Wer ist Alice Weidel? Die AfD-Kanzlerkandidatin in 4 Punkten

Putin stellt Belarus Oreschnik-Raketen in Aussicht

Wladimir Putin zu Besuch in Minsk am Freitag. In der belarussischen Hauptstadt traf sich der russische Präsident mit seinem Amtskollegen Alexander Lukaschenko, Anlass war das 25-jährige Jubiläum einer Allianz zwischen der ehemaligen Sowjetrepublik und dem benachbarten Russland. In Minsk unterzeichneten Putin und Lukaschenko einen Vertrag über gegenseitige Sicherheitsgarantien.

07.12.2024