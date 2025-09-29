Wenn Trump die Justiz als Waffe benutzt, ist sie «unüberwindbar»

Nach Druck von Trump – US-Justiz klagt Ex-FBI-Chef Comey an Die Anklage gegen Comey gilt als eine Eskalation der Vergeltungskampagne von Präsident Donald Trump gegen seine politischen Gegner. Es ist das erste Mal, dass seine Regierung eine Anklageerhebung durch eine Grand Jury gegen einen von ihnen erreicht 26.09.2025

Früher hat Michael Cohen als Fixer Donald Trumps Probleme gelöst. Heute warnt sein Ex-Anwalt vor der Klage gegen James Comey: Auch wenn Experten diese für aussichtslos halten, müssten die Behörde «nur dieses eine» Dokument finden, um den Ex-FBI-Direktor schuldig zu sprechen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen hat vor einem Monat vorausgesagt, dass Ex-FBI-Boss Comey angeklagt werden wird.

Neben James Comey müssten sich auch acht weitere «Feinde» Trumps dringend einen Anwalt nehmen, so Cohen.

Cohen weiss aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn die Behörden einen im Visier haben. Trumps Justiz müssen «nur dieses eine Dokument» finden: Cohen rechnet mit einer Verurteilung.

Darum halten andere Experten die Comey-Klage für schwach. Mehr anzeigen

Michael Cohen hat es geahnt. «Meine Prognose ist: James Comey ist wahrscheinlich der nächste», sagt Donald Trumps früherer Anwalt und Fixer am 24. August bei MSNBC.

Es sei einfach sein «Bauch», der Cohen das sage. «Ich war für eineinhalb Dekaden so involviert und so verwurzelt in Trump – irgendwie verstehe ich ihn. Comey ist für ihn ein Reizwort.»

Doch nicht nur der frühere FBI-Direktor habe ein Problem. «Garantiert: Alle, die [MSNBC] auf dieser Liste gezeigt hat, müssen sich Anwälte holen, und jeder einzelne von ihnen wird am Ende meiner Meinung nach ein Nachspiel erleben. Denn in diesem Moment kontrolliert Donald Trump das Spiel.»

Alle in diesem Rad von John Bolton bis Chris Krebs würden – wie James Comey – Trumps Zorn zu spüren kriegen, prophezeit Michael Cohen. Gemein sind Adam Schiff, Lisa Cook. Letitia James, John Brennan, Jak Smith und Miles Taylor. YouTube/MSNBC

Gut einen Monat später hat sich Cohens Vorhersage bewahrheitet: Das Justizministerium ermittelt gegen James Comey. Während viele Experten meinen, die Untersuchung stehe auf einem schwachen Fundament, macht Cohen erneut eine dunkle Prophezeiung. Doch der Reihe nach.

Was bisher geschah Frühjahr 2016: FBI-Direktor Comey ermittelte gegen Hillary Clinton wegen des Umgangs der Präsidentschaftskandidatin mit ihren E-Mails. Die Untersuchung vor der Wahl im November schlägt Wellen – und gefällt dem republikanischen Kandidaten Trump.

Juli 2016: Comey erklärt, Clinton habe fahrlässig gehandelt, könne aber nicht belangt werden. Gleichzeitig eröffnet das FBI einen neuen Fall, bei dem geprüft wird, ob Russland die Wahl manipuliert.

Mai 2017: Trump feuert Comey, der glaubt, dass Moskau Trump bei der Wahl unterstützt hat. Comey hat jedoch nicht gegen den neuen Präsidenten persönlich ermittelt.

April 2018: Comey veröffentlicht sein Buch «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership», in dem es um Ethik, Führung und Donald Trump geht, der in der Autobiografie nicht gut wegkommt.

Frühling 2018: Trump fordert laut «New York Times» erstmals, dass das Justizministerium gegen Comey – und Hillary Clinton – vorgeht. Der Aufruf, gegen seine Feinde zu ermitteln, wird Trump fordert laut «New York Times» erstmals, dass das Justizministerium gegen Comey – und Hillary Clinton – vorgeht. Der Aufruf, gegen seine Feinde zu ermitteln, wird abgelehnt

August 2019: Das Justizministerium spricht sich nach einer Prüfung gegen eine Anklage Comeys aus. «Alle waren der Meinung, dass dies nicht strafrechtlich verfolgt werden kann», zitiert «Fox News» eine Das Justizministerium spricht sich nach einer Prüfung gegen eine Anklage Comeys aus. «Alle waren der Meinung, dass dies nicht strafrechtlich verfolgt werden kann», zitiert «Fox News» eine Quelle

September 2020: Comey sagt vor dem Repräsentantenhaus aus. Fünf Jahre später wird ihm das Justizministerium vorwerfen, er habe dabei gelogen und die Justiz behindert.

September 2025: Trump fordert das Justizministerium zu einer Anklage Comeys auf, das kurz darauf Folge leistet. Mehr anzeigen

Hat die Klage überhaupt Aussicht auf Erfolg? «Ich habe erfahren, dass Comey tatsächlich in sehr negativer Weise in die Russland-Untersuchung involviert war», sagt Michael Cohen. «Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass dieses Justizministerium jede E-Mail, jede Textnachricht und jede Kommunikation hat. Ich halte es für wahrscheinlich, dass er schuldig gesprochen wird.»

