  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Klimawandel und Wanzenbefall Italien-Ernte im Keller – droht der Nutella-Preisschub?

dpa

1.11.2025 - 12:39

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Klimawandel und Wanzenbefall: Im Heimatland des Nuss-Nougat-Aufstrichs ist die Ernte so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten erwarten noch höhere Preise. Kommt die Rettung aus China?

01.11.2025

Klimawandel und Wanzenbefall: Im Heimatland des Nuss-Nougat-Aufstrichs ist die Ernte so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten erwarten noch höhere Preise. Kommt die Rettung aus China?

DPA

01.11.2025, 12:39

01.11.2025, 13:25

Die Ernte von Haselnüssen ist in Italien für dieses Jahr durch. Auch in den höheren Lagen auf Sizilien, wo die Nüsse länger an den Sträuchern hängen bleiben als im Piemont, ist alles aufgesammelt oder gepflückt. Mitte Oktober war auch auf der Insel tief im Süden Schluss.

Und jetzt schon steht fest: Die Ernte ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nach Einschätzung der grossen Landwirtschaftsverbände wurden nur noch etwa 70'000 Tonnen eingebracht – halb so viel wie im Durchschnitt voriger Jahre.

Das dürfte auch Auswirkungen auf die Frühstückstische in der Schweiz haben: Haselnüsse (auf Italienisch: nocciole) sind eine der wichtigsten Zutaten für Brotaufstriche wie Nutella.

Die Expertin Ursula Schockemöhle von der deutschen Agrarmarkt Informations-Gesellschaft sagt: «Für die Industrie wird die Produktion von Haselnuss-Erzeugnissen auf alle Fälle teurer. Das wird sich voraussichtlich auch in den Verbraucherpreisen niederschlagen.» Wird das Glas Nutella im Supermarkt künftig also noch mehr kosten?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer? - Gallery
Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer? - Gallery. Die Haselsnussernte ist in Italien so schlecht ausgefallen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. (Archivbild)

Die Haselsnussernte ist in Italien so schlecht ausgefallen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. (Archivbild)

Bild: dpa

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer? - Gallery. Nutella gehört zu den großen Exportschlagern aus Italien. (Archivbild)

Nutella gehört zu den großen Exportschlagern aus Italien. (Archivbild)

Bild: dpa

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer? - Gallery. Andere Hersteller werben mit einem deutlich höheren Anteil an Haselnüssen. (Archivbild)

Andere Hersteller werben mit einem deutlich höheren Anteil an Haselnüssen. (Archivbild)

Bild: dpa

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer? - Gallery
Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer? - Gallery. Die Haselsnussernte ist in Italien so schlecht ausgefallen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. (Archivbild)

Die Haselsnussernte ist in Italien so schlecht ausgefallen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. (Archivbild)

Bild: dpa

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer? - Gallery. Nutella gehört zu den großen Exportschlagern aus Italien. (Archivbild)

Nutella gehört zu den großen Exportschlagern aus Italien. (Archivbild)

Bild: dpa

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer? - Gallery. Andere Hersteller werben mit einem deutlich höheren Anteil an Haselnüssen. (Archivbild)

Andere Hersteller werben mit einem deutlich höheren Anteil an Haselnüssen. (Archivbild)

Bild: dpa

Nutella, Nusspli und Ritter Sport jetzt schon deutlich teurer 

Dabei sind Haselnuss-Produkte nach einer Auswertung der Vergleichs-App Smhaggle in den letzten Jahren ohnehin schon deutlich teurer geworden: Für 450 Gramm Nutella müssen inzwischen 3.54 Franken gezahlt werden – 27 Prozent mehr als 2022. Erst im Mai stieg der Preis wieder um 28 Rappen.

Als Gründe für die schlechte Ernte in Italien gelten vor allem der Klimawandel mit einem milden Winter, starkem Regen im Frühling und Dürre im Sommer sowie ein Schädling: die Haselnusswanze (Phylus coryli). Der Branchenverband Confagricoltura stellt fest: «Die nationale Haselnussproduktion ist in freiem Fall.»

Auch Italiens Bauernverband CIA spricht von einem «weiteren schwarzen Jahr» – dem dritten in Folge. Vergangenes Jahr waren es noch 85'000 Tonnen, 2023 immerhin noch 102'000 Tonnen. Schätzungen zufolge hängen in Italien mehr als 30'000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt davon ab.

