Wer in den nächsten Tagen nach Italien reist, muss sich auf extreme Hitze einstellen. Auf Sardinien werden bis zu 46 Grad erwartet, auf Sizilien fast 45 Grad. Erst Anfang nächster Woche könnte eine Abkühlung einsetzen. Auch in Spanien und Südfrankreich steigen die Temperaturen.

Im Griff der Hitze Feriengänger aufgepasst – So heiss wird es im Süden

Zusammenfassend Italien steuert auf den Höhepunkt einer starken Hitzewelle zu. Auf Sardinien werden bis zu 46 Grad, auf Sizilien bis zu 45 Grad erwartet.

Auch am Wochenende bleibt es vielerorts über 40 Grad heiss. Eine deutliche Abkühlung wird erst Anfang nächster Woche erwartet.

Auch Spanien und Südfrankreich leiden unter der Hitze. In vielen Regionen steigen die Temperaturen weiterhin auf 35 bis über 40 Grad. Zusammenfassung erstellt mit

Die Hitze macht auch der Schweiz zu schaffen. Wer in den nächsten Tagen Ferien in Italien plant, sollte sich jedoch auf noch deutlich höhere Temperaturen einstellen. Das Land steht vor dem Höhepunkt einer der intensivsten Hitzewellen der vergangenen Jahre. In einigen Regionen werden Rekordwerte erwartet.

Laut den Prognosen von «iLMeteo.it» erreicht die dritte Hitzewelle aus Afrika bis zum Wochenende ihren Höhepunkt. Erst Anfang nächster Woche könnte sich die Wetterlage deutlich ändern. Dann werden tiefere Temperaturen und eine erste Entlastung erwartet.

Bis zu 46 Grad auf Sardinien

Der Meteorologe Lorenzo Tedici sagt gegenüber «Adnkronos», dass die Hitze trotz der Gewitter, die am Donnerstag über Norditalien ziehen, nicht nachlassen werde.

Vor allem im Süden werden Temperaturen von über 41 bis 42 Grad erwartet. Besonders betroffen sind die Städte Cagliari, Nuoro, Caltanissetta und Foggia.

Auf Sardinien könnten die Temperaturen stellenweise auf bis zu 46 Grad steigen. Auf Sizilien werden fast 45 Grad erwartet. «Das sind Werte, die ein ernstzunehmendes Warnsignal hinsichtlich der Klimaerwärmung darstellen.»

Im Landesinneren der beiden Inseln könnte es sogar noch heisser werden. Das erschwert den Alltag der Bevölkerung und belastet auch die Landwirtschaft.

Das Wochenende bleibt heiss

Auch am Wochenende bleibt die Hitze bestehen. Im Norden Italiens gehen die Temperaturen laut Prognosen zwar leicht um ein bis zwei Grad zurück, von einer Abkühlung kann jedoch keine Rede sein.

Am Samstag werden in Caltanissetta erneut 41 Grad erwartet. In Teilen von Sizilien, Sardinien und Kalabrien steigen die Temperaturen auf 39 Grad. In Umbrien und Apulien werden 38 Grad erreicht. Im Norden sorgt zunehmende Bewölkung für etwas tiefere Temperaturen.

«Wer auf einen deutlichen Rückgang am Wochenende gehofft hatte, sollte seine Erwartungen überdenken», sagt Tedici.

Nächste Woche könnte es kühler werden

«Eine echte Wende ist erst Anfang nächster Woche zu erwarten, wenn die Temperaturen allmählich sinken und sogar unter die historischen Durchschnittswerte für diesen Zeitraum (1991–2020) fallen werden.»

Nach den aktuellen Langzeitprognosen könnten ab Dienstag kühlere Luftmassen vom Atlantik nach Italien strömen. Dadurch dürften die Temperaturen vorübergehend zurückgehen.

Spanien und Frankreich auch von Hitze betroffen

Auch auf der Iberischen Halbinsel und im Süden Frankreichs bleibt das Wetter in den kommenden Tagen hochsommerlich. In weiten Teilen Spaniens werden weiterhin Temperaturen von 35 bis über 40 Grad erwartet, besonders im Landesinneren sowie im Süden des Landes. An den Küsten ist es etwas weniger heiss, dort steigen die Werte meist auf 30 bis 34 Grad.

In Südfrankreich hält die Hitzewelle ebenfalls an. Zwar dürfte sie gegen Anfang nächster Woche etwas an Intensität verlieren, dennoch werden vielerorts weiterhin 30 bis 35 Grad gemessen. Regen ist in beiden Ländern vorerst kaum in Sicht, lediglich über den Pyrenäen und den Alpen können sich lokal Gewitter bilden.