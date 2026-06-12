Kurz vor Trump-Event erscheint rätselhafte Botschaft auf einem Rasen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei leitet Untersuchung ein Kurz vor Trump-Event erscheint rätselhafte Botschaft auf einem Rasen

SDA

12.6.2026 - 09:17

dpatopbilder – Auf dem Gras in der Nähe des Lincoln Memorials sind Verfärbungen zu sehen, die Zahlen bilden. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
dpatopbilder – Auf dem Gras in der Nähe des Lincoln Memorials sind Verfärbungen zu sehen, die Zahlen bilden. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Keystone

Wenige Tage vor einer grossen Feier zu Donald Trumps 80. Geburtstag sorgt eine rätselhafte Zahlenkombination in Washington für Aufsehen. Auf dem Rasen der National Mall tauchten Verfärbungen auf, die offenbar die Zahlen «86 47» darstellen.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

12.06.2026, 09:17

12.06.2026, 10:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der National Mall in Washington wurden Verfärbungen entdeckt, die die Zahlenfolge «86 47» bilden sollen.
  • Die Polizei untersucht den Vorfall, das US-Innenministerium spricht von Vandalismus.
  • Trump-Anhänger deuten die Zahlen als möglichen Gewaltaufruf gegen den 47. Präsidenten der USA.
Mehr anzeigen

Auf dem Rasen der National Mall, der zentralen Grünanlage in Washington zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial, sind Medienberichten zufolge Verfärbungen aufgetaucht, die die Zahlenkombination «86 47» bilden.

Die Zahlenfolge wird häufig als Ausdruck des Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump verstanden. Die für den Park zuständige Polizei untersucht den Vorfall, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Für Sonntag sind auf der National Mall Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag Trumps geplant.

Auf Bildern sind die Ziffern «8» und «7» relativ deutlich zu erkennen, während «6» und «4» weniger klar sichtbar sind. Das US-Innenministerium bezeichnete die Verfärbungen nach Angaben des Senders NBC als geistesgestörten Vandalismus, der nicht toleriert werde.

Verfahren gegen früheren FBI-Chef

Trump und seine Anhänger interpretieren die Zahlenkombination als Aufruf zu einem Attentat auf den Staatschef: Trump ist der 47. Präsident der USA und die Zahl 86 könnte laut dem Merriam-Webster-Wörterbuch unter Umständen als Aufforderung zum Töten gedeutet werden.

Donald Trump News

Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA.

Donald Trump verlangt höhere Verteidigungsausgaben der Nato-Partner. (Archivbild)
Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Dem US-Nachschlagewerk zufolge handelt es sich bei «86» um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 1930er Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist.

Später kamen die Bedeutungen «loswerden» oder «abweisen» hinzu. «Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung «töten», heisst es bei Merriam-Webster. Diese werde aber nur selten verwendet.

Die Zahlenkombination ist bereits Grundlage für einen Prozess gegen Ex-FBI-Chef James Comey. Comey hatte im Mai 2025 ein Bild von Muscheln am Strand auf Instagram hochgeladen, die die Zahlen «86 47» formten. Comey bestreitet, dass es sich um einen Gewaltaufruf gehandelt habe. In der Anklage wird ihm nun vorgeworfen, wissentlich eine Morddrohung gegen Trump verbreitet zu haben.

Meistgelesen

Kurz vor Trump-Event erscheint rätselhafte Botschaft auf einem Rasen
Deutscher Zoll stoppt Porsche aus der Schweiz – dann wird es teuer
Diese Schiri-Durchsage an der WM sorgt weltweit für Lacher
Schon im zweiten WM-Spiel sind die Sitzreihen teils leer – Fans sind sauer
Die Strasse von Hormus ist seit Monaten offen – wir wussten es bloss nicht

Mehr aus dem Ressort

99'000 Franken wert. Deutscher Zoll stoppt Porsche aus der Schweiz – dann wird es teuer

99'000 Franken wertDeutscher Zoll stoppt Porsche aus der Schweiz – dann wird es teuer

Horror auf indonesischer Plantage. Riesenschlange frisst Frau vor Augen ihres Ehemanns auf

Horror auf indonesischer PlantageRiesenschlange frisst Frau vor Augen ihres Ehemanns auf

Ticker zur Lage im Nahen Osten. Alle Ereignisse bis zum 12. Juni in der Übersicht

Ticker zur Lage im Nahen OstenAlle Ereignisse bis zum 12. Juni in der Übersicht