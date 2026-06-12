Kurz vor Trump-Event erscheint rätselhafte Botschaft auf einem Rasen

dpatopbilder – Auf dem Gras in der Nähe des Lincoln Memorials sind Verfärbungen zu sehen, die Zahlen bilden. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Keystone

Wenige Tage vor einer grossen Feier zu Donald Trumps 80. Geburtstag sorgt eine rätselhafte Zahlenkombination in Washington für Aufsehen. Auf dem Rasen der National Mall tauchten Verfärbungen auf, die offenbar die Zahlen «86 47» darstellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der National Mall in Washington wurden Verfärbungen entdeckt, die die Zahlenfolge «86 47» bilden sollen.

Die Polizei untersucht den Vorfall, das US-Innenministerium spricht von Vandalismus.

Trump-Anhänger deuten die Zahlen als möglichen Gewaltaufruf gegen den 47. Präsidenten der USA. Mehr anzeigen

Auf dem Rasen der National Mall, der zentralen Grünanlage in Washington zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial, sind Medienberichten zufolge Verfärbungen aufgetaucht, die die Zahlenkombination «86 47» bilden.

Die Zahlenfolge wird häufig als Ausdruck des Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump verstanden. Die für den Park zuständige Polizei untersucht den Vorfall, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Für Sonntag sind auf der National Mall Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag Trumps geplant.

The US Department of the Interior said it's ‌investigating what appeared to be a large tracing of the numbers '8647' into the grounds of the National Mall in Washington, D.C. The meaning of the numbers has drawn varied interpretations https://t.co/84ijys0X4m pic.twitter.com/Fs31ZKffG9 — Reuters (@Reuters) June 11, 2026

Auf Bildern sind die Ziffern «8» und «7» relativ deutlich zu erkennen, während «6» und «4» weniger klar sichtbar sind. Das US-Innenministerium bezeichnete die Verfärbungen nach Angaben des Senders NBC als geistesgestörten Vandalismus, der nicht toleriert werde.

Verfahren gegen früheren FBI-Chef

Trump und seine Anhänger interpretieren die Zahlenkombination als Aufruf zu einem Attentat auf den Staatschef: Trump ist der 47. Präsident der USA und die Zahl 86 könnte laut dem Merriam-Webster-Wörterbuch unter Umständen als Aufforderung zum Töten gedeutet werden.

Donald Trump News Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA. Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Dem US-Nachschlagewerk zufolge handelt es sich bei «86» um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 1930er Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist.

Später kamen die Bedeutungen «loswerden» oder «abweisen» hinzu. «Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung «töten», heisst es bei Merriam-Webster. Diese werde aber nur selten verwendet.

Die Zahlenkombination ist bereits Grundlage für einen Prozess gegen Ex-FBI-Chef James Comey. Comey hatte im Mai 2025 ein Bild von Muscheln am Strand auf Instagram hochgeladen, die die Zahlen «86 47» formten. Comey bestreitet, dass es sich um einen Gewaltaufruf gehandelt habe. In der Anklage wird ihm nun vorgeworfen, wissentlich eine Morddrohung gegen Trump verbreitet zu haben.