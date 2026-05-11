Plötzlich wird’s dem Präsidenten zu bunt – Weil das Publikum quatscht, sorgt der Macron selbst für Ruhe Eigentlich soll es um Kultur und Inspiration gehen. Doch mitten auf der Bühne platzt Emmanuel Macron plötzlich der Kragen: Der französische Präsident greift kurzerhand selbst zum Mikrofon – und stoppt das Stimmengewirr im Saal. 11.05.2026

Eigentlich soll es um Kultur und Inspiration gehen. Doch plötzlich springt Emmanuel Macron aus dem Publikum auf die Bühne: Der französische Präsident schnappt sich das Mikrofon und verpasst den quatschenden Gästen im Saal eine deutliche Standpauke.

Der Vorfall ereignet sich beim «Africa Forward Summit» an der Universität Nairobi in Kenia. Emmanuel Macron unterbricht die Veranstaltung, als während einer Rede immer mehr Gespräche im Publikum zu hören waren.

Was der französische Präsident dann macht – und wie der Saal darauf reagiert, sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für reichlich Gesprächsstoff.

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