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Angriff auf Diego Garcia Plötzlich reichen Irans Raketen 4000 Kilometer weit

dpa

21.3.2026 - 13:48

Welche Bedeutung hat Irans Raketenangriff auf Diego Garcia? - Gallery
Welche Bedeutung hat Irans Raketenangriff auf Diego Garcia? - Gallery. Erstmals feuert der Iran ballistische Raketen in Richtung des fast 4000 Kilometer entfernten amerikanisch-britischen Stützpunkts Diego Garcia. (Archivbild)

Erstmals feuert der Iran ballistische Raketen in Richtung des fast 4000 Kilometer entfernten amerikanisch-britischen Stützpunkts Diego Garcia. (Archivbild)

Bild: dpa

Welche Bedeutung hat Irans Raketenangriff auf Diego Garcia? - Gallery. Bislang galt der Stützpunkt Diego Garcia auf den Chagos-Inseln als unerreichbar für die ballistischen Raketen des Irans. Foto Archiv

Bislang galt der Stützpunkt Diego Garcia auf den Chagos-Inseln als unerreichbar für die ballistischen Raketen des Irans. Foto Archiv

Bild: dpa

Welche Bedeutung hat Irans Raketenangriff auf Diego Garcia? - Gallery
Welche Bedeutung hat Irans Raketenangriff auf Diego Garcia? - Gallery. Erstmals feuert der Iran ballistische Raketen in Richtung des fast 4000 Kilometer entfernten amerikanisch-britischen Stützpunkts Diego Garcia. (Archivbild)

Erstmals feuert der Iran ballistische Raketen in Richtung des fast 4000 Kilometer entfernten amerikanisch-britischen Stützpunkts Diego Garcia. (Archivbild)

Bild: dpa

Welche Bedeutung hat Irans Raketenangriff auf Diego Garcia? - Gallery. Bislang galt der Stützpunkt Diego Garcia auf den Chagos-Inseln als unerreichbar für die ballistischen Raketen des Irans. Foto Archiv

Bislang galt der Stützpunkt Diego Garcia auf den Chagos-Inseln als unerreichbar für die ballistischen Raketen des Irans. Foto Archiv

Bild: dpa

Erstmals feuert der Iran Raketen auf den abgelegenen US-britischen Stützpunkt Diego Garcia. Experten sehen darin den Hinweis auf neue Reichweiten – und verschobene Machtverhältnisse in Teheran.

DPA

21.03.2026, 13:48

21.03.2026, 14:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Iran hat zwei ballistische Raketen auf den US-britischen Stützpunkt Diego Garcia abgefeuert, verfehlte zwar das Ziel, zeigte jedoch, dass er ballistische Raketen hat, die sehr viel weiter fliegen als viele dachten.
  • Diego Garcia ist ein strategisch zentraler Militärstützpunkt im Indischen Ozean, der bisher ausserhalb der bekannten Reichweite iranischer Raketen lag.
  • Experten werten den Angriff als Machtdemonstration und Hinweis auf veränderte Machtverhältnisse im Iran sowie mögliche Raketenreichweiten bis nach Europa.
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Der Iran hat nach Angaben des Staatsfernsehens zwei ballistische Raketen auf einen von Grossbritannien und den USA gemeinsam genutzten Militärstützpunkt auf der Insel Diego Garcia abgefeuert. Keines der beiden Geschosse habe die Militärbasis im Indischen Ozean getroffen, berichteten das «Wall Street Journal» und der Sender CNN unter Berufung auf ranghohe US-Beamte. Demnach versagte eines während des Fluges und das zweite wurde abgefangen. Trotzdem ist der Beschuss so weit von Iran entfernt ein Hinweis dafür, dass Iran mehr militärisches Potenzial übrig hat, als manche gedacht haben.

Diego Garcia – strategische Basis im Indischen Ozean

Diego Garcia ist das grösste Atoll des Chagos-Archipels im Indischen Ozean. Das Gebiet gehört zum Britischen Territorium im Indischen Ozean und wird militärisch von Grossbritannien und den USA genutzt. Es liegt fernab der grossen Landmassen, mehrere Hundert Kilometer südlich der Malediven und weit westlich von Australien. Grossbritannien hat die Chagos-Inseln in den 1960er Jahren besetzt und rund 2000 Menschen umgeseiedelt. 2025 hat die britische Regierung versprochen, den Archipel an Mauritius zurückzugeben.

