Treffen der Rechten in Ungarn: Weidel tanzt, Orban wirbt, Trumpt schickt Liebesgrüsse In Ungarn fand zum fünften Mal die CPAC statt. Bei der internationalen Veranstaltung vernetzen sich Politiker aus dem rechten Lager. Gastgeber ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Auch Alice Weidel und Donald Trump hatten einen Auftritt 23.03.2026

In Ungarn fand zum fünften Mal die CPAC statt. Bei der internationalen Veranstaltung vernetzen sich Politiker aus dem rechten Lager. Gastgeber ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Auch Alice Weidel und Donald Trump hatten einen Auftritt.

Die rechtskonservative Grosskonferenz fand am 21. März in der ungarischen Hauptstadt statt. Mit dem Anlass will Viktor Orbán seine Anhängerschaft mit der MAGA-Bewegung von US-Präsident enger verknüpfen. Zu Gast waren unter anderem die deutsche AfD-Politikerin Alice Weidel, der argentinische Präsident Javier Milei und Marine Le Pen der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National aus Frankreich.

Kurz vor den Wahlen in Ungarn

Die CPAC Hungary gilt als europäischer Ableger der US-Konferenz und hat sich seit 2022 zur wichtigen Bühne der internationalen Rechten entwickelt. Ziel ist es, sich zu vernetzen, politische Strategien abzustimmen – und Ungarns Kurs als Modell für andere Länder zu präsentieren.

In diesem Jahr fand die Konferenz kurz vor den Wahlen in Ungarn statt. Am 12. April tritt Viktor Orbán gegen seinen Herausforderer Péter Magyar aus der Opposition an.

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