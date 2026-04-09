Die Trägerrakete «Sojus-2.1b» der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte hebt am 2. November 2022 mit einem Militärsatelliten vom Weltraumbahnhof Plesetsk im Norden Russlands ab. Bild: Russian Defense Ministry/Keystone

Was einst als wissenschaftliches Abenteuer begann, ist heute ein globales Wettrüsten im Weltall. Staaten nutzen Satelliten, um andere Länder zu sabotieren. Die Folgen auf der Erde sind enorm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Satelliten sind heute unverzichtbare Infrastruktur, deren zivile und militärische Nutzung zunehmend verschmilzt.

Im Weltraum läuft laut Sicherheitsexpertin Antje Nötzold bereits ein Rüstungswettlauf, bei dem Staaten Satelliten überwachen oder stören.

Während Grossmächte und Europa aufrüsten, baut auch die Schweiz eigene Weltraumfähigkeiten auf. Mehr anzeigen

Seit dem Sonderbundskrieg im Jahr 1847 hat die Schweiz keine direkten bewaffneten Konflikte mehr auf eigenem Boden erlebt. Und dennoch herrscht über unseren Köpfen Krieg: «Im Weltraum findet ein Rüstungswettlauf statt», sagt Antje Nötzold, Sicherheitsexpertin von der Universität der Bundeswehr in München, zu blue News.

Was sich oberhalb der Erde abspielt, ist ein komplexes Zusammenspiel aus technologischer Entwicklung, geopolitischen Rivalitäten und rechtlichen Grauzonen. Der französische Präsident Emmanuel Macron formulierte es Ende vergangenen Jahres bei einem Festakt für das neue Hauptquartier des französischens Weltraumkommandos in Toulouse so: «Der Weltraum ist zu einem Schlachtfeld geworden. Der Krieg von morgen wird im All beginnen.»

«Der Weltraum ist zu einem Schlachtfeld geworden» Emmanuel Macron

Und auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius gab kurz zuvor bekannt: Von der deutschen Bundeswehr genutzte Satelliten sollen von russischen Spähsatelliten verfolgt werden. Gemäss Pistorius könnten Angriffe aus dem All ganze Staaten lahmlegen.

Der Krieg im All beginnt am Boden

Zur Einordnung dieser warnenden Worte bedarf es einer Konkretisierung, was Weltraum im militärischen Kontext überhaupt bedeutet. Gemäss Nötzold gehe es nicht nur um Satelliten selbst, sondern um ein gesamtes System aus drei Komponenten: dem Satelliten im All, der Empfangstation am Boden und der Datenkommunikation. «Es braucht alles, damit Satelliten funktionieren», erklärt Nötzold. Angriffe könnten daher auf jeder dieser Ebenen stattfinden – und genau das sei bereits heute der Fall.

Besonders verbreitet seien sogenannte nicht-kinetische Angriffe, also solche, die keine physische Zerstörung verursachen. Dazu zählen Cyberangriffe auf Bodenstationen oder Störungen der Signalübertragung durch elektromagnetische Mittel wie Jamming oder Spoofing.

«Das ist quasi schon Standard», sagt Nötzold. Solche Eingriffe bleiben oft unterhalb der Schwelle eines offenen Konflikts – also die Grenze, bei der ein Land einem anderen Staat den Krieg erklärt –, können aber militärische Operationen erheblich beeinträchtigen – etwa indem Navigationssysteme gestört oder Kommunikationsverbindungen unterbrochen werden.

Gefährlicher Schrott im All

Gleichzeitig schreitet die Entwicklung direkter Angriffswaffen im All voran. Nötzold: «Vier Staaten – die USA, Russland, China und Indien – haben bereits demonstriert, dass sie in der Lage sind, Satelliten von der Erde aus mit Raketen abzuschiessen.»

Der Start des «Space Docking Experiment» (SpaDeX) vom Satish Dhawan Space Centre im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh am 30. Dezember 2024. Die SpaDeX-Mission besteht aus zwei kleinen Raumfahrzeugen, deren Aufgabe darin besteht, autonome Andock- und Abdockfähigkeiten in der erdnahen Umlaufbahn zu demonstrieren. Bild: Indian Space Research Organisation/Keystone

Diese sogenannten Antisatellitenwaffen erzeugen ein gravierendes Folgeproblem: Weltraumschrott. Bereits kleinste Trümmerteile können bei Geschwindigkeiten von rund acht Kilometern pro Sekunde enorme Schäden an Satelliten, die eigentlich nicht getroffen werden sollten, anrichten. Nötzold warnt, dass selbst ein Teil von einem Zentimeter Grösse «den Effekt von einer Handgranate entfalten» könne.

«Ein zentimetergrosses Teil Weltraumschrott kann Effekt einer Handgranate entfalten» Antje Nötzold

Neben solchen spektakulären Tests entwickelt sich eine weniger sichtbare, aber ebenso brisante Form der Konfrontation: das Manövrieren von Satelliten im Orbit. Laut Nötzold beobachten Fachleute zunehmend sogenannte «Rendevouz and Proximity Operations», bei denen sich Satelliten gezielt anderen nähern. Dies könne etwa der Aufklärung dienen, beispielsweise um gegnerische Systeme auszuspionieren.

