Hinduistisches Fest: Wer im Fluss eintaucht, wäscht seine Sünden ab Hunderttausende Menschen pilgern jährlich zum hinduistischen Fest Magh Mela. Der Kern des Festes: das heilige Bad im Fluss. Gläubige sind davon überzeugt, wenn sie eintauchen, ihre Sünden abzuwaschen. 19.01.2026

Jedes Jahr pilgern hunderttausende Menschen aus ganz Indien nach Prayagraj, im Norden Indiens. Dort findet das Magh Mela, ein uraltes Traditionsfest, statt. Beim Fest wird gesungen, getanzt und gebadet.

Das wichtigste Ritual dabei ist das heilige Bad im Fluss. Wieso das so ist und wann das Fest im Jahr stattfindet, erfährst du im Video.

