So hast du «Jingle Bells» noch nie gehört Was als kleine Spassidee begann, wurde zum überraschenden Weihnachtserfolg: DJ Ummet Ozcan hat «Jingle Bells» neu interpretiert – mit mongolischem Kehlkopfgesang, traditionellen Klängen und elektronischem Beat. 24.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ummet Ozcan hat eine ungewöhnliche Version von «Jingle Bells» veröffentlicht.

Der Mix aus mongolischen Klängen, Kehlkopfgesang und elektronischer Musik kam so gut an, dass eine Vollversion entstand.

Der Track passt perfekt zu Ozcans Stil, der elektronische Musik mit weltweiten Traditionen verbindet.

Eigentlich war alles nur als kleine Spielerei gedacht. Doch die Reaktionen der Fans waren so zahlreich, dass Ummet Ozcan kurzerhand nachlegte. Aus einem kurzen Spassclip wurde eine komplette Version inklusive Musikvideo – veröffentlicht auf YouTube.

Der Titel: «Mongolian Jingle Bells». Der weltbekannte Weihnachtsklassiker wird dabei völlig neu gedacht. Statt Glocken und Chorgesang setzt Ozcan auf mongolische Instrumente, traditionellen Kehlkopfgesang und moderne elektronische Produktion. Das Resultat ist verspielt, warm und überraschend frisch – und zeigt, wie wandelbar selbst ein so oft gehörter Song sein kann.

Ozcan ist für solche Experimente bekannt. Der niederländisch-türkische DJ und Produzent hat sich in der elektronischen Musikszene einen Namen gemacht, indem er Dance-Music konsequent mit ethnischen und traditionellen Klängen aus aller Welt kombiniert. Seine Produktionen überschreiten regelmässig Genre-Grenzen und holen musikalische Einflüsse aus unterschiedlichsten Kulturen in den Club-Kontext.