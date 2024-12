Dieses Bild zeigt die Begegnung der Polizei mit einem Mann, der sich in Fall River, Massachusetts, in einem Schornstein versteckt hat, um sich der Verhaftung zu entziehen. Bild: Uncredited/City of Fall River Police Department/AP/dpa

Die Flucht eines Mannes vor der Polizei in Fall River, Massachusetts, endet spektakulär. In Weihnachtsmann-Manier will der Mann durch einen Kamin flüchten – ziemlich erfolglos. Er bleibt stecken.

Ein Mann will vor der Polizei wegrennen, flüchtet in Weihnachtsmann-Manier durch einen Kamin – und bleibt stecken. Der Mann, der im Zusammenhang mit Drogendelikten gesucht wurde, kletterte am Dienstagabend nach Angaben der Polizei auf ein Dach und stieg in einen Schornstein, in dem er hängen blieb.

Die Polizei alarmierte die Feuerwehr, die vorsichtig Ziegelsteine herausschlagen musste, um den Mann zu befreien. «Aufgrund seiner Weihnachtsmann-Eskapaden wurde der Mann vorsichtshalber in ein örtliches Krankenhaus gebracht», teilte die Polizei mit.

«Sie sind ein Idiot»

Die Körperkamera eines Polizisten dokumentierte den Vorfall. Diese hatten den Verdächtigen zuerst auf dem Dach entdeckt und wieder aus den Augen verloren. Wenige Augenblicke später machte ein Passant die Beamten auf Schreie aufmerksam. Die Polizisten kletterten auf das Dach und spähten mit einer Taschenlampe in den Kaminschacht hinunter, wo sie den Mann festsitzen sahen. «Sie sind ein Idiot», sagte einer von ihnen in der Aufnahme.

Gegen den Mann liegen Vorwürfe im Zusammenhang mit Drogendelikten vor sowie weitere Anschuldigungen aus ausstehenden Haftbefehlen. Er blieb am Donnerstag in Untersuchungshaft. Sein Anwalt reagierte zunächst nicht auf eine Stellungnahme. Ein anderer von der Polizei gesuchter Mann konnte einer Festnahme mit einem Sprung vom Dach entgehen.