Vielerorts auch schlechtere Qualität

Zudem fällt die Ernte nicht nur geringer aus; auch ist vielerorts die Qualität schlechter. Im Piemont – der wichtigsten Anbauregion im Norden, wo auch der Nutella-Mutterkonzern Ferrero seinen Sitz hat – fallen Haselnüsse jetzt häufiger von den Sträuchern, noch bevor sie reif sind. In anderen Regionen wie dem Latium rund um Rom sowie in Kampanien und auf Sizilien ist es nicht besser. Umweltschützer kritisieren schon länger, dass in Italien ganze Landstriche durch Haselnuss-Monokulturen veröden. 

Für Nutella – eine von Italiens bekanntesten Marken überhaupt – ist die schlechte Ernte ein Problem. Pro Jahr stellt Ferrero von dem Nuss-Nougat-Aufstrich etwa 500'000 Tonnen her. Allerdings versorgt sich der Konzern (Jahresumsatz: umgerechnet 16,8 Milliarden Franken) längst auch ausserhalb der Heimat mit Nüssen, vor allem in der Türkei, dem weltweit wichtigsten Produzenten. Nur ist auch dort die Ernte dieses Jahr schlechter ausgefallen, insbesondere wegen Frostschäden.

Ferrero will keine Auskunft über Preisentwicklung geben

Ferrero selbst schweigt sich darüber aus, ob das alles Auswirkungen auf den Ladenpreis von Nutella haben wird. «Wir geben keine Auskunft zur Preisgestaltung», heisst es dort nur. In der Regel werden in der Lebensmittelbranche höhere Rohstoff-Preise jedoch an die Kunden weitergegeben, wenn auch mit etwas Verzögerung. 

Expertin Schockemöhle erwartet bei Nutella kleinere Aufschläge als bei unverarbeiteten Haselnusskernen. Das liegt auch daran, dass der Branchenführer verhältnismässig wenig Nüsse verwendet: In Nutella sind es laut Etikett 13 Prozent. Andere Hersteller verweisen darauf, dass bei ihnen der Aufstrich aus deutlich mehr Haselnüssen besteht. Bei der ostdeutschen Traditionsmarke Nudossi beträgt der Anteil laut eigenen Angaben 36 Prozent. Bei der italienischen Edelmarke Baratti & Milano sind es sogar 51 Prozent.

Möglich wäre nach Expertenmeinung auch, dass sich die Hersteller künftig ihre Nüsse in anderen Ländern besorgen. Möglich seien Importe aus den USA, wo die Ernte gut ausgefallen sei. Zudem sei denkbar, dass bald auch China als Lieferland in Erscheinung tritt: Walnüsse aus der Volksrepublik gibt es im deutschen Discounthandel bereits.

Meistgelesen

Das ändert sich im November in der Schweiz
Einen Freund zu haben soll nun peinlich sein
Trumps Albtraum Mamdani steht vor dem Wahlsieg

Videos aus dem Ressort

Bötschi besucht Film-Ausstatter Jost: «Für ‹Papa Moll› brauchten wir viel Nutella und Gleitcrème»

Bötschi besucht Film-Ausstatter Jost: «Für ‹Papa Moll› brauchten wir viel Nutella und Gleitcrème»

Er zieht seine Fäden sprichwörtlich hinter den Kulissen: Rudolf Jost ist zuständig für die Kostüme von Fernseh- und Filmproduktionen. Ein Besuch in seinem Atelier in Zürich – inklusive Anprobe eines Fatsuits.

07.02.2022

D_blue Video_November 2020_FullScreen_Copyrights

D_blue Video_November 2020_FullScreen_Copyrights

30.10.2020

TiktokThun

TiktokThun

Die TikTok-Beiträge der Stadt Thun sorgen immer wieder für Lacher. Doch ganz so lustig findet die SP-Fraktion die Beiträge nicht. Ein Postulat wurde eingereicht, um den Account von TikTok wegzubringen.

03.12.2024

Bötschi besucht Film-Ausstatter Jost: «Für ‹Papa Moll› brauchten wir viel Nutella und Gleitcrème»

Bötschi besucht Film-Ausstatter Jost: «Für ‹Papa Moll› brauchten wir viel Nutella und Gleitcrème»

D_blue Video_November 2020_FullScreen_Copyrights

D_blue Video_November 2020_FullScreen_Copyrights

TiktokThun

TiktokThun

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Spargelsaison. 10 Dinge, die Sie über Spargel wissen sollten

Spargelsaison10 Dinge, die Sie über Spargel wissen sollten

Lawine im Kaffeepulver. So holst du das meiste aus deinem Filterkaffee heraus

Lawine im KaffeepulverSo holst du das meiste aus deinem Filterkaffee heraus

Ran an den Speck. So geht China gegen Übergewichtige vor

Ran an den SpeckSo geht China gegen Übergewichtige vor