Hinduistisches Fest Wer hier in den Fluss eintaucht, wäscht seine Sünden ab

Nicole Agostini

19.1.2026

Hinduistisches Fest: Wer im Fluss eintaucht, wäscht seine Sünden ab

Hinduistisches Fest: Wer im Fluss eintaucht, wäscht seine Sünden ab

Hunderttausende Menschen pilgern jährlich zum hinduistischen Fest Magh Mela. Der Kern des Festes: das heilige Bad im Fluss. Gläubige sind davon überzeugt, wenn sie eintauchen, ihre Sünden abzuwaschen.

19.01.2026

Hunderttausende Menschen pilgern jährlich zum hinduistischen Fest Magh Mela. Der Kern des Festes: das heilige Bad im Fluss. Gläubige sind davon überzeugt, dass sie mit dem Eintauchen ihre Sünden abwaschen.

Nicole Agostini

19.01.2026, 19:00

19.01.2026, 19:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hunderttausende Menschen reisen jährlich zum Magh Mela in Prayagraj, einem bedeutenden religiösen Fest in Nordindien.
  • Zentrales Ritual des Festes ist das heilige Bad im Fluss, das spirituelle Reinigung und Vergebung von Sünden symbolisiert.
  • Das Fest ist geprägt von Gesang, Tanz und religiösen Zeremonien und hat eine jahrhundertealte Tradition im Hinduismus.
Mehr anzeigen

Jedes Jahr pilgern hunderttausende Menschen aus ganz Indien nach Prayagraj, im Norden Indiens. Dort findet das Magh Mela, ein uraltes Traditionsfest, statt. Beim Fest wird gesungen, getanzt und gebadet.

Das wichtigste Ritual dabei ist das heilige Bad im Fluss. Wieso das so ist und wann das Fest im Jahr stattfindet, erfährst du im Video.

