Weltrekord – Angler ziehen Monsterwels an Land

Der Wels ist fast drei Meter lang. Polska Akademia Wędkarska

Zwei Hobbyfischer aus Südpolen haben den Fang ihres Lebens gemacht. Ihr Wels misst fast drei Meter – und bricht damit den bisherigen Weltrekord.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Angler aus Polen haben im Stausee von Rybnik einen 2,92 Meter langen Wels gefangen.

Das Tier übertrifft den bisherigen Weltrekord aus Italien um sieben Zentimeter.

Nach 90 Minuten Kampf liessen die Männer den Riesenfisch wieder frei. Mehr anzeigen

Im polnischen Rybnik hat sich ein Fang ereignet, der in die Geschichte des Angelsports eingehen dürfte. Zwei Fischer zogen dort einen 292 Zentimeter langen Wels aus dem Wasser – so gross wie kaum ein anderer zuvor.

Krzysztof Pyra und Adrian Gontarz waren am Sonntag auf dem Stausee unterwegs, als ihnen der Gigant an den Haken ging. Erst als sie den Fisch nach fast eineinhalb Stunden an die Oberfläche brachten, wurde ihnen das Ausmass bewusst: Das Tier übertraf den bisherigen Weltrekord von 285 Zentimetern, der 2023 im italienischen Po aufgestellt worden war.

Rekordfang im Warmwassersee

Der Rybnik-Stausee liegt neben einem Kraftwerk, dessen Abwärme das Wasser konstant warm hält – ideale Bedingungen für Welse, die hier besonders gross werden. «Als wir ihn endlich sahen, konnten wir kaum glauben, wie riesig er war», sagte einer der beiden Angler im polnischen Fernsehen.

Nach dem Vermessen und Fotografieren liessen die Männer den Koloss wieder frei. Der Wels verschwand gemächlich in den trüben Fluten, während die Fischer noch immer ungläubig am Ufer standen.

Der Fang sorgte in Polen und darüber hinaus für Schlagzeilen. Die Stadt Rybnik gratulierte den Männern offiziell zum Rekord und sprach von einem «historischen Moment für die Region». In sozialen Netzwerken feiern Angelvereine den Fang als Beweis, dass Europas Binnengewässer noch immer «wahre Giganten» beherbergen.

Welse können in Ausnahmefällen über 100 Kilogramm schwer und mehrere Jahrzehnte alt werden. Dass ein Exemplar dieser Grösse in einem künstlichen See auftaucht, gilt als kleine Sensation – und dürfte Rybnik endgültig auf die Landkarte der internationalen Angelszene setzen.

Erst im August sorgte ein anderer Fang für Aufsehen: Der tschechische Angler Jakub Vágner hat im Vranov-Stausee einen 2,68 Meter langen Wels gefangen. Die spektakuläre Szene beschreibt er als einen Kampf, der 50 Minuten dauerte.

Mehr Videos aus dem Ressort