Wassermassen überfluten Stadt in Andalusien innert Minuten

Nach heftigen Regenfällen: Wassermassen überrollen Stadt in Andalusien Ein heftiges Unwetter hat in der südspanischen Stadt Jaén für chaotische Szenen gesorgt. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sich die Strassen in reissende Ströme verwandeln. 18.06.2026

Ein heftiges Unwetter hat in der südspanischen Stadt Jaén für chaotische Szenen gesorgt. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sich die Strassen in reissende Ströme verwandeln.

Auslöser war ein aussergewöhnlich heftiges Gewitter, das am Dienstagabend über die Provinzhauptstadt zog. Nach Angaben der spanischen Wetterbehörde fielen innerhalb von nur rund 20 Minuten zwischen 25 und 50 Liter Regen pro Quadratmeter.

Die Folgen waren erheblich: Keller, Geschäfte und Parkhäuser liefen voll Wasser, Kanalisationen wurden überlastet und in Teilen der Stadt fiel der Strom aus. Die Einsatzkräfte registrierten mehr als 100 Zwischenfälle. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

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