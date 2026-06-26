Eigentlich hatten sich die USA und die EU auf ein Zollabkommen geeinigt. Doch Präsident Trump droht bereits mit neuen Abgaben. Stein des Anstosses sind europäische Pläne zur Einführung von Digitalsteuern.

Darum geht's Donald Trump hat Europa erneut mit dem Erlassen von Strafzöllen gedroht.

Der US-Präsident ist verärgert, weil mehrere europäische Staaten die Einführung einer Digitalsteuer planen.

Dadurch würden grosse US-Tech-Unternehmen mit nationalen So‹ndersteuern belegt werden.

Welche Länder er konkret meine, gab Trump bei seiner Drohung nicht an.

Die Schweiz hat den USA einen Verzicht auf die Einführung einer Digitalsteuer bereits im vergangenen Zollstreit vertraglich zugesichert.

US-Präsident Donald Trump droht europäischen Ländern mit neuen Zöllen in Höhe von 100 Prozent, sollten sie Digitalsteuern beschliessen. Die Zölle würden an die Stelle vereinbarter Zollabkommen treten, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Das gelte unabhängig davon, ob die Abkommen bereits umgesetzt oder unterschrieben seien.

Die neuen Zölle würden auf sämtliche Waren erhoben, die in die USA exportiert werden, schrieb Trump weiter. Sein Vorgehen begründete er damit, dass einige Länder kurz davor seien, Digitalabgaben zu beschliessen, die amerikanische Konzerne treffen würden. Konkrete Länder nannte der Präsident nicht.

Trump droht immer wieder

Vorbild für die Pläne vieler Länder ist Österreich. Dort sind grosse Online-Plattformen seit 2020 verpflichtet, fünf Prozent der Einkünfte aus der Werbevermarktung abzuführen. In der Schweiz ist keine Einführung einer Digitalsteuer geplant: Das hat der Bundesrat im Zuge der Verhandlungen im Zollstreit den USA zugesichert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump eine Digitalabgabe verurteilt und mit Zöllen droht. Im August 2025 hatte er schon einmal eine Warnung an Länder ausgesprochen, solche Abgaben zu stoppen. Er hatte kein explizites Land genannt.

Ausserdem hatte er wegen der Besteuerung von US-Konzernen bereits explizit Grossbritannien gedroht, die Zolldrohung aber bis heute nicht wahr gemacht.

EU hat Zollabkommen gebilligt

Zölle sind ein zentrales Element in Trumps zweiter Amtszeit, jedoch stiess er mit der aggressiven Zollpolitik auch an Grenzen. So hatte der Oberste Gerichtshof in den USA viele seiner Zölle für rechtswidrig erklärt.

Erst am Vortag hatten die EU-Länder in Luxemburg grünes Licht dafür gegeben, die Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Meeresfrüchten sowie Agrarprodukten einen besseren Marktzugang zu gewähren. Das Handelsabkommen zwischen EU und USA hätte damit bald vollständig umgesetzt werden können.

Ein Sicherheitsnetz soll aber dafür sorgen, dass die Vorteile nur dann gelten, wenn auch die USA ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig umsetzen. Darauf hatten sich das Europaparlament und die Staaten nach langem Ringen geeinigt.