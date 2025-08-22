Elon Musk ist eine Persönlichkeit, die niemanden gleichgültig lässt. ats

Elon Musk polarisiert. Experte David Chavalarias entschlüsselt in seinem Buch «Elon Musk in 50 Tweets» die Machenschaften des SpaceX-Chefs und seine Beziehungen zu Donald Trump und Wladimir Putin.

Gregoire Galley Gregoire Galley

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tesla-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump verfolgen gemeinsame ideologische Ziele.

Musk nutzt seine Macht über soziale Netzwerke wie X, um gezielt Kulturkämpfe zu führen und politische Narrative zu beeinflussen – teils auch im Einklang mit Russland.

Im Interview erläutert Wissenschaftler David Chavalarias, inwiefern durch Musks digitalen Einfluss eine schleichende Machtübernahme droht, gegen die sich Nutzer durch dezentrale Plattformen wehren sollten. Mehr anzeigen

Am Anfang Ihres Buches stellen Sie Elon Musk als den neuen starken Mann in Washington vor. Warum steht er Donald Trump trotz einiger Reibereien so nahe?

David Chavalarias: Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Elon Musk und Donald Trump übereinstimmende Interessen haben, die im Wesentlichen darin bestehen, Amerika auf Linie zu bringen. Während seiner Zeit als Leiter des DOGE (Department of Government Effectiveness) hat Musk Trump sehr aktiv in dieser Richtung unterstützt, indem er den Bundesstaat in die Mangel nahm, dessen Institutionen Trumps Macht bremsten und versuchten, Musks Aktivitäten zu regulieren.

David Chavalarias Keystone David Chavalarias ist ein französischer Mathematiker und Schriftsteller und Forschungsdirektor am CAMS (Centre d'analyse sociale et de mathématiques) sowie Direktor des Institute of Complex Systems in Paris Île-de-France.

Aber sie sind auch zwei Charaktere mit sehr starken Egos. In diesem Sinne kann es, wie Trumps ehemaliger Berater Steve Bannon sagte, keine zwei Sonnenkönige an einem Himmel geben und Streitigkeiten sind unvermeidlich.

Trotz allem muss man feststellen, dass ihr Streit nicht lange dauerte, da Musk seine Nachricht, in der er Trump beschuldigte, in den Epstein-Dateien zu stehen, schnell zurückzog. Einige Wochen später erklärte Trump sogar, Musk sei ein guter Mensch und habe nur eine schlechte Phase.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden Männer vor allem Ego-Streitereien haben, aber da sie konvergierende und komplementäre Ziele haben – Trump möchte Amerika beherrschen und Musk den Mars erobern – helfen sie sich gegenseitig.

«Die Beziehungen zwischen Elon Musk und Wladimir Putin sind ziemlich undurchsichtig.» David Chavalarias Forschungsleiter am CAMS

Woher stammt Musks Plan, den Mars kolonisieren zu wollen?

Diese Besessenheit stammt aus seiner Kindheit. Elon Musk lebte im Südafrika der Apartheid in einem sehr gewalttätigen familiären und gesellschaftlichen Umfeld. Um sich zu schützen, flüchtete er sich in Science-Fiction-Bücher, insbesondere in die Bücher von Isaac Asimov. Dieser erklärt, dass die Menschheit, um sie zu retten, multiplanetar werden muss, da der Planet Erde eine endliche, wenn auch sehr lange Lebensdauer hat.

Allerdings muss man verstehen, dass Elon Musk nicht die Menschen schützen will, die derzeit auf der Erde leben, sondern sicherstellen will, dass Menschen jederzeit in der Zukunft auf irgendeinem Planeten Gesellschaften bilden können. Das ist etwas ganz anderes. Sein erstes Ziel als Leiter von DOGE war beispielsweise die weltweit führende Hilfsorganisation für die Ärmsten der Armen, USAID, was nach Expertenmeinung allein in den ersten drei Monaten zu Zehntausenden von Todesfällen führte.

Ähnlich wie Donald Trump ist Elon Musk der Meinung, dass der «Wokismus» für den «Selbstmord der Menschheit» verantwortlich ist. Wie erklären Sie sich diese Sicht der Dinge?

Für Donald Trump und Elon Musk ist «Wokismus» ein Sammelbegriff für alle, die nicht so denken wie sie, sprich in der Regel für Linke, Progressive oder Liberale. Elon Musk ist ausserdem davon überzeugt, dass «Wokismus» etwas ist, das man sich wie einen Virus einfangen kann.

Sein Ziel ist es daher, ihn auszurotten, indem er über digitale Mittel wie sein soziales Netzwerk X eine Art Kulturkrieg gegen ihn führt. Diese Bezeichnung ist also eine Strategie, um alle, die nicht so denken wie er, zu stigmatisieren und zu entmenschlichen und Massnahmen zu rechtfertigen, um sie auszugrenzen oder sogar zu unterdrücken.