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Ausgerüstet für schwerstes Militärgerät 

Die Basis verfügt über eine rund 3,6 km lange Landebahn. Sie ist auf schwere strategische Bomber ausgelegt. Der Hafen kann grosse Flugzeugträgergruppen und Versorgungsschiffe aufnehmen, schweres Militärgerät kann im Krisenfall schnell in den Persischen Golf verschifft werden. 

Auf der Insel gibt es eine Bodenstation für das globale Navigationssatellitensystem GPS sowie Weltraumüberwachungs- und Kommunikationsanlagen. Weil der Stützpunkt abgeschieden liegt und dennoch grosse Reichweiten ermöglicht, gilt er als ein strategischer Schlüsselpunkt der US‑britischen Militärpräsenz im Indischen Ozean.

Diego Garcia galt als unantastbar – das ist vorbei

Diego Garcia galt bislang als für Irans Armee unantastbares Hinterland. Der Stützpunkt liegt fast 4000 Kilometer südöstlich der iranischen Küste. Dieser Distanz kommt militärstrategisch grosse Bedeutung zu. Sie lag bis jetzt ausserhalb der offiziell bestätigten Reichweite des iranischen Raketenarsenals von 2000 Kilometern. 

Es gab schon lange Befürchtungen, dass der Iran über die technologischen Mittel verfügt, den Radius über die bisherigen 2000 Kilometer hinaus zu verdoppeln. Iranische Raketen könnten dann theoretisch ganz Europa erreichen.

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Machtdemonstration des Regimes – nach aussen und nach innen

Iranische Staatsmedien stellten den Angriff als Beweis militärischer Stärke dar. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars behauptete, der Iran könne auch Europa erreichen. Die Raketenkapazitäten des Irans bestünden weiterhin und widerlegten die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, dass diese zu 100 Prozent zerstört worden seien. 

Die Revolutionsgarden erklärten im Staatsfunk, man spreche mit den Gegnern nur noch eine Sprache der militärischen Stärke. Diese Stärke habe man auch in der Strasse von Hormus bewiesen. Die Garden behaupteten, Israel, die USA und der Westen hätten ihr Ansehen verloren und spielten keine Rolle mehr in der Region. «Wir haben die Kontrolle über den Himmel über euren Köpfen», hiess es weiter.

Beobachter sehen darin demonstratives Selbstbewusstsein und den Versuch, die innenpolitische Macht der Revolutionsgarden zu unterstreichen. Israel und die USA haben nach drei Wochen Krieg die Lufthoheit über dem Iran.

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Experten: Iranische Raketen reichen bis Europa

Der Nahost-Experte Nawaf al-Thani schreibt auf der Online-Plattform X: «Die eigentliche Frage ist nicht, ob die Rakete abgefangen wurde. Es geht vielmehr darum, dass der Iran möglicherweise eine Reichweite unter Beweis gestellt hat, die weit über das hinausgeht, was ein Grossteil der Welt ihm zugetraut hätte. Eine Reichweite von 4000 Kilometern verändert die Lage grundlegend.»

Danny Citrinowicz, einer der führenden Iran-Experten, erklärt auf X, der jüngste Raketenangriff sei eine direkte Folge der sich wandelnden Machtverhältnisse im Iran – insbesondere der zunehmenden Dominanz der Revolutionsgarden und des Todes von Revolutionsführer Ali Chamenei. «Trotz seiner tiefen ideologischen Feindseligkeit gegenüber dem Westen ging Chamenei beim Einsatz der iranischen Streitkräfte mit grosser Zurückhaltung vor. Diese Zurückhaltung ist nun nicht mehr gewährleistet.»

Der israelische Iran-Experte Raz Zimmt schrieb auf X: «Es ist mittlerweile offensichtlich, dass der Iran versucht, den Konflikt als strategische Chance zu nutzen – nicht nur, um künftige Angriffe gegen das Land zu verhindern, sondern auch, um eine neue regionale Ordnung zu gestalten.» Nach seiner Analyse will Teheran seine Nachbarn durch Abschreckung dazu bringen, die US-Militärpräsenz in der Region zu beenden.

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