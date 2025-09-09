  1. Privatkunden
Trockenheit, verheerende Waldbrände Weltweit drittwärmster August seit Messbeginn

SDA

9.9.2025 - 06:15

Waldbrand in der griechischen Hafenstadt Patras. (13. August 2025)
Waldbrand in der griechischen Hafenstadt Patras. (13. August 2025)
Bild: Keystone/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Der August war weltweit so warm wie selten zuvor. Ungewöhnliche Hitzewellen und hohe Meerestemperaturen machen Anpassungen an Klimaextreme aus Expertensicht dringlicher.

Keystone-SDA

09.09.2025, 06:15

09.09.2025, 06:27

Der August 2025 ist weltweit der drittwärmste bisher gemessene August gewesen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 16,60 Grad Celsius, wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus im britischen Reading mitteilte.

Damit war der Monat 0,22 Grad kühler als die Rekorde von 2023 und 2024, lag aber 1,29 Grad über dem vorindustriellen Niveau für August. Der Zwölf-Monats-Zeitraum von September 2024 bis August 2025 war demnach 1,52 Grad wärmer als der Temperaturdurchschnitt von 1850 bis 1900.

In Südwesteuropa habe der August die dritte grosse Hitzewelle des Sommers mit sich gebracht – begleitet von aussergewöhnlichen Waldbränden, schrieb Samantha Burgess vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (EZMW), das den Klimawandeldienst betreibt. «Da die Weltmeere weiterhin ungewöhnlich warm bleiben, unterstreichen diese Ereignisse nicht nur die Dringlichkeit, sondern auch die Notwendigkeit, sich an häufigere und intensivere Klimaextreme anzupassen.»

Im Südwesteuropa brachte der August die dritte grosse Hitzewelle des Sommers mit sich – auch am unteren Letten in Zürich suchten Menschen im Wasser Erleichterung vor der Hitze. (11. August 2025)
Im Südwesteuropa brachte der August die dritte grosse Hitzewelle des Sommers mit sich – auch am unteren Letten in Zürich suchten Menschen im Wasser Erleichterung vor der Hitze. (11. August 2025)
Bild: Keystone/Christian Beutler

Hitzewelle über Südwesteuropa

Eine besonders starke Hitzewelle wurde vom 8. bis 18. August registriert. Sie erfasste grosse Teile der Iberischen Halbinsel und Südwestfrankreichs. Nord- und Nordosteuropa lagen dagegen unter dem langjährigen Temperaturmittel.

Insgesamt war der Sommer 2025 in Europa der viertwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Temperaturen lagen 0,90 Grad über dem Referenzwert von 1991 bis 2020. Am stärksten betroffen waren West- und Südosteuropa sowie die Türkei.

Trockenheit und Regenextreme

In grossen Teilen West- und Südeuropas war der Sommer trockener als üblich, während es lokal zu Starkregen kam. Ausserhalb Europas litten unter anderem die USA und Kanada unter Trockenheit, während Regionen in Ostasien und Südamerika mehr Regen erhielten.

Der Klimawandeldienst der Europäischen Union veröffentlicht regelmässig Daten zu Temperaturen, Meereis und Niederschlägen. Grundlage ist unter anderem der ERA5-Datensatz, in den Milliarden Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen weltweit einfliessen.

Lebensgrosse Tierpuppen protestieren am Nordkap gegen Klimawandel

Lebensgrosse Tierpuppen protestieren am Nordkap gegen Klimawandel

STORY: Lebensgrosse Giraffen, Löwen und Elefanten Anfang August auf einem Gletscher in Norwegen. Was wie eine Fata Morgana wirkt, ist ein stiller, aber gewaltiger Protest. Diese Herde aus Holz und Pappe ist 20.000 Kilometer gereist – eine symbolische Flucht vor dem Klimawandel. Ihre Odyssee begann im Kongo, führte durch die Sahelzone und europäische Metropolen bis zum Nordkap. «The Herds» heisst das Kunstprojekt, das auf die globale Bedrohung aufmerksam machen will. Unterwegs wuchs die Herde: Zu den afrikanischen Tieren gesellten sich europäische Arten – ein Zeichen, dass die Krise uns alle betrifft. Die Künstlergruppe fasst es so zusammen: Die Reise sei ein Moment der Trauer, aber auch eine Einladung, anders zu denken und die Realität nicht einfach hinzunehmen.

08.08.2025