Teilweise würden sogar Manöver geflogen, die an Luftkämpfe erinnern: «Also, dass Satelliten sich gegenseitig umfliegen», beschreibt Nötzold. Die «New York Times» berichtete etwa vom russischen Satelliten «Kosmos 2588», der mit einer Sprengkopf-Attrappe versehen sein und sich regelmässig US-Satelliten annähern soll. US-Beamten vermuten dahinter laut Bericht die Erprobung von Bestandteilen einer Nuklearwaffe im All.

Trumps goldene Kuppel

Ein besonders ambitioniertes und umstrittenes Projekt ist das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Raketenabwehrsystem «Golden Dome». Es soll Raketenstarts weltweit erkennen und abfangen – auch mithilfe von im All positionierten Abfangsystemen.

«Damit würden sie erstmals das, was wir als klassische Waffe auf der Erde verstehen, im Weltraum stationieren», sagt Nötzold. Gemäss der Sicherheitsexpertin würde damit «eine rote Linie überschritten».

Zumal sich solche Aktivitäten in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Grundlage des internationalen Weltraumrechts bildet der sogenannte Weltraumvertrag – abgeschlossen im Jahr 1967. Er verbietet die Stationierung von Nuklearwaffen im All, nicht aber konventionelle Waffen oder andere militärische Aktivitäten im Orbit.

«Länder konnten sich seit den 80er-Jahren nicht einigen, was im Weltraum als Waffe gilt» Antje Nötzold

Sprich: Trumps «Golden Dome» wäre nach internationalem Recht legal. Auch fehlt gemäss Nötzold bis heute eine verbindliche Definition dessen, was überhaupt als «Waffe» im Weltraum gilt. «Man hat sich seit den 80er-Jahren nicht einigen können.»

Gerade an diesem Punkt wird deutlich, wie sehr sich die Nutzung des Weltraums seit den 1960er-Jahren verändert hat. Als der Vertrag entstand, befand sich die Welt mitten im Kalten Krieg. Nur wenige Staaten verfügten über entsprechende Technologien, und der Weltraum war vor allem ein Prestigeprojekt der Supermächte.

Vom Mondrennen zum globalen Satellitennetz

Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der Start des russischen Satelliten Sputnik 1 im Jahr 1957, der den Beginn des Raumfahrtzeitalters markierte. Es folgte ein intensiver Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion, der 1969 mit Apollo 11 und der Mondlandung seinen symbolischen Höhepunkt erreichte.

Schon damals spielte der Weltraum auch militärisch eine wichtige Rolle. In den 1980er-Jahren konnten die USA eine dominante Position aufbauen, die sich im Golfkrieg (1990–1991) deutlich zeigte: Erstmals wurden Satelliten systematisch für Navigation, Kommunikation und Zielaufklärung eingesetzt – ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Irak, der über solche Fähigkeiten nicht verfügte.

Seit den 1990er-Jahren hat sich die Situation jedoch grundlegend verändert. Mit dem technologischen Fortschritt und der Miniaturisierung von Elektronik wurden Satelliten zunehmend erschwinglicher. Immer mehr Staaten entwickelten eigene Weltraumprogramme; die Zahl der Raumfahrtnationen stieg von etwa zwanzig vor 1990 auf über neunzig bis 2023.

Gleichzeitig setzte in den 2010er-Jahren eine neue Phase ein: die Kommerzialisierung der Raumfahrt. Private Unternehmen traten als zentrale Akteure auf, entwickelten eigene Raketen und Satelliten und senkten durch Wettbewerb die Kosten erheblich.

Wenn zivile Technik zur Waffe wird

Diese Entwicklung hat weitreichende Folgen für die heutige Sicherheitslage. Denn Satelliten sind inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil globaler Infrastruktur – für Kommunikation, Navigation, Wetterbeobachtung, Wissenschaft und Militär. Ende 2024 befanden sich über 10'000 aktive Satelliten im Orbit.

Gleichzeitig hat der Krieg in der Ukraine gezeigt, wie eng zivile und militärische Nutzung inzwischen miteinander verflochten sind: Kommerzielle Anbieter liefern hochauflösende Bilder und Kommunikationsdienste, die direkt in militärische Operationen einfliessen – beispielsweise gilt Elon Musks Starlink als unverzichtbare Infrastruktur für die ukrainische Verteidigung, da herkömmliche Kommunikationsnetze oft zerstört sind.

Starlink-Satelliten sind am Nachthimmel regelmässig als Lichtstreifen zu sehen. Bild: Keystone

Diese enge Verzahnung führt zur sogenannten Dual-Use-Problematik. Technologien, die für zivile Zwecke entwickelt wurden, können jederzeit militärisch genutzt werden – und umgekehrt.

