Übernahme der Polizeigewalt Washingtons Bürgermeisterin zeigt sich nach Trump-Massnahme kämpferisch

dpa

12.8.2025 - 20:49

Washingtons Bürgermeisterin Bowser ist unter Druck. (Archivbild)
Washingtons Bürgermeisterin Bowser ist unter Druck. (Archivbild)
Bild: Lenin Nolly/ZUMA Wire/dpa

Nach Treffen mit Justizministerin Pam Bondi: Die Bürgermeisterin von Washington will nach der Übernahme der Polizeigewalt durch Bundesbehörden die neue finanzielle Situation nutzen.

DPA

12.08.2025, 20:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Washington haben Bundesbehörden auf Anweisung von Präsident Trump die Polizeigewalt übernommen.
  • Die Bürgermeisterin von Washington will aus der Übernahme nach eigenem Bekunden das Beste machen.
  • Es gebe zusätzliche Kräfte, «und wir wollen sicherstellen, dass wir sie nutzen».
Mehr anzeigen

Die Bürgermeisterin von Washington will aus der Übernahme der Polizeigewalt in der US-Hauptstadt Washington durch die Bundesbehörden nach eigenem Bekunden das Beste machen. Ihre Stadt werde versuchen, die Zunahme an Bundesmitteln für die Polizeiarbeit in der Stadt so gut wie möglich zu nutzen, erklärte Muriel Bowser am Dienstag.

Sie betonte, dass die Washingtoner Polizei ihre Unabhängigkeit bewahren werde. Das gelte auch für Personalentscheidungen. «Unser Organigramm, wie wir arbeiten, wie wir die Polizeiarbeit finanzieren – nichts davon hat sich geändert.»

Es gebe zusätzliche Kräfte, «und wir wollen sicherstellen, dass wir sie nutzen», sagte Bowser nach einem Treffen mit Justizministerin Pam Bondi, die von US-Präsident Donald Trump am Montag damit beauftragt wurde, die Kontrolle über die Hauptstadtpolizei an sich zu ziehen.

Bondi schrieb auf der Plattform X, das Treffen mit der Bürgermeisterin sei «produktiv» gewesen. Das Justizministerium werde eng mit der Stadtverwaltung und der Polizei zusammenarbeiten.

Bowsers Worte markierten eine Änderung des Tonfalls im Vergleich zu ihrer ersten Reaktion am Montag, nachdem Trump seine Massnahme und die Entsendung von 800 Nationalgardisten nach Washington angekündigt hatte. Bowser hatte die Entscheidung zunächst als beunruhigend und beispiellos bezeichnet und auf einen Rückgang der Gewaltverbrechen in der Stadt verwiesen. Am Dienstag erklärte sie, der mit Trumps Massnahme verbundene Zufluss an Mitteln werde Washington «nur helfen, darauf aufzubauen».