In Ihrem Buch gehen Sie auch auf die Beziehung zwischen Elon Musk und Wladimir Putin ein. Während er zu Beginn des Krieges in der Ukraine das Land von Wolodymyr Selenskyj unterstützte, näherte sich der Tesla-Chef plötzlich dem Kremlchef an. Warum?

Die Beziehungen zwischen Elon Musk und Wladimir Putin sind ziemlich undurchsichtig. Trotzdem scheint es, wenn man den Austausch zwischen Musk und engen Vertrauten des russischen Präsidenten zurückverfolgt, so, als habe der Kreml ihm klar zu verstehen gegeben, dass er Putin nicht in die Quere kommen dürfe, wenn er zum Mars fliegen wolle.

Und das wurde mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine noch deutlicher, da Elon Musk begann, die Narrative des Kremls vollständig zu übernehmen, die sich beispielsweise auf sehr russlandfreundliche Friedenspläne bezogen. Ich denke auch, dass Elon Musk Angst davor hat, dass der Ukraine-Konflikt in einen grösseren Krieg ausarten könnte, der seine Pläne, den Mars zu besiedeln, verlangsamen oder gar zerstören würde. Um dies zu verhindern, stellt er sich auf die Seite der Stärkeren.

Am Ende Ihres Buches zitieren Sie einen engen Vertrauten Putins mit den Worten: «Trump hat Verpflichtungen. Als verantwortliche Person wird er verpflichtet sein, sie zu erfüllen.» Was sind seine Pflichten und welche Risiken kann der US-Präsident eingehen?

Diese Aussage gegenüber der offiziellen russischen Nachrichtenagentur stammt von Nikolai Patruschew, einem engen Berater von Wladimir Putin. Es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um die Wahrheit oder um Gerüchte handelt, um bei der öffentlichen Meinung zu punkten. Auf jeden Fall deutet vieles darauf hin, dass Donald Trump bei Wladimir Putin Schulden hat.

Es steht fest, dass der russische Präsident Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 in Form von Desinformationen in sozialen Netzwerken geholfen hat, und Trump hat Putin sogar öffentlich gebeten, ihm bei der Verunglimpfung seiner Gegner zu helfen, auch wenn nicht formell bewiesen werden konnte, dass es bei den Wahlen 2016 oder danach Absprachen gegeben hat. Viele Experten sind jedoch trotzdem der Ansicht, dass Putin die Mittel hätte, Trump zu erpressen.

Ausserdem hat der Milliardär, auch wenn er sich über die Machenschaften des Kremlchefs empört, nichts unternommen, um den Krieg in der Ukraine zu bremsen. Im Gegenteil, er unterstützte sogar mehrere Forderungen Putins, darunter eine Schwächung der Nato, zerschlug mehrere föderale Strukturen, die für die Bekämpfung der Einmischung von Staaten wie Russland zuständig waren, und ernannte mehrere kremlfreundliche Persönlichkeiten zu Leitern wichtiger Bundesbehörden.

Kurz gesagt, sie verhalten sich wie zwei Kollaborateure in einer neuen internationalen Ordnung und Wladimir Putins letzter Besuch in Alaska macht im wahrsten Sinne des Wortes deutlich, dass Trump Putin den roten Teppich ausrollt, wann immer dieser es verlangt.

Abschliessend erwähnen Sie, dass Elon Musk einen «digitalen Staatsstreich» durchgeführt hat. Wie kann sich jeder Einzelne gegen diese schleichende Machtübernahme wehren?

Es ist tatsächlich ein digitaler Staatsstreich, zu dem Elon Musk an der Spitze des DOGE beigetragen hat, indem er alle Daten des Bundesstaates sammelte und seine Infrastrukturen instrumentalisierte. Aber schon lange vorher hatte Musk die Bedeutung sozialer Netzwerke für die Eroberung von Macht erkannt.

Seit seiner Übernahme von Twitter, das in X umgewandelt wurde, hat Musk dieses soziale Netzwerk komplett umgestaltet, damit es auf effiziente Weise als Propagandawerkzeug für seine Ideen und die seiner politischen Verbündeten wie Donald Trump oder in Europa die rechtsextremen Parteien fungieren kann.

Aber X hat nur Einfluss, weil man es benutzt. Um diese Machtübernahme zu bekämpfen, können sich die Nutzer an Plattformen wenden, die über offene Computerprotokolle verfügen und gegenüber dieser Art von Kontrollübernahme resistent sind. Ich denke da vor allem an dezentrale soziale Netzwerke wie Bluesky oder Mastodon.

Video aus dem Ressort