Ein Beispiel sind Satelliten mit Roboterarmen, wie sie China bereits erfolgreich getestet hat. «Offiziell dienen sie dazu, Weltraumschrott zu beseitigen oder defekte Satelliten zu reparieren. Doch dieselben Systeme könnten ebenso eingesetzt werden, um fremde Satelliten gezielt zu manipulieren oder ausser Gefecht zu setzen», führt Antje Nötzold aus.

Für andere Staaten ist es daher nahezu unmöglich, zwischen zivilen und offensiven Absichten zu unterscheiden.

Ein Roboterarm des chinesischen Unternehmens Migaki Aerospace im Weltraumeinsatz. Migaki Aerospace

Europa will aufrüsten

China hat sich neben den USA und Russland in den vergangenen Jahrzehnten zu einer führenden Weltraummacht entwickelt. Gleichzeitig treiben westliche Staaten ihre militärischen Kapazitäten im All voran. Frankreich etwa investiert Milliarden in neue Technologien – darunter Laser, die Sensoren gegnerischer Satelliten stören sollen. Auch Deutschland investiert 35 Milliarden Euro in die Weltraumsicherheit. Im Rahmen internationaler Kooperationen wie Operation Olympic Defender versuchen mehrere Staaten, ihre Weltraumverteidigung zu koordinieren.

«Europa hat erkannt, dass der Weltraum eine sicherheitspolitische Schlüsselrolle spielt», sagt Sicherheitsexpertin Nötzold. Sie betont, dass europäische Staaten lange stark von den USA abhängig gewesen seien – insbesondere bei Aufklärung und Kommunikation. Ziel sei nun nicht eine Abkehr von den USA, sondern eine grössere strategische Autonomie: Europa wolle «souverän eigenständig agieren können».

Schweizer Armee investiert in Weltraum-Fähigkeiten

In diese Entwicklung reiht sich auch die Schweiz ein. Mit der «Gesamtkonzeption Weltraum» hat der Bundesrat 2025 die Grundlage für einen schrittweisen Aufbau eigener Fähigkeiten gelegt. Seit Anfang dieses Jahres verfügt die Armee über ein Kompetenzzentrum Weltraum. Bis Mitte der 2030er-Jahre sind Investitionen von rund 850 Millionen Franken geplant. Das Ziel: langfristig eigene Weltraum-Expertise zu entwickeln (siehe nachfolgende Box).

Diese Fähigkeiten will die Armee im Bereich Weltraum entwickeln: Lagebild Weltraum: Wissen, was im Weltraum geschieht und was geschehen könnte sowie wann und wie effektiv die Armee aus dem Weltraum beobachtet und abgehört werden kann.

Erdbeobachtung: Erkundung, Aufklärung und Überwachung aus dem Weltraum sowie erkennen von Lageveränderungen und zeitnahe Information der eigenen Truppe und beobachten von meteorologischen Bedingungen und Wetterlage (z.B. Erkennen von Unwettersituationen zugunsten der Truppe).

Telekommunikation: Ergänzende, redundante und widerstandsfähige Kommunikation sowie dezentrale und dauerhafte Kommunikations-Verbindung innerhalb der eigenen Truppen.

Präzisionsnavigation: Kontinuierliche Überprüfung der Qualität und Quantität der Geopositionierungsdaten für die eigenen Truppen und Sicherstellung der Genauigkeit der Daten in der Schweiz für den Einsatz militärischer Mittel.

Gegenmassnahmen: Schutz der Truppe gegen weltraumgestützte Aufklärung und eigener Systeme im Weltraum sowie Störung und Einschränkung gegnerischer weltraumgestützter Systeme. Mehr anzeigen

Ein zentrales Motiv ist auch hierzulande die Reduktion von Abhängigkeiten. Derzeit ist die Schweiz vollständig auf ausländische Anbieter angewiesen, etwa bei Satellitendaten oder Navigationssystemen.

Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie kritisch solche Abhängigkeiten sein können, schreibt die Armee in einer Mitteilung. Falle der Zugang zu weltraumgestützten Diensten weg, könne dies militärische Operationen massiv beeinträchtigen.

Ein Teil der Empfangsstation für Satellitensignale oberhalb von Leuk VS wird vom Verteidigungsdepartement betrieben – die Antennen gehören zum schweizerischen Spionagesystem Onyx, welches internationale zivile und militärische Mitteilungen abfängt, die über Satelliten gesendet werden. Bild: Keystone

Gleichzeitig setzt die Schweiz auf Kooperation und den sogenannten Dual-Use-Ansatz. Viele der geplanten Technologien sollen sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sein – etwa für Katastrophenschutz oder sichere Kommunikation.

Die Ambitionen der Schweiz und weiterer Staaten machen deutlich: Galt der Weltraum einst als neutrales Terrain für wissenschaftliche Entdeckungen, entwickelt er sich zunehmend zu einem strategischen Schauplatz globaler Machtpolitik. Die Folgen könnten dereinst weit über die Umlaufbahnen der Erde hinausreichen.

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