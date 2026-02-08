  1. Privatkunden
Massenentlassungen und Kritik «Washington Post» in der Krise – nun tritt auch der Herausgeber zurück

Lea Oetiker

8.2.2026

Blick auf die Fassade am Hauptsitz der «Washington Post». Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das fast 150 Jahre alte Traditionsblatt wegen heftiger wirtschaftlicher Einbussen Sparmassnahmen einleitet. Foto: Allison Robbert/FR172296 AP/AP/dpa
Blick auf die Fassade am Hauptsitz der «Washington Post». Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das fast 150 Jahre alte Traditionsblatt wegen heftiger wirtschaftlicher Einbussen Sparmassnahmen einleitet. Foto: Allison Robbert/FR172296 AP/AP/dpa
sda

Nach massiven Sparmassnahmen und wachsender Kritik an seiner Führung tritt «Washington Post»-Chef Will Lewis zurück. Der Traditionsverlag steht nach Massenentlassungen und Debatten um Jeff Bezos’ Einfluss unter Druck.

Keystone-SDA

08.02.2026, 07:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Will Lewis, Herausgeber und Geschäftsführer der «Washington Post», ist nach heftiger Kritik und kurz nach massiven Massenentlassungen in der Redaktion zurückgetreten
  • Rund ein Drittel der Belegschaft, darunter etwa 300 Journalisten, verliert wegen wirtschaftlicher Probleme den Job, was intern und in der Medienbranche Empörung auslöste.
  • Jeff Bezos bekräftigte zwar seine Unterstützung für das Traditionsblatt, sieht sich jedoch wegen Sparmassnahmen und seiner Einflussnahme zunehmend in der Kritik.
Mehr anzeigen

Der Herausgeber und Geschäftsführer der «Washington Post», Will Lewis, tritt zurück. Der Schritt folgte wenige Tage nachdem Massenentlassungen bei dem Traditionsblatt publik wurden.

In einer kurzen Mitteilung an die Mitarbeiter, aus der unter anderem der US-Sender CNN zitierte, verwies Lewis darauf, dass schwierige Entscheidungen getroffen worden seien, um eine nachhaltige Zukunft der Zeitung zu sichern.

Seine Aufgaben sollen mit sofortiger Wirkung kommissarisch von Jeff D’Onofrio übernommen werden, dem bisherigen Finanzchef des Unternehmens.

Traditionsblatt stampft seine Belegschaft drastisch ein

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass das fast 150 Jahre alte Traditionsblatt wegen wirtschaftlicher Einbussen heftige Sparmassnahmen einleitet. Etwa ein Drittel der Belegschaft wird Medienberichten zufolge entlassen, darunter rund 300 Journalisten.

Betroffen sind demnach unter anderem die Sportredaktion, das Literaturressort und die Auslandsberichterstattung. In der Belegschaft und in der Branche allgemein stiess das auf viel Empörung und Kritik.

Die Mitarbeitervertretung der Zeitung stellte die Frage, ob Amazon-Gründer Jeff Bezos als Eigentümer noch bereit sei, in die Aufgabe zu investieren, die das Blatt als unabhängiges Medium seit Generationen auszeichne. Bezos will laut Chefredakteur Matt Murray als Eigentümer an der Zeitung festhalten.

In einer Stellungnahme der «Washington Post» zum Herausgeberwechsel betonte Bezos, die Zeitung habe eine zentrale journalistische Aufgabe. Daten zeigten dem Unternehmen, worauf es sich konzentrieren solle, erklärte er.

Kritik an Bezos und Lewis

Die «Washington Post» gehört dem Multimilliardär seit 2013. Zuletzt hatte es wiederholt Kritik an seiner Rolle in der Zeitung gegeben, angesehene Journalisten verliessen das Blatt.

Für Schlagzeilen hatte etwa gesorgt, dass sich Bezos vor der US-Wahl im November 2024 gegen die Veröffentlichung einer bereits verfassten Wahlempfehlung für Donald Trumps Kontrahentin Kamala Harris entschied. Wahlempfehlungen wie diese sind in US-Medien üblich.

Auch Lewis wurde US-Medien zufolge schon länger von Mitarbeitern der Redaktion kritisiert, ihm wurde etwa mangelnde Anwesenheit vorgeworfen. Für besondere Empörung sorgte demnach, dass er auch bei der Ankündigung der Entlassungen diese Woche nicht dabei war.

Die «Washington Post» hat mehr als einmal Geschichte geschrieben. Eine Sternstunde erlebte sie Anfang der 1970er Jahre, als die Reporter Carl Bernstein und Bob Woodward den Watergate-Skandal aufdeckten, der zum Rücktritt von US-Präsident Richard Nixon führte.

