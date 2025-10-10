Maria Corina Machado gewinnt den Nobelpreis im Jahr 2025

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Donald Trump geht leer aus Maria Corina Machado gewinnt den Nobelpreis im Jahr 2025

Stefan Michel

10.10.2025

Donald Trump geht leer aus: Der Friedensnobelpreis 2025 geht an die venezoelanische Politikerin María Corina Machado. 

,
,

Keystone-SDA, Stefan Michel, Sven Ziegler

10.10.2025, 10:56

10.10.2025, 11:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado erhält den Friedensnobelpreis 2025.
  • Sie kämpft gegen die autoritäre Regierung Nicolas Maduros für demokratische Reformen.
  • Präsident Trump hat den Preis vehement für sich gefordert.
Mehr anzeigen

Die venezolanische Regimegegnerin María Corina Machado erhält den Friedensnobelpreis 2025. Mindestens so sehr interessiert, wer die Medaille für das aussergewöhnliche Engagement für Frieden und Verständigung nicht erhält: Donald Trump. 

María Corina Machado ist eine prominente venezolanische Oppositionspolitikerin und Wirtschaftsingenieurin, die sich als entschiedene Kritikerin des Regimes von Nicolás Maduro profiliert hat.

Seit 2012 führt sie die Partei «Vente Venezuela» und war Mitbegründerin der Bürgerbewegung Súmate. Ihre Kandidatur für die Präsidentschaft wurde durch gerichtliche Entscheidung ausgeschlossen, doch sie übernahm im Wahlkampf eine zentrale Rolle als Stimme für demokratische Reformen.

Im Januar 2025 wurde sie nach öffentlichen Protesten kurzzeitig festgenommen und wieder freigelassen – ein Symbol für die Spannungen zwischen Opposition und der Regierung Maduro. Aktuell spricht sie von einer «resolutiven Phase» im politischen Wandel Venezuelas und fordert eine geordnete Übergangsregierung ohne Gewalt.

«In der langen Geschichte des Nobelpreises waren wir immer unabhängig – wir haben uns nie an Kampagnen oder der Berichterstattung der Medien orientiert. Wir sitzen in einem Raum – und entscheiden unabhängig», sagte der Vorsitzende des Nobepreis-Komitees, Jørgen Watne Frydnes, zur Entscheidung gegen Trump.

Frydnes hatte in der Zeitung «Verdens Gang» durchblicken lassen, dass die Entscheidung zum diesjährigen Preisträger bereits am Montag gefallen sei - mehrere Tage vor Bekanntwerden des Gaza-Deals.

Kritiker halten Trump vor, die regelbasierte internationale Zusammenarbeit auf Basis multilateraler Verträge, Abkommen und Werte zu untergraben. Gegen Trump sprach ausserdem die Nominierungsfrist: Die lief Ende Januar ab – zu dem Zeitpunkt war Trump erst elf Tage offiziell im Amt. Dass er rechtzeitig für den diesjährigen Preis nominiert worden ist, ist alles andere als sicher.

Mehr zum Thema

Nach Nein zum Autobahnausbau. Strassen und Schienen sollen vom Rentengeld bezahlt werden

Nach Nein zum AutobahnausbauStrassen und Schienen sollen vom Rentengeld bezahlt werden

Bundesrat will Bauverbot kippen. Umfrage: Mehrheit der Stimmberechtigten will Neubau von AKWs wieder erlauben

Bundesrat will Bauverbot kippenUmfrage: Mehrheit der Stimmberechtigten will Neubau von AKWs wieder erlauben

«Realitätsnah» oder «missbräuchlich»?. Wenn Exit und Dignitas plötzlich die Jugendsession sponsern

«Realitätsnah» oder «missbräuchlich»?Wenn Exit und Dignitas plötzlich die Jugendsession sponsern

Meistgelesen

Trump geht leer aus – was Norwegen jetzt droht
Wer ist die Frau, die Trump aussticht?
Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem Haus
Ein Milliardär greift im Schatten Trumps nach der Macht
Maria Corina Machado gewinnt den Nobelpreis im Jahr 2025