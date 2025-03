Trump: Zölle gegen Kanada und Mexiko ab Dienstag in Kraft

STORY: Die von der US-Regierung angekündigten Zölle gegen Mexiko und Kanada in Höhe von 25 Prozent treten wie geplant am Dienstag in Kraft. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Montag mit. Zudem würden ab dem 2. April die angedrohten «reziproken» Gegenzölle eingeführt, die weitere Staaten treffen würden. Für Verhandlungen mit Kanada und Mexiko gebe es keinen Spielraum mehr. Beide Staaten haben Vergeltungsmassnahmen angekündigt. Nach der Ankündigung gaben die US-Aktienmärkte im Verlauf nach und erreichten zunächst Tagestiefststände. Der mexikanische Peso und der kanadische Dollar fielen zum US-Dollar. Experten erwarten durch die Zölle und angekündigten Vergeltungszölle Verwerfungen in den eng verzahnten Wirtschaftsräumen der drei Staaten. Das Volumen der US-Importe aus den beiden Nachbarländern wird auf insgesamt 900 Milliarden Dollar geschätzt. In Asien gaben die Märkte am Dienstag zunächst ebenfalls nach.

