ihnen. Schliesslich sei der Mann ausgeschaltet worden, bevor er den Ballsaal überhaupt erreichte.

«Was zum Teufel macht der Secret Service da?», wundert sich hingegen der Attentäter Cole Allen. Es habe überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen gegeben, weder beim Transport, noch im Hotel, noch bei der Veranstaltung.

«Ich komme mit mehreren Waffen herein, und kein einziger Mensch dort hält es für möglich, dass ich eine Bedrohung darstellen könnte.» Niemand habe offenbar daran gedacht, was passiert, wenn jemand, wie Allen, schon am Vortag im Hilton eincheckt.

Die drei höchsten Repräsentanten an einem Ort

Wie das «Wall Street Journal» unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hatte die Regierung den Anlass nicht mit der Sicherheitsstufe eingestuft, die für ähnliche Versammlungen hochrangiger Amtsträger üblich ist. Damit seien nicht die vollen Ressourcen abgerufen worden – obwohl unter anderem Vizepräsident JD Vance, Aussenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth anwesend waren.

Besonders brisant: Auch Mike Johnson, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, nahm teil. Er steht nach Trump und Vance an dritter Stelle in der staatlichen Rangfolge: Für neutrale Beobachter ist es nicht nachvollziehbar, dass die drei höchsten Repräsentanten eines Staates an einem Ort versammelt und dadurch zur gleichen Zeit potenzielle Anschlagsziele sind.

Wie lax die Sicherheitsvorkehrungen wirklich waren, das will der einflussreiche republikanische Senator Chuck Grassley herausfinden. Er setzte eine Anhörung an, um sich vom Secret Service über das Sicherheitskonzept informieren zu lassen.

Mit einem Zimmerschlüssel die Security ausgehebelt

Bekannt ist, dass der Täter schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten im Hotel stürmen konnte, an dem die Metalldetektoren bereits abgebaut wurden. Mitarbeitende des Secret Service konnten den Mann allerdings stoppen, bevor er die Veranstaltung erreichte. Ob dafür ein technisches Versagen verantwortlich war, analysieren wir hier.

Ein ehemaliger FBI-Mitarbeiter gab dem «Wall Street Journal» zu Protokoll: «Er [der Attentäter, d.Red.] hat die Sicherheitsvorkehrungen nicht am Abend des Gala-Dinners überwunden. Er hat sie an dem Tag überwunden, an dem er die Reservierung vorgenommen hat», sagte Jason Pack. Man habe zwar eine Absperrung errichtet, um eine ganze Armee aufzuhalten: «Wie sich herausstellte, brauchte er lediglich einen Zimmerschlüssel, um sie zu überwinden.»

Die wichtigere Frage sei aber ohnehin, ob die traditionellen Sicherheitsvorkehrungen für grössere Veranstaltungen angesichts der aufgeheizten politischen Stimmung in den USA überhaupt noch ausreichend seien, sagte Charles Marino, ein ehemaliger hochrangiger Beamter des Secret Service. Die Bedrohungslage für Donald Trump und seine Regierung sei nicht vergleichbar mit vorherigen Regierungen.

Justizminister ist zufrieden

Für den amtierenden Justizminister Todd Blanche hingegen sei die wichtigste Erkenntnis des Abends, «dass das System funktioniert hat. Wir haben den Verdächtigen gestoppt.» Auch wenn man aus den Ereignissen lernen müsse und werde.

Anthony Guglielmi, ein Sprecher des Secret Service, erklärte in der «New York Times», dass die Behörde für jede Veranstaltung einen spezifischen Sicherheitsplan ausarbeite. Nicht jede Sicherheitsmassnahme sei für die Besucher vor Ort sichtbar – was beabsichtigt ist.

Bei dem Gala-Dinner am Samstag seien die Metalldetektoren der äussere Rand des Sicherheitsbereichs gewesen. Unmittelbar hinter der Sicherheitskontrolle waren Polizeibeamte postiert, um sicherzustellen, dass niemand, der nicht in den Ballsaal gelangen sollte, durchkam.

Im Inneren des Ballsaals wiederum waren Einsatzteams des Secret Service positioniert, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. Und einige Agenten waren als Kellner verkleidet, um sich unauffällig unter die Gäste zu mischen, während sie den Raum im Blick behielten.

Der Vorfall im Hilton weckte düstere Erinnerungen an einen blutigen Vorfall vor 45 Jahren. Seinerzeit wurde dort ein Attentat auf den damaligen Präsidenten Ronald Reagan verübt, das er schwer verletzt überlebte.