«Sie müssen nur dieses eine Dokument finden»

Comey habe «wahrscheinlich» ein Verbrechen begangen: «Ich weiss nicht, was dieses Verbrechen ist», gesteht Cohen, «aber es gibt hunderttausende Dokumente, und die Regierung hat jedes einzelne davon. Sie müssen nur dieses eine finden.»

Wenn so eine Behörde erst einmal in Fahrt kommt, sei es schwer, sie zu bremsen, führt der 59-Jährige aus. Im Rahmen der Russland-Untersuchung hat das FBI begonnen, auch gegen ihn zu ermitteln. 2018 bekannte sich Trumps Ex-Fixer unter anderem wegen Steuerbetrug, Bank-Betrug und illegaler Wahlkampf-Finanzierung schuldig. Verantwortlich beim FBI war damals James Comey.

Im September 2016 in Cleveland, Ohio, waren sie noch Freunde: Michael Cohen guckt über Donald Trumps Schulter, während Geistliche bei der Pastors Leadership Conference mit dem Präsidentschaftskandidaten beten. KEYSTONE

Cohen sass bewegen zweieinhalb Jahre im Knast und hat seine New Yorker Anwaltslizenz verloren. «Ich war in diesem System», sagt er. «Ich weiss besser als jeder andere, wie es aussieht und wie es sich anfühlt, wenn das Justizministerium instrumentalisiert wird. Es ist unüberwindbar.»

Experten halten Klage für aussichtslos

Aber er habe doch ein Verbrechen begangen und gestanden, wendet die MSNBC-Moderatorin ein. «Ich habe mich unter sehr extremen Umständen schuldig bekannt. Mein kompletter Fall hat nur 48 Stunden gedauert. Von Freitag bis Montag sollte ich mich entweder schuldig bekennen – oder der südliche Bezirk von New York stellt eine 80-seitige Anklage, die auch meine Frau inkludiert.»

MacCALLUM: Do you think there are more indictments coming? JD VANCE: There are certainly gonna be more indictment coming over the next 3.5 years of the Trump administration ... unfortunately for James Comey, when I look at this indictment, I see a guy who lied under oath



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 28. September 2025 um 15:24

Cohen glaubt, dass Comey 2016 den Staat gegen Trump instrumentalisiert habe – auch wenn er dem 79-Jährigen heute nicht mehr die Stange hält. Deshalb würde Justizministerin Pam Bondi nun auch etwas gegen Comey finden, wenn sie nur lang genug danach suche. Ex-Staatsanwältin Letitia James oder der liberale Milliardär George Soros seien die nächsten auf Trumps Liste, ist sich Cohen sicher.

Trump on who he wants investigated: "Soros is a name certainly that I keep hearing. I don't know. I hear a lot of different names. I hear names of some pretty rich people that are radical left people. Maybe I hear about a guy named Reid Hoffman."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 25. September 2025 um 23:15

Übertreibt der zweifache Familienvater? Der frühere Staatsanwalt Andrew McCarthy sagt «Fox News»: «Ich glaube nicht, dass es einen Fall gibt. [Die Klage] scheint auf etwas zu beruhen, das nicht wahr ist.» Sogar Trumps Anwalt Alan Dershowitz hält das Ganze für wenig wasserdicht. «Die Anklage selbst ist ziemlich schwach und wird im Gericht nicht überleben», meint der konservative Podcaster Ben Shapiro.

Versicherungsanwältin soll Comey stürzen

Und dann ist da noch die Frau, die die Comey-Klage für Trump durchdrücken soll – und diese Staatsanwältin ist «aussergewöhnlich schwach», schreibt «Politico» unter Berufung auf Rechtsexperten: Lindsey Halligan hat in ihrer Position gerade erst Erik Siebert abgelöst, der sich angeblich gegen eine Anklage ausgesprochen hat.

Die 36-Jährige ist eigentlich Versicherungsanwältin. Die zweifache Teilnehmerin des Miss-Colorado-USA-Schönheitswettbewerbs hat Donald Trump erstmals im November 2021 in dessen Golfclub in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida getroffen. Einige Monate hat der New Yorker sie für sein Anwaltsteam verpflichtet.

Mit Klagen wie gegen Comey hat Halligan so gar keine Erfahrung. Warum ist Cohen dennoch so skeptisch? «Ich will, dass die Leute verstehen: Ich bin nicht hier, um Donald Trump zu verteidigen», sagt sein Ex-Verteidiger bei MSNBC. «Ich versuche nur zu erklären, wo wir stehen.»

🚨 Trump has signed NSPM-7, a national security directive that dramatically expands federal powers against what it calls “domestic terrorism.” It orders a national strategy to “disrupt” individuals or groups “that foment political violence,” including “before they result in… https://t.co/QifVpUpg6l pic.twitter.com/3JP3WU5iz2 — Drop Site (@DropSiteNews) September 28, 2025

Die Einwände der Rechtsexperten würden nicht der Realität entsprechen. Ähnliche Argumente seien auch gebracht worden, als Letitia James Trump angeklagt habe. «Mein Punkt ist: Wir haben als Amerikaner unseren Weg verloren.» Man dürfe sich von der Comey-Klage nicht ablenken lassen: Nur wenn man sich auf das konzentriere, was für den Alltag der Bevölkerung wichtig sei, könnten die Demokraten die Zwischenwahlen 2026 gewinnen.

