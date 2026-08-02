In der EU gelten strengere Regeln für KI-Inhalte. Anbieter müssen Deepfakes, Chatbots, Podcasts und Texte klar kennzeichnen.

Auch wenn ein KI-generiertes Bild offensichtlich ist: Solche Fake-Bilder müssen künftig im EU-Raum gekennzeichnet werden.

Chatbot oder Mensch? Wer KI-Inhalte nicht kennzeichnet, riskiert in der EU hohe Strafen

Darum geht's Ab 2. August 2026 müssen neue KI-Anbieter in der EU generierte Inhalte wie Deepfakes, Chatbots und Podcasts klar kennzeichnen, für bestehende Modelle wie ChatGPT oder Claude gilt die Pflicht spätestens ab Dezember 2026.

Die EU-Kommission empfiehlt sichtbare Wasserzeichen, gesprochene Hinweise bei Audio und maschinenlesbare Fingerabdrücke in Dateien, damit KI-Inhalte sowohl für Menschen als auch für Systeme erkennbar sind.

Bei Verstössen drohen Strafen von bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, bei Missachtung von Transparenzpflichten bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des Umsatzes. Zusammenfassung erstellt mit

Beim Surfen und Scrollen könnten Nutzerinnen und Nutzer in der EU jetzt häufiger auf KI-Wasserzeichen stossen.

Denn für manche Anbieter Künstlicher Intelligenz gelten seit heute strengere Regeln, etwa bei der Kennzeichnung von generierten Bildern, Videos oder auch Texten, wie aus einer Mitteilung der EU-Kommission hervorgeht.

Zudem müssen Nutzende demnach darüber informiert werden, dass sie mit einer KI interagierten, also etwa mit einem Chatbot schreiben und nicht mit einem Menschen.

Wie stellt sich die EU Wasserzeichen bei Deepfakes vor?

Die Brüsseler Behörde hatte vor wenigen Wochen einen Praxisleitfaden veröffentlicht, wie die Markierungen je nach Medium regelkonform aussehen könnten. Die gelten besonders für Deepfakes, also täuschend echt wirkende Inhalte, die zum Teil zu manipulativen Zwecken eingesetzt werden. In Deepfake-Videos sollten die Kennzeichnungen demnach etwa direkt zu Beginn erscheinen, dort bleiben oder zumindest in regelmässigen Abständen wieder eingeblendet werden.

Empfohlen werden auch interaktive Elemente, etwa bei manipulierten Bildern. Hier könnte – zusätzlich zu einer dauerhaften Markierung – auch eine Einblendung auftauchen, wenn man etwa mit der Maus über ein von KI verfälschtes Gesicht fährt.

Was gilt für Podcasts und Texte?

Bei Audiodateien, etwa KI-generierten Podcasts, soll es gleich zu Beginn einen entsprechenden Hinweis in gesprochener Sprache geben. Für Texte sehen die Vorschläge KI-Etiketten beispielsweise über dem Text oder nahe der Überschrift vor. Grundsätzlich sollen bei der Erstellung von KI-Inhalten auch maschinenlesbare Fingerabdrücke in der Datei hinterlassen werden, damit andere Systeme sie zuverlässig als künstlich generiert erkennen können.

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Für wen gelten die strengeren Pflichten?

Die neuen Regeln treten an diesem Sonntag für alle KI-Anbieter in Kraft, die ihre Modelle nun neu auf den Markt bringen. Für die Anbieter von beliebten und bereits existierenden Modellen wie ChatGPT, Gemini oder Claude sollen die Regeln dann spätestens ab Dezember 2026 gelten. Die Pflichten gelten nicht für Privatpersonen, es sei denn sie nutzen die KI zu beruflichen Zwecken.

Welche neuen KI-Regeln gibt es noch?

Zudem kontrolliert das europäische KI-Amt in Brüssel nun, ob grosse Modelle ausreichend kontrolliert werden und keine Cyberangriffe auf eigene Faust ausführen. Dafür müssen sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen und etwaige Zwischenfälle sofort der EU melden.

Das ist kein theoretisches Szenario, wie zwei prominente Fälle aus der jüngsten Vergangenheit zeigen: Sowohl der ChatGPT-Entwickler OpenAI als auch der Claude-Entwickler Anthropic mussten einräumen, dass ihre Software in Testläufen ungeplant andere Unternehmen angegriffen hatte.

Das musst du wissen Schweizer Internet-User werden beim Surfen auf EU-Plattformen vermehrt auf KI-Wasserzeichen und Hinweise stossen. Die Kennzeichnungspflicht gilt für Unternehmen im EU-Raum. Privatpersonen sind nicht betroffen, wenn sie KI nur für private Zwecke nutzen.

Wie hoch sind die Strafen bei Verstössen?

Bei Verstössen gegen das KI-Gesetz kann eine empfindliche Strafe fällig werden. Bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Konzerns sind etwa bei verbotenen KI-Praktiken möglich, je nachdem welcher Betrag höher ist.

Bei der Missachtung von Transparenzpflichten oder mangelnden Sicherheitsvorkehrungen sind dagegen bis zu 15 Millionen Euro oder 3 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes möglich – wieder abhängig davon, welcher Betrag höher ist.