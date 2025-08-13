  1. Privatkunden
Vor dem Treffen in Alaska Weisses Haus dämpft Erwartungen an Trump-Putin-Gipfel

Maximilian Haase

13.8.2025

Das Weisse Haus hat die Erwartungen an den Trump-Putin-Gipfel in Alaska zurückgefahren. (Archivbild)
Das Weisse Haus hat die Erwartungen an den Trump-Putin-Gipfel in Alaska zurückgefahren. (Archivbild)
Brandon/Bednyakov/AP/dpa

Je näher der Gipfel zwischen Donald Trump und Wladimir Putin rückt, desto mehr werden die Erwartungen auch dem Weissen Haus gedämpft: Das Treffen in Alaska sei «eine Zuhörübung für den Präsidenten».

Maximilian Haase

13.08.2025, 18:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Weisse Haus hat die Erwartungen an den Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten gedämpft.
  • Das Treffen am Freitag sei «eine Zuhörübung für den Präsidenten», wie eine Sprecherin erklärte.
  • Laut US-Medien findet der Gipfel auf dem Militärstützpunkt Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage statt.
Mehr anzeigen

Kurz vor dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska hat das Weisse Haus die Erwartungen an das Treffen gebremst. Sprecherin Karoline Leavitt erklärte: «Das ist eine Zuhörübung für den Präsidenten.»

Es sei am Freitag schliesslich nur eine Partei des Krieges anwesend. Ziel des Gesprächs sei es daher, dass Trump «ein besseres Verständnis dafür gewinnt, wie wir diesen Krieg hoffentlich beenden können.»

Der Gipfel soll laut NBC News auf dem Militärstützpunkt Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage im nördlichsten US-Bundesstaat stattfinden. Offiziell steht die Suche nach Wegen zur Beendigung des Ukraine-Krieges auf der Agenda.

Trump: «Werde keinen Deal machen»

Der Zeitpunkt des Treffens gilt laut NBC und anderen Beobachtern als brisant: Aktuell verstärkt Russland seine Offensive im Osten der Ukraine und scheint sich damit nach Einschätzung von Experten eine bessere Verhandlungsposition sichern zu wollen. Moskau fordert unter anderem den Erhalt besetzter Gebiete, den Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft und Neuwahlen in der Ukraine – Maximalforderungen, die Kiew strikt ablehnt.

Bei Selenskyj und seinen europäischen Verbündeten wächst die Sorge, dass Trump, der wiederholt sowohl Russland als auch die Ukraine kritisiert hat, auf einen raschen Deal drängen könnte – selbst wenn dieser territoriale Zugeständnisse auf Kosten der Ukraine beinhaltet. Erst am Montag hatte Trump öffentlich einen umstrittenen «Gebietstausch» ins Spiel gebracht.

Politische Erfolge ja, aber …. Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor

Politische Erfolge ja, aber …Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor

Allerdings hatte bereits auch Trump selbst klargestellt, dass er mit dem Kremlchef kein Abkommen zum Ukraine-Krieg abschliessen werde. «Ich werde keinen Deal machen», kündigte der US-Präsident bei einer Pressekonferenz in Washington an, dies sei nicht seine Aufgabe. Er würde gern eine Waffenruhe sehen - und «den besten Deal, der für beide Seiten erzielt werden kann.»

Experte sieht Gipfel als Bühne

Gegenüber CNBC ordnete Politikanalyst Benjamin Godwin den Umgang mit dem Gipfel ein: «Die ganze Grundlage für dieses Treffen basiert auf etwas, dem weder die Ukrainer noch die Europäer – und eigentlich auch nicht die Amerikaner – zustimmen können.» Aus diesem Grund sei die Kommunikation des Weissen Hauses zunehmend zurückhaltender geworden: «Man sieht, wie das Weisse Haus zurückrudert  – immer weiter, je näher das Treffen rückt.»

Der Experte betrachtet den Gipfel vor allem als Bühne: «Das ist eine grossartige Gelegenheit für Putin, auf der Weltbühne gross und stark zu wirken. Es ist auch eine grossartige Gelegenheit für Trump – er liebt solche Inszenierungen». Dass dabei allerdings etwas herauskommen werde, hält Godwin für «sehr unwahrscheinlich».

